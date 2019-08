Norvežan si je oddahnil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Daniel Andre Tande ima težave s kolenom. Poletna sezona je zanj že končana. Na skakalnice naj bi se vrnil čet štiri do šest tednov.

Daniel Andre Tande ima težave s kolenom. Poletna sezona je zanj že končana. Na skakalnice naj bi se vrnil čet štiri do šest tednov. Foto: Sportida

Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande je zaradi poškodbe kolena preteklo sezono končal predčasno. Po rehabilitaciji se je vrnil na treninge, a koleno ni povsem zdržalo naporov. Po treningih v Courchevelu je spet začutil bolečine, a si je po zdravniških pregledih oddahnil. Poškodba ni resnejša, kljub temu pa ga naslednjih štiri do šest tednov na skakalnici ne bo.

Norveški skakalni tabor ima zadnje čase precej smole s poškodbami, ki so botrovale koncu karier Andreasa Stjernena in Kennetha Gangnesa. Med osmoljenci se je znašel tudi Daniel Andre Tande. Viking si je koleno poškodoval malce pred februarskim svetovnim prvenstvom in sezono končal predčasno.

25-letnik se je po okrevanju vrnil v trenažni proces, ki pa bo v prihodnjih tednih zanj nekoliko okrnjen. Na treningih v Courchevelu koleno ni povsem zdržalo, tako da je že končal poletno sezono, na skakalnice pa naj bi se vrnil čez štiri do šest tednov, poročajo Skandinavci.

Ne gre za resno poškodbo

"V Courchevelu sem ponovno začutil bolečino. Upal sem, da se poškodba ne bo izkazala za resno. Na srečo bom počival krajši čas kot ob zadnji poškodbi. Ob tej informaciji sem si oddahnil," je po opravljeni magnetni resonanci povedal Tande, ki bo pred vrnitvijo na skakalnico lahko nadaljeval kondicijske treninge.

Alexander Stöckl upa, da bo njegov varovanec pripravljen na zimsko sezono. Foto: Sportida

"Dobra novica je, da ne gre za resno poškodbo. Zdaj je najpomembneje, da bo pripravljen na zimsko sezono. Povsem se bo moral osredotočiti na rehabilitacijo," pa je stanje svojega varovanca komentiral glavni trener Alexander Stöckl.

Skakalna karavana je ta konec tedna sicer zbrana na poletni veliki nagradi v Zakopanah, kjer bo danes na sporedu ekipna tekma, v nedeljo pa še posamična z vsemi sedmimi Slovenci.

