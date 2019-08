Tilen Bartol novi rekorder skakalnice v Zakopanah, Slovenija peta na ekipni tekmi

Japonci Naoki Nakamura, Keiči Sato, Jukija Sato in Junširo Kobajaši so zmagali na ekipni tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih (981,8 točke). Na skakalnici v Zakopanah na Poljskem je bila druga Poljska (951,1), tretja pa Norveška (931,2). Slovenci Tilen Bartol, Žiga Jelar, Peter Prevc in Timi Zajc so zasedli peto mesto (894,5).

Slovenska četverica je bila po prvi seriji med desetimi reprezentancami druga, s 446,7 točke je zaostajala le za Japonsko, ki pa se je že precej oddaljila (469,2). Bilo je kar 22,5 točke zaostanka.

Bartol postavil nov rekord skakalnice

Najboljši v slovenski vrsti je bil v prvi seriji Bartol, ki je imel s 144 metri ne le najboljšo daljavo prve izmenjave skakalcev, ampak tudi celotne serije ter je postavil nov rekord skakalnice. Jelar (122 m) je bil četrti v svoji izmenjavi, Zajc (129 m) peti, Prevc pa šele deveti (122,5 m). Bartol je zbral tudi največ točk med vsemi (137,3), 113 jih je prispeval Zajc, 99,9 Jelar, 96,5 pa Prevc.

Pred drugo serijo je bila le 0,6 točke za Slovenijo na tretjem mestu Nemčija (446,1), povsem blizu pa sta bili še Norveška (445,7) in na petem mestu Poljska (441). Avstrijci so bili na šestem mestu že precej oddaljeni od stopničk, zbrali so 427,2 točke.

Slednji so tudi na koncu zaostali za Slovenci, vse ostale prej omenjene ekipe pa so bile pred Bartolom, ki je v drugi seriji skočil 128 m (4. v izmenjavi), kolikor so namerili tudi Jelarju (4.), Prevcem, ki je bil meter krajši (127 m, 7.), in Zajcem, ki je pristal pri 123,5 m (6.).

Na koncu razočarani

Bartol: "Jutri bomo morali vsi malce dodati." Foto: Vid Ponikvar "V prvi seriji sem naredil zelo dober skok, imel sem zelo dobre razmere, s prvim skokom sem lahko res zadovoljen. Na koncu pa mislim, da smo kar vsi malce razočarani. Tudi moj finalni skok je bil precej slabši kot prvi. Jutri bomo morali vsi malce dodati," je menil Bartol.

Japonci so imeli že precejšnjo zalogo točk in so zlahka zmagali, na drugo mesto so se zavihteli Poljaki, na tretje pa Norvežani.

"Nismo zadovoljni s končnim izkupičkom. Skoki, z izjemo prvega Bartolovega, ki je bil res fantastičen, niso bili dobri. Niso bili na takšni ravni, da bi lahko konkurirali za končne stopničke. Že na prostem treningu skoki niso bili na pravi ravni, imeli smo kopico težav, že včeraj nismo bili zadovoljni s kvalifikacijami. Tilen je danes naredil prvi skok takšen kot ga zna, fantastičen. Trenutno pa je tako, da je tudi pri ostalih ekipah prisotnega precej nihanja. Tudi mi smo v padcu forme, zelo dobro pa je, da imamo potem mesec dni tekmovalnega odmora in se bomo dobro pripravili za naprej," je o nastopih svojih varovancev povedal glavni trener Gorazd Bertoncelj.

V nedeljo bo ob 13. uri v Zakopanah še posamična tekma, ob 10.30 bodo skakalke poletno nagrado začele v Frenštatu.

Preberite še: