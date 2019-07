Peter Prevc odhaja z zamikom, junak Zajc polni baterije

Zmaga Timija Zajca, drugo mesto na ekipni tekmi ter 9. in 10. mesto Tilna Bartola in Petra Prevca na posamični preizkušnji je bil izkupiček slovenskih skakalcev na prvi tekmi poletnega grand prixa v Visli.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je pred odhodom na Poljsko poudaril, da bodo šli konkurenci pokazat, da bo treba na slovenske skakalce resneje računati tudi med zimo. In dobil je potrditev, da so na pravi poti.

V Hinterzarten le trojica, Zajc na dopustu

"Moram reči, da smo bili zelo uspešni. Ekipno smo trepetali, ker smo delali več napak, vsi pa so bili sposobni pokazati malce več. Tilen je naredil odličen skok. Lanišek je v finalu ekipne tekme skočil boljše kot na posamični, Peter pa je na posamični pokazal več kot na ekipni. V finalu se mu je pri telemarku pripetila napaka – odpela se mu je vez, čemur bi lahko sledil padec. Timi je naredil na ekipni tekmi dva solidna skoka, na posamični boljša. Zmaga je zaslužena," je z dopusta sporočil Bertoncelj.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je zadovoljen s predstavo slovenskih skakalcev, ki imajo še rezerve. Foto: Vid Ponikvar

Večina slovenske reprezentance ima v tem tednu krajše počitnice, izjema so Peter Prevc, Žiga Jelar in Rok Justin. Ti trije bodo tudi ta konec tedna pod vodstvom Roberta Hrgote nastopili v Hinterzartnu, kjer bo druga tekma grand prixa. Njihov dopust se bo tako začel z enotedenskim zamikom.

Najboljši zagotovo v Zakopanah

Tako za trenerski štab kot tudi za skakalce je dober poljski izkupiček odlična popotnica za nadaljevanje priprav. Lani so bili naši orli v Visli na četrtem mestu, na posamični tekmi pa je bil Zajc deveti.

Peter Prevc je prišel v najboljšo deseterico, prostor za napredek pa gotovo še ostaja. Na krajše počitnice bo odpotoval z zamikom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

"Ti trije so pokazali, da so na pravi poti. Tudi ostala dva (Lanišek in Jelar, op. a.) sta lahko zraven. Razlike so zelo majhne. Ne manjka veliko za preboj med najboljših 20 ali 15. Konkurenca je bila skoraj popolna glede na zimsko sezono, manjkal je le Rjoju Kobajaši (junak pretekle sezone, op. a.). Te poletne tekme so z vidika preverjanja pripravljenosti dobrodošle, prav tako pa so pomembne tudi zaradi kvot – da bomo imeli stabilno kvoto šestih tekmovalcev, moramo dobiti nekaj točk. Vsi fantje ne bodo šli na vse tekme. Večina skakalcev bo šla v Courchevel in Zakopane – na Poljsko bo odpotovala najmočnejša ekipa. Na Japonskem bodo nato skakali tisti, ki potrebujejo točke za kvoto."

Kaj bosta morala narediti Zajc in Prevc

Glede na videno lahko pričakujemo, da bo Timi osrednji slovenski adut za zimo. Njegov razvoj je v vzponu, dobrodošlo pa je, da ima še rezerve: "Na treningu je še precej nihanja. Kakšen trening je slabši, drugi boljši. Iz tehničnega vidika moramo to izboljšati. Da bo še bolj konstanten in na višji ravni. Zlasti takrat, ko bo pod največjim stresom."

Spodbudno je tudi, da zvezdnik slovenske ekipe Peter Prevc nima več takšnih težav z gležnjem, a ga čaka še kar nekaj dela: "Na treningih doma je kazal zelo dobro pripravljenost. Tehnične stvari, ki smo jih načrtno delali, gredo v pravo smer. Včasih se mu pripeti kaj takšnega, da je na meji. Na tekmah dela več napak kot na treningih, a verjamemo, da bo iz tekme v tekmo bolje in da bo vse skupaj lažje realiziral."