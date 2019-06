To so slovenski športniki, ki so premagovali avstrijske. In obratno.

Tina Maze vs. Anna Fenninger

Foto: Sportida Ker gre za dve alpski deželi, je najbrž odveč poudarjati, da so športna rivalstva med Slovenijo in Avstrijo pretežno zimska. Na snegu zagotovo izstopa dvoboj smučarskih kraljic obeh dežel Tine Maze in Anne Fenninger oziroma Veith, kot se piše po poroki z avstrijskim deskarjem na snegu Manuelom Veithom.

Mazejevi je v njeni najbolj epski sezoni 2012/13, v kateri je osvojila rekordnih 2414 točk, Fenningerjeva "nagajala" predvsem v veleslalomu in superveleslalomu, medtem ko je imela v smuku in slalomu junakinja iz Črne na Koroškem ameriški tekmici, veteranko Lindsey Vonn in najstnico Mikaelo Shiffrin.

Fenningerjeva se je morala takrat v svetovnem pokalu zadovoljiti s tretjim mestom v skupnem seštevku, veliki kristalni globus pa je osvojila v naslednjih dveh sezonah, a je Mazejevi nekoliko pokvarila veselje na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Garmish-Partenkirchnu, ko ji je izmaknila zlato kolajno v superkombinaciji.

Še posebej napeto pa je bilo štiri leta pozneje na prvenstvu v Beaver Creeku v ZDA, ko sta ti smučarki drugim prepustili le eno zlato. Mazejeva je bila prvakinja v smuku, Fenningerjeva pa srebrna, v superveleslalomu sta mesti zamenjali. V slalomu avstrijska zvezdnica sploh ni tekmovala, Mazejeva pa je bila osma, zlato pa je odnesla Shiffrinova. V superkombinaciji je Mazejeva izkoristila slalomsko odsotnost Avstrijke, ta pa je pozlatela še v veleslalomu, v katerem je bila Mazejeva peta.

Jolanda Čeplak vs. Stephanie Graf

Foto: Reuters Epski spopad na evropskem atletskem dvoranskem prvenstvu sta leta 2002 na Dunaju v Avstriji uprizorili atletinji Jolanda Čeplak in Stephanie Graf. V finalu teka na 800 metrov je po trdi bitki in celo nekaj komolčenja zlato medaljo odnesla naša šampionka Čeplakova in to z osupljivim svetovnim rekordom 1:55,82. Velika zmaga je kasneje sicer nekoliko zbledela ob dopinških prekrških Velenjčanke. Tudi Celovčanka Grafova je kariero končala osramočena, leta 2010 je dobila dvoletno prepoved tekmovanja zaradi uporabe dopinga.

Janja Garnbret vs. Jesicca Pilz

Foto: Urban Urbanc/Sportida Zdi se, da je slovenska plezalna senzacija Janja Garnbret domala nepremagljiva, a njene tekmice prežijo na vsako napako, na vsako slabost. Med temi tudi Avstrijka Jessica Pilz, ki je sicer tekme svetovnega pokala izgubljala že proti slovenski plezalni kraljici pred Garnbretovo, Mini Markovič. Avstrijka je lani v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedla drugo mesto, za Garnbretovo, glede na to, da je z 22 leti le dve starejša od slovenske šampionke pa je to slovensko-avstrijsko rivalstvo tudi stvar prihodnosti.

Olimpija vs. Red Bull Salzburg

Foto: Vid Ponikvar Čeprav so ledino v ligi ebel orali hokejisti Jesenic, so obračun hokejske Avstrije proti Sloveniji vendarle zaznamovali Ljubljančani, ki so se razširjenemu avstrijskem prvenstvu pridružili v sezoni 2007/08, leto za Gorenjci, a se že v prvi sezoni pod vodstvom ameriškega trenerja Mika Posme prebili v finale.

Po rednem delu tekmovanja so sicer Ljubljančani zasedli šele osmo mesto in se komaj prebili v končnico, nato pa so zablesteli, najprej v četrtfinalu s 3:0 v zmagah odpravili celovški KAC, v polfinalu še Black Wings Linz s 4:2 v zmagah, v finalu pa so se soočili z Red Bull Salzburg, povedli že s 3:1 v zmagah, pa nato zaradi razveljavljene četrte tekme – napako so naredili v strokovnem taboru Olimpije pri prijavljanju igralcev za tekmo, prekoračili so namreč točkovno omejitev, s katero je vodstvo tekmovanja poskušalo poskrbeti, da so v ekipah priložnost dobivali tudi mladi domači igralci in ne le prekaljeni tuji veterani, kot je bil na primer pri zmajih kanadski as Todd Elik- izgubila finale z 2:4.

Avstrijci so si takrat oddahnili.

Planica vs. Seefeld

Foto: Vid Ponikvar Organizacijska vojna za gostiteljstvo nordijskega svetovnega prvenstva 2019, ki je nazadnje pristalo v avstrijskih rokah. Na kongresu Fis leta 2014 v Barceloni, kjer so sprejemali odločitev o prizorišču SP 2019, je Planica dobila je manj glasov tako od Seefelda, ki je kandidaturo vložil pozno in ni veljal za favorita, kot tudi od nemškega Oberstdorfa. Planica je kandidirala že drugič, Oberstdorf celo četrtič, a Mednarodno smučarsko zvezo je najbolj prepričalo tirolsko smučarsko središče.

