"Posebni časi zahtevajo posebne ukrepe"

Potem ko je koronavirus lani preprečil izvedbo 25. Volkswagen Ljubljanskega maratona in ga tudi letos postavil pod vprašaj, so se pri organizacijskem odboru odločili, da jubilejno prireditev 24. oktobra vendarle izpeljejo. Potekala bo v okrnjeni obliki, s precej spremembami, brez povabljenih vrhunskih tekačev, z maratonom, ki bo štel tudi za državno prvenstvo, v dveh krogih ... Za zdaj je prijavljenih dobrih pet tisoč tekačev, prijave bodo mogoče tudi v petek in soboto na Trgu republike, vsi sodelujoči pa morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Vse spremembe na letošnjem jubilejnem Volkswagen ljubljanskem maratonu:

"Letošnji maraton bo zagotovo drugačen, nekaj posebnega, pa ne le zato, ker je to naš jubilejni ljubljanski maraton, ki bi moral biti že lani, ko smo imeli grenko izkušnjo in smo ga morali v zadnjem trenutku odpovedati, kar je pustilo določen strošek, poseben bo tudi zato, ker ga moramo organizirati v zelo zaostrenih okoliščinah. Mesece in mesece smo si glavo belili, ali maraton sploh bo in kakšen bo, če ga bo mogoče organizirati. Preudarno smo se odločili, da nekakšna prireditev, če ne bo prehudih zapletov, bo. Ta bo osnovna, s teki le v nedeljo, a organizirana na visoki profesionalni ravni," je o tem, da so dolgo razmišljali, ali in kako sploh se lotiti projekta 25. Volkswagen Ljubljanski maraton, na novinarski konferenci pojasnil predsednik organizacijskega odbora Danilo Ferjančič.

Trase letošnjega tekaškega praznika:

Po dveh desetletjih brez vabljenih elitnih tekačev, po letu 2014 znova dva kroga

Zaradi pozne odločitve o tem, da letos sploh izpeljejo maraton, ne bodo računali na vrhunske povabljene afriške tekače, ki so v Ljubljani tekli vse od leta 1999.

Maraton, štel bo tudi za državno prvenstvo (tudi med prijavljenimi Slovenci po besedah organozatorja ni najboljših slovenskih atletov), bo prvič po letu 2014 speljan v dveh krogih, in sicer po trasi polmaratona. Limit maratona je šest ur. Tekači na 42.195 metrov, ki bodo imeli na vmesnem času pri 20 kilometrih slabši čas od 2:30 (neto), bodo preusmerjeni v cilj in uvrščeni na rezultatski seznam teka na 21.098 metrov.

Na sporedu ostajata Garmin 10ka in preizkušnja ročnih kolesarjev na 21 kilometrov, stalnica ostaja tudi tolkalna skupina StrojMachine, ki bo ogrevala ozračje. Sobotni program, namenjen (naj)mlajšim, je nadomestil tako imenovani maratonski izziv, ki se je začel 1. oktobra in se bo končal na dan maratona, 24. oktobra. Bistvo izziva je, da otroci iz vrtcev, osnovnošolci in dijaki kilometre nabirajo štafetno.

Prijavite se lahko še v petek in soboto na Trgu republike

Če je bilo v predkoronskih časih leta 2019 na nedeljske teke prijavljenih več kot 12 tisoč tekačev, bo številka na letošnjem, ki ga bodo izvedli ob upoštevanju priporočil NIJZ in upravne enote, precej nižja.

"Merili smo na tri tisoč tekačev, ta hip je prijavljenih dobrih pet tisoč tekačev, 850 na maratonski razdalji, vsi bodo tekli ob upoštevanju PCT-pogoja. Zanimanje je bilo konec septembra, ko smo morali zapreti prijave, vse večje. A tudi če ste zamudili te prijave, boste v nedeljo lahko tekli," je Ferjančič pojasnil, da bo število tekačev še lahko naraslo. "Poudarjamo, da je letošnji maraton absolutna izjema in da tak osnovni maraton ne bo pravilo v prihodnosti, saj pogledujemo k organizaciji velikega, profesionalnega maratona z množično udeležbo," pravi predsednik Danilo Ferjančič. Foto: Sportal

Dodatne prijave bodo namreč mogoče na Trgu republike v prijavnem šotoru v petek in soboto med 9. in 19. uro, štartnina pa bo znašala 50 evrov.

Pri IAAF so imeli visoko stopnjo posluha

Ljubljanski maraton bo kljub okrnjeni izvedbi ohranil zlato značko IAAF Gold Label, s katero je leta 2019 postal del elitne družine maratonov. "Kljub temu, da to ni maraton, kot ga poznamo iz preteklosti, se nam je z IAAF uspelo dogovoriti, da smo ohranili zlati, elitni znak. Ta status so nam nekako zamrznili. Odgovorni so pokazali visoko stopnjo razumevanja, tako da ohranjamo ta znak. Poudarjamo, da je letošnji maraton absolutna izjema in da tak osnovni maraton ne bo pravilo v prihodnosti, saj pogledujemo k organizaciji velikega, profesionalnega maratona z množično udeležbo," še pravi Ferjančič in dodaja, da se bodo novembra temeljiteje posvetili strategiji za prihodnost ljubljanskega maratona. Kljub okrnjeni izvedbi bo Ljubljanski maraton zadržal zlato značko. Foto: vw-ljubljanskimaraton.si

Zahvala Zalokarju

Ta letos prinaša še eno veliko spremembo. Organizacije ne vodi več Gojko Zalokar, dolgoletni direktor Timinga Ljubljana in ljubljanskega maratona, ki se je upokojil, temveč Barbara Železnik, vršilka dolžnosti direktorja Timinga Ljubljana, ki z maratonom raste že od leta 2000.

"Brez njega takšnega ljubljanskega maratona, kot ga poznamo, ne bi bilo, a nasledila ga je Barbara Železnik, ki je že dolgo vpeta v organizacijo. Kljub vsem spremembam in dejstvu, da bo maraton drugačen, smo veseli, da bo. Posebni časi terjajo posebne ukrepe. Proračun bo precej nižji, kot je bil še pred dvema letoma. Za zdaj kaže, da bomo 'pozitivni' in da bomo vsaj del izgube, ki ni nastala le lani, pokrili," je še dodal predsednik organizacijskega odbora, ki o konkretnih številkah še ni želel govoriti.

Več vzporednih akcij

Železnikova je pojasnila, da bosta dva osrednja prireditvena prostora, Trg republike, kjer bo vsak tekač lahko prevzel svojo štartno številko in na katerem bodo v petek in soboto potekale prijave, in Kongresni trg, na katerem bo cilj (štart bo na Slovenski cesti).

Dodala je, da vzporedno ob nedeljskem osrednjem teku tečeta še rožnati in virtualni maraton. "Od 9. do 31. oktobra poteka še rožnati maraton, udeležilo se ga je kar lepo število ljudi. Organizacijski odbor Volkswagen Ljubljanskega maratona bo za vsakega od tekačev daroval en evro v sklad združenja Europa Donna. Prav tako do 23. oktobra poteka virtualni maraton, a glede na to, da bomo letos imeli maraton, ni veliko odziva."