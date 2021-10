Na Volkswagen 25. Ljubljanski maraton je prijavljenih nekaj več kot 5.100 tekačev.

Največ, skoraj 2.300 tekačev, se jih je odločilo za polmaratonsko razdaljo (21 km), sledita desetka z nekaj več kot 2.000 prijavljenimi in najbolj elitna razdalja, maraton, na katerega je prijavljenih 836 tekačev, nekaj manj kot 700 moških in nekaj manj kot 150 žensk.

Tek na maratonski razdalji bo letos štel tudi za naslov državnega prvaka, spet pa se vrača v dva kroga, ki bosta speljana po trasi za mali maraton. Limitni čas maratona je šest ur.

Foto: Sportida

Časovnica Volkswagen 25. ljubljanskega maratona:



8.30 – nastop tolkalne skupine STROJMACHINE 8.55 – štart ročnih kolesarjev na 21 km 9.00 – štart Garmin teka na 10 km 9.15 – štart maratona in polmaratona (štart teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu)

Sobotnega programa otroških in šolskih tekov letos ne bo, a to ne pomeni, da bodo najmlajši ostali brez tekaške izkušnje. Sobotni program je namreč nadomestil t. i. maratonski izziv, ki se je začel 1. oktobra in se bo končal na dan maratona, 24. oktobra. Bistvo izziva je, da otroci iz vrtcev, osnovnošolci in dijaki kilometre nabirajo štafetno.

Pozor! Prevzem štartnih številk na Trgu republike, predpogoj PCT

Vse do nedelje bo na Trgu republike (pred poslopjem parlamenta) sejem "Tečem" – EXPO, kjer bo mogoče kupiti športno opremo, prehranska dopolnila in druge izdelke ter prevzeti štartne številke s čipom in promocijske pakete. Za prevzem potrebujete potrdilo o prijavi (v pisni ali elektronski obliki) in osebni dokument.

Prevzem štartnih številk na Trgu republike v okviru sejma Tečem – EXPO bo mogoč: v petek, 22. oktobra 2021: od 9.00 do 19.00

v soboto, 23. oktobra 2021: od 9.00 do 19.00

v nedeljo, 24. oktobra 2021: od 6.30 do 8.30

Letos je velika razlika ta, da mora vsak tekač štartno številko prevzeti sam , predpogoj za to pa bo že dobro znano izpolnjevanje enega od pogojev PCT (preboleli, cepljeni ali testirani).

Kdor bo potreboval testiranje, bo hitri test za ceno devetih evrov lahko opravil kar na Trgu republike.

Testiranje s hitrimi antigenskimi test HAGT bo na Trgu republike mogoče: v petek, 22. oktobra 2021: od 9.00 do 19.00

v soboto, 23. oktobra 2021: od 9.00 do 19.00

v nedeljo, 24. oktobra 2021: od 6.30 do 8.00

Na istem mestu (v prijavnem šotoru) bodo še danes in jutri, do sobote, med 9. in 19. uro, mogoče dodatne prijave na maraton. Za štartnino s čipom boste odšteli 50 evrov. Plačilo bo mogoče samo z gotovino.

Trg republike bo tudi mesto, kjer bodo tekači v garderobnem šotoru lahko odložili svojo prtljago in se preoblekli. Po teku bodo torbe lahko prevzeli izključno ob predložitvi štartne številke.

Foto: Sportida

Virtualni in rožnati maraton

Tekači, ki jim datum maratona ne ustreza ali se želijo izogniti gneči, lahko tudi letos pretečejo virtualni maraton (samo še do jutri, 23. oktobra), novost pa je rožnati maraton (do 31. oktobra), ki je traso v ta namen že obarval v rožnato barvo. Za kaj točno gre?

Gre za to, da ko pretečete katerokoli razdaljo na trasi ljubljanskega maratona (10, 21 ali 42 km), to označite v aplikaciji, Timing Ljubljana pa bo skupaj s sponzorji za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno od tras, doniral en evro v sklad Europe Donne, slovenskega združenja za boj proti raku dojk.

Timing Ljubljana bo skupaj s sponzorji Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno od tras, doniral en evro v sklad Europe Donne, slovenskega združenja za boj proti raku dojk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z nakazilom najmanj petih evrov na račun SI56 0313 4100 7833 866 (TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana/donacija za Rožnati maraton) dobite tudi posebno spominsko tekaško majico Rožnati maraton. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena Združenju Europa Donna Slovenija.

Sodelovanje na Rožnatem maratonu je brezplačno, vseeno pa morate izpolniti prijavnico.

Štart ob 9. uri oz. 9.15

V nedeljo bo štart teka na 10 km ob 9. uri, polmaratonci in maratonci pa se bodo s ciljne črte pognali ob 9.15.

Štart bo na Slovenski cesti (pred Dramo), cilj pa na Kongresnem trgu.

Vstopi v štartni prostor: Garmin tek na 10 km : vstop na štartni prostor na Slovenski cesti m ed 08:30 in 08:55 iz Igriške ulice, Gregorčičeve ulice ter Rimske ceste.

: vstop na štartni prostor na Slovenski cesti m iz Igriške ulice, Gregorčičeve ulice ter Rimske ceste. Maraton in polmaraton: vstop v štartni prostor na Aškerčevi cesti med 08:40 in 08:55 na odseku med Slovensko cesto in Snežniško ulico (pri Filozofski fakulteti)

Tudi letos boste vse tri teke lahko spremljali v neposrednem prenosu na Siol.net, in sicer od 8:55 do 15:00, mogoče pa bo tudi sledenje tekačem. Prenos v živo si bo mogoče ogledati tudi na zunanjih zaslonih po Ljubljani, ki so postavljeni na lokacijah, kjer bo potekala trasa maratona.

Novost letošnjega maratona je tudi ta, da prvič po letu 1999 ne bo vabljenih afriških tekačev. Več o tem si boste na Sportalu lahko prebrali jutri.