Seefeld, na katerem sta srebrno kolajno za Slovenijo osvojili smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič, je po obsežni kriminalistični preiskavi dopinških nečednosti, postal simbol druge vrste, kot so si obetali prireditelji, Planica pa je nazadnje vendarle dobila tudi nordijsko SP. Tega bo gostila leta 2023, naslednje leto ga bo Oberstdorf.

Peterka vs. Golberger

Foto: Reuters Slovenska legenda smučarskih skokov Primož Peterka, se je morala do svojih zmagovitih sezon 96/97 in 97/98, v katerih je dvakrat osvojila svetovni pokal, zadovoljevati z drobtinicami, ki jih je tekmecem puščal avstrijski as Andreas Goldberger. Neposrednega obračuna skakalca sicer nista doživela, Peterka je bil v zlatih Goldbergerjevih časih šele prihajajoči up, v času Peterkovega razcveta pa je Goldberger že usihal. Bolj kot rivalstvo, je šlo v tem primeru za nekakšno predajo štafete, dvema zaporednima sezonama Avstrijčeve prevlade sta sledili dve sezoni s Peterko na vrhu.

Tudi naslednik peterke, Peter Prevc, se je v času svojih največjih uspehov meril z avstrijskim asom Stefanom Kraftom in ga tudi redno premagoval, bolj nevarna pa sta mu bila Poljak Kamil Stoch in Nemec Severin Freund. A tako kot pri plezalnem rivalstvu Garnbret – Pilz, se lahko tudi dvoboj Prevc – Kraft še vname v bližnji prihodnosti.

Benjamin Karl vs. Žan Košir

Foto: Vid Ponikvar Slovenski deskarji na snegu se na tekmovanjih ves čas merijo z avstrijskimi tekmeci, ti pa so povsem zagospodarili v svetovnem pokalu v sezonah 2007/08 do 2013/14. Izstopata Benjamin Karl in Andreas Prommegger s po dvema velikima globusoma, a prvega je naš šampion Žan Košir na velikih tekmovanjih dvakrat premagal. Najprej mu je srebrno odličje izpred nosa speljal v paralelnem slalomu na olimpijskih v Sočiju leta 2014, nato pa podobno storil še na svetovnem prvenstvu v Kreischbergu leta 2015 v paralelnem veleslalomu.

Jure Košir vs. Thomas Stangassinger

Foto: Reuters Čeprav je kariero slovenskega smučarskega asa Jureta Koširja najbolj zaznamovalo rivalstvo z italijanskim superzvezdnkom Albertom Tombo, sta na olimpijskem slalomu v Lillehammerju leta 1994 oba roko stisnila Avstrijcu Thomasu Steingasserju. Ta specialist za slalom je edino zlato kolajno na velikih tekmovanjih osvojil prav na olimpijskem slalomu na Norveškem, ko sta mu družbo na stopničkah delala Jure Košir in Alberto Tomba. Košir in Stangassinger sta bila neposredna rivala za mali kristalno globus v slalomu v sezoni 1998/99. Dobil ga je Avstrijec s 151 točkami naskoka.

Olimpija vs. Avstrija Dunaj

Brez nogometa ne gre, zadnji pomembnejši spopad Slovenije in Foto: Vid Ponikvar Avstrije na zelenici pa je bil tudi dvoboj prestolnic. V tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa leta 2011 sta se udarili ljubljanska Olimpija in dunajska Austria. Po dveh napetih in izenačenih tekmah - prva v Ljubljani se je končala z neodločenim izidom 1:1, po tem, ko sta v polno zadela Roland Linz za goste in Dare Vršič za domače, povratna na Dunaju pa s 3:2 za avstrijske prvake, za katere je "hat-trick" prispeval Nacer Barazite, gola Olimpije pa sta dosegla Boban Jović in Dare Vršič – so krajšo potegnili Ljubljančani, Dunajčani pa so se uvrstili v skupinski del tekmovanja in ga tam z dvema zmagama, dvema neodločenima izidoma in dvema porazoma tudi končali. Slovenijo je tistega leta v ligi Europa zastopal Maribor.

Slovenija vs. Avstrija

Foto: Reuters Še ena hokejska, na reprezentančni ravni se selekciji redno srečujeta – prav z Avstrijo je slovenska izbrana vrsta po osamosvojitvi države odigrala tudi prvo prijateljsko tekmo -, obe sodita približno v isti rang, nekakšne hokejske vice, med elito in divizijo I, a risi imajo z Avstrijci vendarle lepe izkušnje.

En velik udarec so jim podelili na svetovnem prvenstvu elite, ki sta ga leta 2005 gostila avstrijska Dunaj in Innsbruck. Takrat so Slovenci gostitelje premagali na eni odločilnih tekem za obstanek.

Drugo je bilo na olimpijskih igrah v Sočiju, ko so si risi v razigravanju med tretje uvrščenima reprezentancama skupin A in B priigrali četrtfinale. In to suvereno. Risi so severne sosede v Rusiji premagali kar s 4:0, gole so dosegli Anže Kopitar, Jan Urbas, Sabahudin Kovačević in Jan Muršak.

