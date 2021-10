"Domov mora priti res zadovoljen in si želeti še"

Letos je na Volkswagen 25. Ljubljanski maraton prijavljenih 5.400 tekačev, kar je veliko manj kot v preteklih letih. Sprašujemo se, kje so vse tiste množice tekačev, ki so pred leti polnile slovenske ulice, ko se je na Ljubljanskem maratonu trlo ljudi.

Letos bodo tekači spet zavzeli ljubljanske ulice, a ne v tako velikem številu, kot smo bili vajeni pred leti. Foto: Ana Kovač Odgovore smo iskali pri Alešu Hostniku, ustanovitelju uradnih priprav na Ljubljanski maraton. Sicer s svojo agencijo že osem let sodeluje pri organizaciji največje tekaške prireditve pri nas. V uvodu nam je razkril dejstvo, da je v Sloveniji udeležba na maratonih padla kar za 25 odstotkov, medtem ko je po raziskavi Mednarodne atletske zveze (IAAF) udeležba na evropskih maratonih padla za 13 odstotkov.

Še 1. septembra niso vedeli, ali maraton sploh bo

Že dovolj zgovorno je dejstvo, da bo na letošnjem Ljubljanskem maratonu v nedeljo (10, 21 in 42 kilometrov) teklo 5.400 tekačev. Za primerjavo, leta 2019 je sodelovalo 12 tisoč tekačev. Hostnik meni, da letošnja številka ni dejanski odraz trenutnega stanja. Tekačev je bilo več, ampak se je organizator odločil, da zaradi trenutnih razmer prijave zapre. Poleg tega 1. septembra še niso vedeli, ali maraton sploh bo. Odločitev je bilo treba sprejeti hitro.

Aleš Hostnik Foto: Grega Valančič/Sportida

Naš sogovornik opaža, da tekačev ni tudi na ulicah. Meni, da se je v zadnjem obdobju zgodil strukturni premik v dojemanju športa kot rekreacije. Ljudje so se namreč množično začeli ukvarjati s kolesarjenjem.

"Zanimiv je podatek, da največji uvoznik koles v Sloveniji čaka na dobavo koles 736 dni. To je noro. Morda so se slovenski organizatorji tekaških prireditev malce slabše odzvali na vse skupaj. Menim, da bi lahko bolj zadržali, aktivirali ali animirali ljudi … Marsikdo je bil v zadregi ali pa ni znal reagirati. Zdaj to traja že eno leto in pol … Ljudje pa bi radi kaj počeli. Moramo vedeti, da se je zelo razvil tudi tek po brezpotjih. Ni bilo prave spodbude. Ljudje to potrebujejo in šli so tja, kjer je spodbuda. Sicer pa vemo, kaj se trenutno dogaja v kolesarstvu."

"Zaradi tega, kar se nam je zgodilo v zadnjih dveh letih, bomo potrebovali vsaj pet let, da bomo prišli nazaj." Foto: Thinkstock

Potrebovali bodo vsaj pet let

Aleš Hostnik pravi, da bo za vnovično privabljanje tekačev na slovenske ulice in poti potrebnega veliko časa, energije in nenazadnje tudi denarja. Do neke mere vidi težavo tudi v tem, da so organizatorji običajno ljubitelji teka, ne pa profesionalci do te mere, da bi lahko trend hitro obrnili spet navzgor.

"Zaradi tega, kar se nam je zgodilo v zadnjih dveh letih, bomo potrebovali vsaj pet let, da bomo prišli nazaj. To me malo skrbi. Sam vseeno menim, da če se bo organizator Ljubljanskega maratona dobro aktiviral – še vedno je to največji in najbolj prepoznaven maraton na Balkanu –, lahko kaj naredijo. A kot sem rekel, danes se dogaja marsikaj."

"Mislim, da smo na pravi poti in da osebnega stika ne moreš nadomestiti z internetnimi zadevami." Foto: Grega Valančič/Sportida

Eno uro so tekli, štiri ure so se družili

Ta trenutek je glavno vprašanje, na kakšen način ljudi prepričati, da si nadenejo tekaško obutev in gredo teč. Na tako imenovanih uradnih pripravah na Ljubljanski maraton so se prilagodili trenutnim razmeram in so veliko bolj aktivni na družbenih omrežjih, a njihov cilj je, da se čez čas vrnejo na stare tirnice.

"Ljudje si želijo pristnega stika. Prilagodili smo se do te mere, da bomo delali tudi kolesarske dogodke. Tek ali kolo je samo argument za druženje. Lahko povem, da so bili ljudje pri nas pet ur. Eno uro so tekli, štiri ure pa so bili na kavi. To jim je bilo všeč in ljudje to potrebujejo. Mislim, da smo na pravi poti in da osebnega stika ne moreš nadomestiti z internetnimi zadevami. Nadaljevali bomo, ko bo to nekoliko lažje," pove Hostnik, ki pravi, da je vredno vztrajati.

"Bistvo je, da spiješ pivo ali poješ palačinko" Druženje iz leta 2019: Bistvo je, da potem v družbi spiješ kakšno pivo ali poješ palačinko. Na tem je treba delati. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ob vseh "težavah", ki se pojavljajo v teh časih, Hostnik pravi, da je ob novem vodstvu Ljubljanskega maratona začutil svež veter. In vesel je, da so Barbara Železnik in ostali v organizaciji največjega tekaškega dogodka pri nas odprti za nove predloge.

"Ves čas sem poudarjal, da je treba delati na druženju. Ne samo, da je to odlična dirka, ampak pomembno je, da človeka še nekaj časa zadržimo in da pride domov res zadovoljen in si želi še. Prvič ali drugič je še v redu, ampak petič pa že lahko opaziš, da je vsakokrat isto. Bistvo je, da potem v družbi spiješ kakšno pivo ali poješ palačinko. Na tem je treba delati."

"Zato smo letos uvedli Rožnati maraton. Organizatorjem je treba dati vse pohvale, da so to sprejeli. Moja ideja je bila, da naredimo promocijo za Ljubljanski maraton in da na nek način 'zbudimo' tekače."

V sklopu priprav na ljubljanski maraton, so se zbrali prejšnjo soboto. Foto: Grega Valančič/Sportida