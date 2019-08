Na tekmo v Zakopanah vseh sedem Slovencev

Najboljši smučarji skakalci so ta konec tedna zbrani v Zakopanah na Poljskem, kjer jih čakata novi tekmi poletne velike nagrade, najprej ekipna in nato še posamična. Skozi kvalifikacijsko sito se je v petek prebilo vseh sedem slovenskih orlov.

Kot je za Zakopane kar značilno, se je veter spreminjal, skakalci so dobivali odbitke in pribitke, na koncu sta Domen Prevc in Anže Semenič končala na 47. in 48. mestu, oba sta skočila 121 metrov. Anže Lanišek je ob 125,5 metra zasedel 41. mesto, zbral je 109,4 točke.

Tilen Bartol je v zahtevnih razmerah pristal pri 125 metrih, s 111,1 točke pa je zasedel končno 33. mesto. Žiga Jelar je prav tako pristal pri 125 metrih, a je zbral 113,0 točke in je bil 27., Peter Prevc pa je s 126,5 metra in 115,4 točke zasedel 24. mesto.

Ta čas najboljši slovenski skakalec, vodilni v skupnem seštevku, Timi Zajc je skočil 129 metrov, zbral je 121,0 točke, kar je bilo dovolj za 18. mesto. Kvalifikacije je dobil Švicar Killian Peier s 136 metri in 134,5 točke.

Na treningu Zajc čez 130 metrov

Pred kvalifikacijsko serijo so skakalci dvakrat skočili tudi v serijah uradnega treninga. Zajc je v prvi seriji s 134 metri imel četrto oceno, Jelar s 123 metri 23., Bartol pa s 124,5 metra 26. oceno. V drugi seriji je bil najboljši Bartol s 129,5 metra, kar je bila 11. ocena, Jelar je s 132 metri imel 12. oceno, Zajc s 126 metri 22. oceno, Peter Prevc pa s 125 metri 30. oceno. Prvo serijo je s 135,5 metra dobil domačin Dawid Kubacki, ki je bil po točkah najboljši tudi v drugi seriji, ko je pristal pri 137 metrih, enako točk pa je za 139,5 metra zbral tudi Johann Andre Forfang.

Na jutrišnji ekipni tekmi bodo za Slovenijo, ki je v Wisli zasedla drugo mesto, skakali Zajc, Bartol, P. Prevc in Jelar.

Spored poletne VN v Zakopanah Sobota, 17. avgust 14.00, poskusna serija 15.00, ekipna tekma

Nedelja, 18. avgust 12.00, poskusna serija 13.00, posamična tekma

