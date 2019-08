Slovenke na Ljubnem tekmicam prepustile samo drobtinice

Prvi so s tekmo opravili skakalci, za katere je bila to sicer že peta letošnja tekma za točke FIS pokala. Dobil jo je Avstrijec Stefan Rainer, peti po prvi seriji, v finalu pa je kot edini skočil 90 metrov, kar je bilo dovolj za skupno 258,1 točk. Drugo mesto je zasedel domačin Tjaš Grilc, član žirovniškega Stola, ki je bil drugi že po prvi seriji, tretji je bil Američan Casey Larson.

Med deseterico je po slabšem finalnem skoku, na devetem mestu končal Jernej Presečnik, po prvi seriji si je delil drugo mesto. Točke so osvojili še Mark Hafnar na 15., Cene Prevc na 18., Maksim Bartolj na 20., Jaka Hvala na 25., Rok Oblak na 29. in Matevž Samec na 30. mestu.

Slovenke povsem zagospodarile

Brez konkurence pa so bile naše skakalke, ki so na ženski tekmi nastopile v najmočnejši postavi. Z dvema najboljšima skokoma, dolgima 93,5 in 84,5 metrov ter 264,7 točkami je zanesljivo zmagala Urša Bogataj pred Niko Križnar, ki je skočila 90,5 in 82 metrov, zbrala pa je 256,9 točk. Tretja je bila zmagovalka uvodnih tekem FIS pokala v tej sezoni, Špela Rogelj z 79 in 82 metri ter 246,3 točkami.

Za popolno slovensko prevlado sta poskrbeli Maja Vtič na četrtem ter Katra Komar na petem mestu, deseterico je zaokrožila 16-letna Lara Logar. Pia Mazi je končala na 12. mestu tik pred Jernejo Brecl, Jerneja Repinc Zupančič je bila 21., točke sta pobrali še 15-letna Ana Jereb na 28. in Katja Markuta na 29. mestu, kar pomeni, da so v konkurenci 46 tekmovalk prav vse naše skakalke osvojile točke FIS pokala.

Jutri bosta na Ljubnem novi tekmi že v dopoldanskem času.

