Ne grozljiva nesreča v Nemčiji, tragedija na Tajskem je povzročila največ gorja

Začel in vztrajal kljub odločnemu nasprotovanju družine

Niki Lauda se je 22. februarja 1949 rodil v premožni dunajski družini, ki ni imela posluha za njegove dirkaške želje. Nikijevemu udejstvovanju v dirkanju je nasprotoval predvsem dedek, sicer pomemben človek ene od avstrijskih bank. Kot član nadzornega odbora banke je celo preprečil sponzorsko pogodbo podjetja s svojim vnukom.

Zaljubljenec v adrenalin se ni dal, lotil se je dela, vzel posojilo in sam financiral zgodnja leta svoje dirkaške kariere. Z nekaterimi člani družine je prekinil stike, z dedkom se naj ne bi nikoli pobotal.

Foto: Reuters

Trije naslovi, še danes edini na tronu s Ferrarijem in McLarnom

Vztrajanje se mu je obrestovalo, leta 1974 je pristal pri Ferrariju in v prvi sezoni dirkanja končal na četrtem mestu. Že naslednje leto je prvič postal svetovni prvak, uspeh pa v Ferrariju ponovil leta 1977, ko je za njim že bila huda nesreča.

Trikrat je postal svetovni prvak formule 1. Foto: Getty Images

Dve leti pozneje in slabših rezultatih v ekipi Brabham-Alfa Romeo se je odločil narediti križ čez dirkanje. A to ni bilo dokončno slovo. Leta 1982 ga je z milijoni v svoje vrste zvabil McLaren, s katerim je leta 1984 osvojil še tretji naslov prvaka, z najmanjšo razliko v zgodovini, ko je imel pol točke prednosti pred klubskim kolegom Alainom Prostom. Leto pozneje pa za vselej nehal dirkati v formuli 1. Še danes je edini dirkač v tej kategoriji, ki je prvak postal tako s Ferrarijem kot z McLarnom.

Obžaloval besede iz leta 1973, tri leta pozneje sam v hudi nesreči

Avstrijčevo življenje je močno zaznamovala huda nesreča, v kateri je čudežno ušel smrti. Na VN Nemčije leta 1976, 1. avgusta, je na zloglasnem Nürburgringu v drugem krogu nemške dirke izgubil nadzor nad svojim ferrarijem, odpovedalo mu je zadnje vzmetenje, treščil v bankino in ostal ujet v razbitinah gorečega dirkalnika.

Nesreča za VN Nemčije 1976

Bil je pri zavesti, a mu je v trčenju z glave zdrsnila zaščitna čelada, zato je bil njegov obraz popolnoma izpostavljen ognjenim zubljem. Na pomoč so mu hitro priskočili tekmeci Brett Lunger, Arturo Merzario, Guy Edwards in Harald Ertl ter ga izvlekli iz razbitin. S tem so mu rešili življenje, a je vseeno utrpel hude opekline po obrazu, zaradi vdihavanja vročih in strupenih plinov pa si je tudi trajno poškodoval pljuča.

Nesreča na zloglasnem Nürburgringu:

Pozneje se je zahvalil tekmecem za pomoč in priznal, da je tri leta pred tem izrekel najbolj neumne besede v življenju. Potem ko je Zandvoortu leta 1973 v gorečem dirkalniku umrl Roger Williamson, ki mu je pomagal le David Purley, Lauda in ostali pa so vozili mimo, je Lauda po dirki na vprašanje, zakaj ni pomagal, namreč odgovoril: "Plačan sem zato, da vozim, ne da parkiram, se ustavljam." Besede je pozneje obžaloval.

Lauda se je na steze vrnil po zgolj šestih tednih in dveh izpuščenih dirkah na VN Italije, ki jo je tudi končal, čeprav je priznal, da ga je bilo na smrt strah.

Nesreča pustila dolgotrajne posledice

Ob hudih opeklinah na obrazu si je zaradi vdihavanja vročih in strupenih plinov med 50-sekundnim sedenjem v gorečem dirkalniku (sam je temperaturo ocenil na 800 stopinj) trajno poškodoval pljuča. Če se za operacijo opeklin na obrazu ni odločil ("Imam razlog, da sem videti grozno, večina ljudi ga nima," je ob tem dejal), prav tako ne za polepšanje zob (zaradi enega od zob se ga je prijel vzdevek "podgana"), pa je moral lani na nujno operacijo pljuč.

Ne le opekline, nesreča je pustila trajne posledice na pljučih. Foto: Guliver/Getty Images

Že pred tem je dvakrat prestal presaditev ledvice. Leta 1997 mu jo je odstopil brat, leta 2005 je potreboval novo. Upal je na pomoč sina Lucasa, a njegova ni bila ustrezna. Kljub svojemu oporekanju je na koncu ledvico dobil od poznejše žene Birgit Wetzinger, ki jo je takrat poznal osem mesecev.

Čepica, ki je prinašala milijone

Vse od grozljive nesreče na Nürburgringu je opekline na glavi skrival z rdečo čepico, ki je skozi leta postala njegov zaščitni znak. "Čepica je moja zaščita pred neumnimi ljudmi, ki me neumno gledajo," je nekoč dejal o rdečem pokrivalu, ki mu je navrglo kar nekaj denarja.

Rdeča čepica - njegov zaščitni znak, ki je prinašal lepe denarce. Foto: Reuters

Različna podjetja so se oglaševala prek znamenite rdeče bejzbolske čepice, za kar so morala seči globoko v žep. Lauda je pred desetletjem dejal, da mu je eden od oglaševalcev za prostor na čepici plačal 1,2 milijona evrov.

