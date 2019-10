Zajc dobil družbo, pri Petru Prevcu se vrtijo in iščejo

"Rezultatsko moramo biti kar precej zadovoljni – tri zmage z dvema tekmovalcema. Da ni bilo vse na Timiju (Timi Zajc, op. a.). Na koncu je zmagal tudi Lanišek (Anže Lanišek, op. a.). Anže je bil že kar nekaj časa v dobri formi, zato zmaga ni bila naključna. Res je, da je imel normalne pogoje, a je naredil odličen skok. Takšne je kazal že na treningih. Timi je dokaj konstanten in drži to raven skakanja ves čas," je trener slovenskih skakalcev Gorazd Bertoncelj izpostavil naša najvišje uvrščena skakalca v poletnem grand prixu - Timi je na koncu zasedel skupno tretje, Lanišek pa 16. mesto.

Pri Petru Prevcu se še malce vrtijo v krogu

Peter Prevc še išče konstantne skoke. Foto: Sportida Tretji na lestvici med slovenskimi skakalci je bil Peter Prevc, ki se še vedno bojuje s simetrijo skakanja, potem ko je prestal operacije gležnja: "Pri njem so še prisotna nihanja. Nakaže precej dobrih skokov, potem nekaj slabših. Malce se še vrtimo v krogu. Pogosto nakaže, da je zelo blizu. V tehniki moramo narediti napredek, da bo imel več simetrije. S tem bo dobil več zaupanja v fazi vzleta in leta. Malce pride še do vrtenja. S tem se še vedno spopadamo. Iščemo, da bi vzrok odpravili. Upam, da bomo počasi na pravi poti. Da bomo prišli ven iz tega. Ko bo simetričnost, bo tudi sproščenost, zaupanje. Vse skupaj bo bolj dinamično."

Bertonclja veseli dejstvo, da je forma Domna Prevca v zadnjem obdobju v porastu, čeprav ga čaka še veliko dela. A je bolje kot v prvi polovici poletja, poudarja prvi mož stroke. Zato pa je zgodba drugačna pri Tilnu Bartolu: "V prvem poletju je kazal zelo lepe skoke. V zadnjem obdobju je nekoliko padel. Ni daleč od ravni, na kateri je že bil."

Velik dolžnik poletja je Anže Semenič, ki ni sestavil pravega mozaika in ga čakata pestra slaba meseca, da bo prišel v sezono dobro pripravljen: "Občasno je nakazal solidne skoke. Ko je prišla tekma, ni bilo tega videti. V zadnjem obdobju je spet nekoliko bolje. Za zimsko sezono bo moral še kaj dodati. Vse skupaj bo moral dvigniti na višjo raven, stabilizirati, da bo lahko uspešno konkuriral."

Namesto v Oberstdorf v Klingenthal

Anže Lanišek je v soboto razprl krila in skočil do zmage. Foto: Sportida Bertoncelj je na zadnji tekmi videl na delu tudi najizkušenejšega Jerneja Damjana, ki sicer trenira z B-reprezentanco. Zato pravega vpogleda v njegove skoke nima: "Težko komentiram. V Klingenthalu je bila specifična situacija. Pihalo je. Morda so starejši skakali nekoliko bolj v krču, kar je razumljivo. Na treningu ga nisem videl veliko. Ko smo imeli skupne treninge z B-ekipo, je bilo zadovoljivo."

Do začetka nove sezone v Visli (22. november) bodo imeli v slovenskem taboru še veliko časa, da vse skupaj nadgradijo. V tem tednu bodo za štiri dni odpotovali v Terme 3000, kjer bo v prvi vrsti čas za kondicijske priprave, regeneracijo in druženje. V prihodnjem tednu bodo poleg državnega prvenstva v Kranju skakali še v Planici, konec oktobra pa je predviden trening na ledeni smučini v Klingethalu, ki je zamenjal Oberstdorf. Prizorišče novoletne turneje namreč prenavljajo za potrebe nordijskega svetovnega prvenstva, ki bo leta 2021. Ni pa bojazni, da organizatorji skakalnice ne bi pripravili do letošnje novoletne turneje.

Justin priskakal dodatno kvoto

Timi Zajc bo na uvodu sezone eden izmed sedmih slovenskih skakalcev. Foto: Matic Ritonja/Sportida In kako kaj gleda na delo konkurence? "Pokazalo se je, da je precej skakalcev kazalo dobro raven skokov. Že za uvrstitev med dobitnike točk si moral narediti precej dober skok. Vse nacije se borijo. Norvežani so precej dobro nastopali, Poljaki so konstantno dobri, Nemci se počasi dvigujejo z novim trenerjem, Japonci so že celotno poletje v ospredju. Avstrijci še ne kažejo superiornosti, vendar bodo takrat, ko bo treba, v pravi formi. Potem so tu še posamezniki, kot sta Jevgenij Klimov, Killian Peier," odgovarja Bertoncelj.

Upa, da bosta kmalu nared tudi Bor Pavlovčič, ki je zaradi težav s hrbtom opravil šele dva treninga, in Žiga Jelar - nedavno si je poškodoval koleno.

Za veselo novico pa je spet poskrbel Rok Justin, ki je Sloveniji priskakal dodatno kvoto, kar pomeni, da bo na začetku svetovnega pokala v Visli nastopilo sedem slovenskih orlov.