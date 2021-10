Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letos je na vse tri razdalje Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona prijavljenih 5.400 tekačev. Za primerjavo, ob zadnji izvedbi maratona pred epidemijo, leta 2019, je bilo na nedeljske teke prijavljenih okrog 12 tisoč tekačev, a takrat so bili časi drugačni, na ukrepe niti pomislil ni nihče.

Letos je največ, skoraj 2.400 tekačev prijavljenih na polmaratonsko razdaljo (21 km), sledita desetka z 2.100 prijavljenimi in najbolj elitna razdalja, maraton, na katerega je prijavljenih 870 tekačev, več kot 700 moških in nekaj manj kot 160 žensk. Tek na maratonski razdalji bo letos štel tudi za naslov državnega prvaka.

Foto: Vid Ponikvar

Sobotni program otroških in šolskih tekov bo nadomestil t. i. maratonski izziv, vabljenih tekačev iz tujine tokrat ne bo, kar pomeni, da tudi novega rekorda trase ne gre pričakovati, prvič bo maraton potekal v znamenju rožnatega oktobra, meseca preventivnega ozaveščanja o bolezni raka na dojki.

Odločitev, da Volkswagen Ljubljanski maraton letos bo, je padla pred poletjem, ko je postalo jasno, da je množične prireditve mogoče izpeljati, le drugače, kot smo bili vajeni do zdaj. Prijave na maraton so se odprle 21. junija, največji naval na štartnine pa je bil septembra.

Foto: Sportida

Novosti na Volkswagen 25. Ljubljanskem maratonu

1. Prevzem štartnih številk na Trgu republike, ne na Gospodarskem razstavišču

V nasprotju s prejšnjimi leti Sejem "Tečem" – EXPO, kjer je od 17. izvedbe maratona mogoče kupiti športno opremo, prehranska dopolnila in druge produkte, se posvetovati s strokovnjaki z različnih področij in informirati o terminih drugih tekaških prireditev, ne bo na Gospodarskem razstavišču, ampak na Trgu republike (pred poslopjem parlamenta). Sejem bo odprt od petka, 22., do nedelje, 24. oktobra 2021.

2. Vsak mora štartno številko prevzeti sam

V nasprotju s prejšnjimi leti bo tokrat vsak sam moral prevzeti štartno številko (ne bo mogoče prevzeti številk za več udeležencev hkrati), predpogoj pa bo že dobro znano izpolnjevanje enega od pogojev PCT (preboleli, cepljeni ali testirani).

Hitri test bo za nekaj manj kot deset evrov mogoče opraviti tudi na Trgu republike.

Klasičnega sobotnega programa za otroke letos ne bo, se bodo pa ti lahko preizkusili v ti. maratonskem izzivu. Foto: Sportida

3. Sobotni program v drugačni obliki

Precej drugačen bo tudi sobotni program. Program otroških in šolskih tekov bo nadomestil t. i. maratonski izziv, ki se je začel 1. oktobra in se bo končal na dan maratona, 24. oktobra.

Bistvo izziva je, da otroci iz vrtcev, osnovnošolci in dijaki kilometre nabirajo štafetno.

To pomeni, da pedagog znotraj razreda ali skupine sestavi ekipe po deset otrok, v srednjih šolah pa po 14 dijakov. Vsak član ekipe bo odtekel svoj delež razdalje maratonskega izziva. Časi članov ekipe na predpisani razdalji se bodo izmerili in sešteli ter vnesli v aplikacijo Športni izziv: izziv.sportmladih.net.

- srednja šola: 42 km (vsak član ekipe preteče 3.000 m) - 3. triada osnovnih šol: 21 km (vsak član ekipe 2.100 m) - 2. triada: 10 km (vsak član ekipe 1.000 m) - 1. triada: 4 km (vsak član ekipe 400 m) - vrtec: 2 km (vsak član ekipe 200 m)

Organizatorji so si za najhitrejše tekače zamislili še dodatni izziv, in sicer so jih povprašali, ali lahko s skupnimi močmi prehitijo rekordne čase ljubljanskega maratona.

