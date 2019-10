Poškodba pusti dolgoročne posledice, a se je s tem navadila živeti

"Če je bila prva poškodba za kaj dobra, je bila za to, da sem šla v drugo bolj samozavestno. Za zdaj zaupam kolenu in programu, ki ga izvajamo pred zimo," devet mesecev po grdem padcu v Planici in dolgem okrevanju pravi povratnica v skakalni karavani Ema Klinec.

Tik pred božičem, natančneje 23. decembra lani, se je skok Eme Klinec na tekmi državnega prvenstva v Planici končal s težjo poškodbo kolena. Enaindvajsetletnico so po padcu iz izteka odnesli na nosilih, pozneje pa potrdili uvodne črne napovedi in predčasen konec olimpijske sezone.

Po podrobnih zdravniških pregledih so potrdili popolno poškodbo sprednje križne vezi in manjšo kostno-hrustančno udarnino notranjega dela kolena. Potrebna je bila operativna rekonstrukcija vezi, ki jo je prestala v začetku novega leta.

Zaradi prve poškodbe se je okrevanja po drugi lotila samozavestneje

Pot rehabilitacije ji je bila znana, saj se na dolgo pot okrevanja ni podala prvič. Ob decembrskem padcu je namreč oživel spomin na nesrečno leto 2014, ko si je na tekmi alpskega pokala v italijanskem Predazzu pri 15 letih težje poškodovala koleno. Takrat si je strgala kolensko vez, se odpravila na dolgotrajno okrevanje in morala opustiti sanje o nastopu na premiernih olimpijskih igrah.

"Če je bila prva poškodba za kaj dobra, je bila za to, da sem šla v drugo bolj samozavestno." Foto: Vid Ponikvar

"Če je bila prva poškodba za kaj dobra, je bila za to, da sem šla v drugo bolj samozavestno. Vse skupaj je živa stvar, občutki v kolenu se spreminjajo, odvisni so tudi od treninga. A tega smo v našem športu vajeni. Za zdaj zaupam kolenu in programu, ki ga izvajamo pred zimo," debelih devet mesecev po nesrečnem skoku razmišlja slovenska skakalka, ki še vedno šepa.

Delo je že obrodilo sadove

"Takšna poškodba pusti dolgoročne posledice. S tem se navadiš živeti. Pomembneje je, da je koleno funkcionalno, kar je. Je v takšnem stanju, da sem sposobna opravljati ves program, kar je super," pravi 21-letnica, za zdaj zadovoljna s potekom trenažnega procesa. "Kar smo opravili do zdaj, je že obrodilo neke sadove. Poškodba je sanirana, tako da smo se nato osredotočili na to, kje so primanjkljaji pri fizični pripravljenosti, na stvari, ki so nam v preteklosti nekoč delale težave. Zdaj delamo zelo celostno, popravljamo malenkosti, vse skupaj dvigujemo na višjo raven."

Pred desetimi dnevi se je uspešno vrnila v tekmovalni ritem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sposobna je odmisliti, kaj gre lahko narobe

Na skakalnico se je vrnila v drugi polovici julija, v tekmovalni pogon pa pred dobrim tednom, ko je na uvodni tekmi celinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedla četrto mesto, dan pozneje pa prehitela vse nasprotnice. Je ob vrnitvi na tekme kaj psiholoških težav? "Vse je v zadovoljivem stanju, tako da sem tekmo lahko normalno opravila. V našem športu so kolena obremenjena, tako da je treba stalno spremljati, kaj in kako se dogaja, a za zdaj vse skupaj lepo poteka in se dobro počutim. Moram pa, če želim vrhunsko skočiti, vse mogoče težave, ki lahko pridejo, odmisliti. Tega sem sposobna, tako da gre za zdaj dobro."

Včasih je pot vijugasta, včasih gre naravnost navzgor

Gorenjka, ki je do zdaj osemkrat stala na odru za zmagovalke v svetovnem pokalu (trikrat je bila druga, petkrat pa tretja), ima za prihodnost visoke cilje, a ne želi prehitevati dogodkov.

"Vsekakor sem se vrnila z željo po zmagi. Je pa res, da bom za zmago morala biti stoodstotna. Kdaj bom, bomo še videli," o tem, da ne bo prehitevala dogodkov, pravi Klinčeva. Foto: Vid Ponikvar

"Vsekakor sem se vrnila z željo po zmagi. Je pa res, da bom za zmago morala biti stoodstotna. Kdaj bom, bomo še videli. Mogoče je, da v tej sezoni še ne bom, morda pa. Verjamem, da sem, če se stvari prav postavijo, lahko pri vrhu. Lahko pa se seveda pojavijo težave. Če se bodo, jih bomo rešili in šli naprej. To je realnost. Cilji so tisti, ki te ženejo, a najprej je v realnosti treba najti pot do teh ciljev. Včasih je vijugasta, včasih pa gre naravnost navzgor," pravi Klinčeva, ki jo do svetovnega pokala čakata še dva meseca priprav.

Ženska skakalna odprava bo novo sezono svetovnega pokala odprla 6. decembra v Lillehammerju. Karavana se bo tradicionalno ustavila tudi v Sloveniji, in sicer bo Ljubno prizorišče tekem najvišje ravni med 21. in 23. februarjem.

