Podvig Slovenke, ki je le devet mesecev po hudi poškodbi premagala prav vse

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je le devet mesecev po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je morala lani prekiniti sezono, zmagala na tekmi celinskega pokala. To je bil šele njen drugi nastop po vrnitvi med skakalno karavano. Slovenski uspeh v avstrijskem prizorišču Stams je s tretjim mestom dopolnila Urša Bogataj, med najboljših 13 pa so se uvrstile tudi Špela Rogelj, Maja Vtič in Katra Komar.

Odrekanje in trdo delo, pogojena z ogromno željo po vrnitvi med svetovno skakalno karavano, sta Emi Klinec pomagala do prvovrstnega dosežka. Trud je bil poplačan, dolgo okrevanje po hudi poškodbi kolena se je prelevilo v športno pravljico, ko je v nedeljo na tekmi celinskega pokala v avstrijskem Stamsu stopila na najvišjo stopničko.

To je bil šele njen drugi nastop po odpravljeni poškodbi. Na prvem, bilo je prejšnji konec tedna, je osvojila nehvaležno četrto mesto, na drugem pa prisilila tekmice, da so ji gledale v hrbet. Premagala je vse, tudi avstrijsko odkritje poletne sezone Marito Kramer, tudi skupno zmagovalko celinskega pokala. Klinčeva, ki se je po uspešni rehabilitaciji vrnila na skakalnice šele pred dvema mesecema, je ugnala severno sosedo za pol točke. Skočila je 109,5 in 107,5 metra.

Tehnika je že lepa, manjka še "noga"

Klinčeva čuti, da je trenutno na takšni ravni kot lani ob istem času. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Zelo sem vesela, da sem se ekipi priključila še pred zadnjimi tekmami poletne velike nagrade v Frenštatu. Videla sem, kje sem z dobrimi skoki, a ker le-ti niso bili stabilni, se je Zoran odločil, da gredo na Češko vse ostale, kar so si z zmago na zadnji tekmi tudi več kot zaslužile. Mene je to le še dodatno motiviralo, zelo pa sem vesela, ker so tako dobro skakale. Po tem sem padla v normalen ritem treningov, zdaj pa sem videla, da sem zraven lahko tudi na tekmi. To se je pokazalo predvsem danes, včeraj sem bila še malce v dvomih," je povedala presrečna zmagovalka, ki čuti, da bo treba do najboljših izvedb, ki jih je nizala v prejšnjih sezonah, popraviti še nekaj segmentov. V skupni razvrstitvi celinskega pokala je osvojila peto mesto, za zmagovalko Kramerjevo pa zaostala za 210 točk.

"Trenutno sem na takšni ravni kot lani ob enakem času. Pri skoku manjka še "noga", tehnika pa je že lepa. To pomeni, da me čez prelet še ustavlja, tam izgubim največ hitrosti, kar se pozna v drugem delu leta. Popraviti je treba položaj v zraku, položaj smuči in predvsem to, da če odriv ne bo idealen, da bo ta energija vseeno prinesla dolg skok," je pojasnila 21-letna Gorenjka.

Kar pet Slovenk med najboljših 13

Slovenski uspeh v Stamsu so dopolnile preostale tekmovalke. Na zmagovalni oder se je povzpela tudi Urša Bogataj. Osvojila je tretje mesto, za zmagovalko pa zaostala slabih šest točk.

Na stopničke se je povzpela tudi Urša Bogataj. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenija je imela med najboljšo sedmerico kar tri predstavnice, saj je Špela Rogelj osvojila 7. mesto, solidno pa sta se odrezali tudi Maja Vtič (11.) in Katra Komar (13.). V dogovoru z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem sta v Stamsu zaradi šolskih obveznosti manjkali najboljši Slovenki v tem trenutku, Nika Križnar in Jerneja Brecl.