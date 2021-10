Volkswagen 25. Ljubljanski maraton tudi v vaših domovih in zaslonih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen 25. Ljubljanski maraton v živo na Siol.net in zunanjih digitalnih zaslonih

V nedeljo, 24. oktobra, bo na sporedu Volkswagen 25. Ljubljanski maraton, ki ga podrobneje spremljamo tudi na tudi na Soiol.net. Celotno dogajanje v nedeljo 24. oktobra, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na Siol.net, kjer si boste pozneje lahko ogledali tudi celoten posnetek teka in na zunanjih digitalnih zaslonih v Ljubljani.

Naši fotografi vas bodo tudi ujeli v objektiv in svojo fotografijo boste lahko poiskali v fotogaleriji na Siol.net.

Prenos ljubljanskega maratona v živo se bo pričel v nedeljo, 24. oktobra, ob 8:55, pred štartom teka na deset kilometrov, maratonce in polmaratonce pa bomo spremljali vse do konca teka, predvidoma do 15. ure.