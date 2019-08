Justin znova za las ob zmago, Slovenija brez dodatne kvote

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Rok Justin v petek za zmagovalcem na drugem mestu zaostal za 0,3 točke, je v soboto najvišjo stopnico zmagovalnega odra, na kateri je stal Poljak Pawel Wasek, zgrešil za 0,4 točke. Tretji je bil včerajšnji zmagovalec Joakim Aune.

Mark Hafnar je uspeh dopolnil s 13. mestom, eno točko je na 30. mestu po diskvalifikaciji v finalu osvojil še Aljaž Osterc, izven finala so ostali Jaka Hvala in diskvalificirana Jernej Presečnik in Tjaš Grilc.

Slovenija s šestimi tekmovalci

Z osmo tekmo celinskega pokala te sezone se je končala tudi prva perioda, Slovenija pa je ostala brez dodatne kvote za poletno veliko nagrado, kar pomeni, da bo v naslednji periodi, na tekmah v Hakubi, Hinzenbachu in Klingenthalu, lahko nastopala s šestimi tekmovalci. Do zdaj je imelo pravico nastopa sedem Slovencev.

Celinski pokal se bo sicer nadaljeval konec avgusta v Rašnovu.