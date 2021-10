Ljubljanski maraton konec tedna zapira ceste. Preverite, katere.

Volkswagen 25. Ljubljanski maraton bo v nedeljo zaprl nekaj cest. Foto: Klemen Korenjak

Organizatorji Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona, na katerem bo v nedeljo, 24. oktobra, teklo več kot pet tisoč tekačev, obveščajo, da bodo v prihodnjih dneh popolne zapore:

Zapore v nedeljo, 24. oktobra, od 8. do 16. ure

V nedeljo bo po ljubljanskih cestah teklo več kot pet tisoč tekačev. Foto: Ana Kovač

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico, južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste: - izvoz BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri, - izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Prenos v živo si bo mogoče ogledati tudi na zunanjih zaslonih po Ljubljani, ki so postavljeni na lokacijah, kjer bo potekala trasa maratona.

Spremembe na letošnjem tekaškem prazniku:

Tudi letos bo prečkanje trase mogoče v skladu s potekom maratona, predvideno je v naslednjih križiščih: Slovenska-Tivolska-Trg OF, Bežigrad-Dunajska cesta Linhartova ulica, Samova ulica-Dunajska cesta-Topniška ulica, Posavskega ulica-Dunajska cesta-Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko-Dunajska cesta-Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica-Bevkova cesta, Goriška ulica-Litostrojska ulica, Pečnikova ulica-Celovška cesta-Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica-Regentova cesta-Korenčanova ulica, Regentova cesta-Majorja Lavriča ulica, Draga-Šišenska ulica-Pod hribom, Gregorinova ulica-Rožna dolina cesta II. Traso boste lahko prečili, ko bo to varno za vse udeležene v prometu in ko vam bo pooblaščena oseba v križišču za to dala dovoljenje. Vse fotografije križišč, na katerih bo mogoče prečkati traso, si lahko ogledate TUKAJ.

Preusmeritve avtobusov oz. vožnja avtobusov v soboto, 23. oktobra, in nedeljo, 24. oktobra, bo objavljena na spletni strani JP LPP d.o.o.

Parkiraj in uporabi brezplačen prevoz

Foto: Ana Kovač

V času Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona (v nedeljo, 24. oktobra) so za tekače in po enega spremljevalca zagotovili brezplačen prevoz z mestnim avtobusom (z vsemi avtobusnimi linijami) ob predložitvi vavčerja, štartne številke ali akreditacije. Parkirate lahko na parkiriščih P + R na Dolgem mostu, Barju in v Stožicah ter se z avtobusom pripeljete v središče mesta.

V nedeljo, 24. oktobra (od 7.00 do 15.00 ure), bodo s parkirišč P + R Stožice, Barje in Dolgi most organizirane krožne vožnje avtobusov: