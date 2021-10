Kam (in kdaj) bo ljubljanski maraton tekače "peljal" letos?

Ljubljanski maraton, najbolj množična tekaška prireditev v Sloveniji, bo 24. oktobra doživel svojo 25. izvedbo. Zaradi ukrepov, povezanih s covidom (ta je odpihnil lansko izvedbo), bo precej drugačen kot prejšnja leta.

Dogajanje na Volkswagen 25. Ljubljanskem maratonu boste lahko v nedeljo, 24. oktobra, spremljali v neposrednem prenosu na www.siol.net.

Prvič bo v znak ozaveščanja zdravega načina življenja maraton obarvan rožnato, prvič bo sobotni program otroških tekov nadomestil t. i. maratonski izziv, po dolgih letih bo prvič minil brez udeležbe elitnih afriških tekačev, 42-kilometrska razdalja pa bo spet speljana v dveh krogih.

Foto: Vid Ponikvar

Program Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona (24. oktober 2021):

8.30 – nastop tolkalne skupine STROJMACHINE

8.55 – štart ročnih kolesarjev na 21 km

9.00 – štart Garmin teka na 10 km

9.15 – štart maratona in polmaratona (štart teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu)

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Trase ljubljanskega maratona:

Trasa proge na 10 kilometrov

Trasa proge na deset kilometrov je ravninska. Štart je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah v središču mesta in za Bežigradom: Slovenska cesta (pri Drami), Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta do cilja na Kongresnem trgu.

Foto: Ana Kovač

Trasa polmaratona za ročne kolesarje

Trasa proge je ravninska, na njej bodo štiri okrepčevalnice in dve vodni postaji. Štart bo na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu. Trasa vodi po naslednjih cestah in ulicah: Slovenska cesta (pri Drami), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta do cilja na Kongresnem trgu.

Foto: Ana Kovač

Trasa proge na 21 kilometrov

Trasa proge za polmaraton je ravninska. Na njej so štiri okrepčevalnice in dve vodni postaji. Štart teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu, vmes tekače čakajo naslednje ulice in ceste: Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta do cilja na Kongresnem trgu.

Foto: Ana Kovač

Trasa proge na 42 kilometrov

Trasa proge je ravninska. Na njej je osem okrepčevalnic in šest vodnih postaj. Štart teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu. Tekači bodo pretekli dva kroga polmaratonske trase.

Čaka jih relacija: štart na Slovenski cesti pri Drami, Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Mirje, Barjanska cesta, Slovenska cesta pa vse do cilja na Kongresnem trgu.