Razjezil Enza, s Huntom ne le velika rivala, ampak tudi prijatelja

Leta 1976 je v svetovnem prvenstvu formule ena bil hud boj z Jamesom Huntom, ki je osrednja tema filma Dirka za življenje (Rush). Lauda je naslov prepustil angleškemu tekmecu po tem, ko je na zadnji dirki sezone, veliki nagradi Japonske, odstopil zaradi prenevarnih razmer na stezi. Hunt je svoje edino svetovno prvenstvo dobil z eno samo točko prednosti.

Lauda in James Hunt - na stezi velika tekmeca, zunaj dirkališč prijatelja, ki sta se spoštovala. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri Ferrariju so želeli kot razlog odstopa navesti okvaro dirkalnika, a je Lauda vztrajal in povedal resnico o strahu. S tem je razjezil Enza Ferrarija, ki je sledil motu, da bi moral biti vsak dirkač počaščen, da lahko dirka v ferrariju in v njem tudi pusti življenje. Lauda odstopa po prvem krogu ni nikoli obžaloval. "Še danes bi verjetno naredil isto," je dejal pred leti.

Rush je dirkača prikazal kot huda nasprotnika, a Lauda je znal povedati, da sta bila s Huntom dobra prijatelja in da ga je močno spoštoval: "Drug drugega sva izjemno spoštovala. Hunt je bil precizen človek, na katerega si se res lahko zanesel."

Trofeje "zamenjal" za dosmrtno brezplačno pranje avtomobila

Potem ko je Lewis Hamilton pred leti kritiziral lovoriko, ki jo je prejel za zmago na domači dirki za VN Velike Britanije, mu je v bran stopil Lauda in spregovoril o "grdih trofejah", ki jih ni zadržal zase.

Trofeje so se mu zdele "grde in neuporabne", zato jih je razdal. Foto: Getty Images

Med kariero se je v njegovih vitrinah nabralo kar nekaj lovorik, ki si jih je prislužil z dirkanjem. A za "šaro", kot je označil vse prejete lovorike, mu je bilo malo mar. "Grde in povsem neuporabne so bile," je dejal in dodal, da jih je predal lokalnemu lastniku garaže s pralnico. Edini pogoj je bil, da bo v zameno prejel dosmrtno brezplačno čiščenje avtomobila.

Mož je pozneje umrl, posel je prevzel sin, Lauda pa je zdelane pokale predal otrokom, ki naj bi jih prodali na eBayju. "Vidite, zdaj moram pa plačevati za čiščenje avtomobila," je ob tem dejal Avstrijec.

Letalstvo mu je povzročilo največ gorja

Potem ko se je leta 1979 začasno umaknil iz formule 1, se je podal v poslovne vode. Ustvaril je svojo letalsko družbo Lauda Air, ki se je sprva ukvarjala s čarterskimi poleti, pozneje pa tudi s komercialnim letenjem. Nekatera letala je upravljal tudi sam.

Zaneslo ga je v letalski posel, ki mu je povzročil veliko gorja in najhujše trenutke v življenju. Foto: Reuters

Leta 1991 ga je močno pretresla nesreča letala njegove letalske družbe. Polet iz Bangkoka na Dunaj se je končal s tragedijo boeinga, letalo je strmoglavilo na Tajskem. Umrlo je vseh 213 potnikov in deset članov posadke na krovu. Lauda se je udeležil pogreba številnih žrtev in leta 2006 za Observer priznal, da je bil to najtežji trenutek v njegovem življenju.

"Ljudje vedno mislijo, da sem najhujše čase preživljal po nesreči na VN Nemčije, pa jih nisem … Ko upravljaš letalsko družbo in želi več kot 200 ljudi iz točke A na točko B, pa tja nikoli ne prispejo … To je veliko huje, to je drugačna odgovornost."

Sam se je zavzel in sodeloval v preiskavi nesreči, v kateri so odkrili, da je šlo za napako na letalu. Lauda je pozneje vodil še letalskega prevoznika Niki in bil lastnik družbe Laudamotion, ki jo je lani prevzel Ryanair.

Druga žena mu je rešila življenje

Lauda se je leta 1976, ko je prvič postal svetovni prvak, prvič poročil. Iz zakona z Marlene Knaus ima dva sinova, Mathiasa in Lukasa. Prvi je šel po njegovih stopinjah in je dirkač, drugi pa njegov menedžer. Avstrijec ni ostal zvest Marlene, zapletel se je z neimenovano žensko, s katero ima sina Christopherja, po 15 letih zakona se je ločil od prve žene.

Lauda v družbi druge žene Birgit Wetzinger, s katero je imel desetletna dvojčka Mio in Maxa. Foto: Reuters

To ni bil njegov edini zakon. Leta 2005 se je zapletel z nekdanjo stevardeso svoje letalske družbe Birgit Wetzinger, se z njo tri leta zatem poročil, leta 2009 pa pozdravil dvojčka Mio in Maxa. Trideset let mlajša Birgit mu je po osmih mesecih poznanstva darovala svojo ledvico in mu rešila življenje.

Lewisa Hamiltona je pripeljal v Mercedes. Foto: Reuters

Brez formule 1 tudi po upokojitvi ni šlo

Po upokojitvi brez formule 1 ni šlo. Ob letalski družbi se je leta 1993 vrnil v formulo 1 in deloval kot svetovalec pri Ferrariju, leta 2001 je postal vodja ekipe Jaguar, a se leto pozneje moral posloviti. Desetletje pozneje se je v formuli 1 pridružil ekipi Mercedesa kot neizvršni predsednik in bil ključni mož, da se je k ekipi preselil Britanec Lewis Hamilton, petkratni svetovni prvak, štirikrat v mercedesu.