Etiopijec Sisay Kasaye Lemma je še vedno rekorder ljubljanskega maratona. Leta 2018 je ljubljansko traso pretekel v času 2:04:58. Foto: Ana Kovač Rekordni časi ljubljanskega maratona



42 km: 2:04:58 Sisay Kasaye Lemma

2:21:26 Bornes Chepkirui Kitur 21 km: 1:04:55 Primož Kobe

1:11:45 Helena Javornik 10 km: 30:52 Jan Kokalj

33:23 Klara Lukan

Leta 2019 je bilo na osnovnošolske in srednješolske teke prijavljenih 6.422 tekačev, Lumpi tek pa je privabil več kot 1.700 malčkov.

Maraton bo letos spet speljan v dveh krogih. Foto: Sportida

4. Maraton se vrača v dva kroga

Maraton bo letos prvič po letu 2014 speljan v dveh krogih, in sicer po trasi polmaratona. Limit maratona je šest ur. Tekači na 42.195 metrov, ki bodo imeli na vmesnem času pri 20 kilometrih slabši čas od 2:30 (neto), bodo preusmerjeni v cilj in uvrščeni na rezultatski seznam teka na 21.098 metrov.

5. Prvič po letu 1999 brez afriških tekačev

Letošnji maraton bo minil brez udeležbe afriških tekačev, ki so od leta 1999 oz. 4. izvedbe ljubljanskega maratona krojili rezultatski vrh in postavljali rekorde ljubljanske trase.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ker so organizatorji odločitev o tem, da maraton kljub vsem omejitvam izpeljejo, sprejeli šele junija, je bilo za dogovarjanje z vabljenimi elitnimi tekači prepozno, poleg tega je finančni vložek v njihove štartnine in morebitne rekorde prevelik. Novega rekorda trase torej letos ne gre pričakovati. Organizatorji bodo zlati znak Svetovne atletske zveze (IAAF Gold Label) za letos zamrznili.

6. Namesto zadnjega konca tedna v oktobru en konec tedna prej

Ljubljanski maraton je bil časovno običajno umeščen v zadnji konec tedna v oktobru, tokrat pa bo na programu že teden prej. Kot so nam povedali organizatorji, je izvedba maratona vezana na šolske počitnice. Te se letos začenjajo s 23. oktobrom.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

7. Brez premika ure

Še ena zanimiva tradicija se bo letos prekinila. Udeleženci ljubljanskega maratona so bili do zdaj vajeni, da so v noči na maratonsko nedeljo lahko spali eno uro dlje, saj smo v noči na maratonski dan kazalce vedno premikali na zimski čas.

Ker je termin maratona, kot je omenjeno že v prejšnji točki, prestavljen za teden dni, tokrat daljšega spanja na račun premikanja kazalcev ne bo. Ure bomo namreč premikali teden dni pozneje, v noči na 31. oktober.

Foto: Sportida

8. Rožnati maraton

Ena večjih posebnosti letošnjega ljubljanskega maratona, ki je popolna novost, je tudi ta, da bo maraton obarvan rožnato, v barve rožnatega oktobra, meseca preventivnega ozaveščanja o bolezni raka dojke, za katero lahko zbolijo tudi moški.

Rožnati maraton lahko pretečete (10, 21 ali 42 km) po uradni trasi Volkswagen Ljubljanskega maratona kadarkoli do 31. oktobra 2021. Tečete lahko po pločniku, traso in čas si merite sami, upoštevajte cestnoprometne predpise in predvsem tecite z mislijo na cenjene predstavnice nežnejšega spola, sporočajo organizatorji.

Rožnati maraton bo imel dobrodelno noto. Timing Ljubljana bo skupaj s sponzorji Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral en evro v sklad Europe Donne.

Organizatorji so pripravili tudi posebno spominsko tekaško majico Rožnati maraton, ki jo prejme vsak, ki nakaže minimalno pet evrov, lahko pa tudi več, na račun SI56 0313 4100 7833 866 (Timing Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana/donacija za Rožnati maraton). Vsa zbrana sredstva bodo predali Europi Donni.

Ljubljanski maraton lahko v virtualni različici pretečete tudi letos. Takole smo lani v Tržiču spremljali tekačice, ki trenirajo skupaj z izkušeno atletinjo Ano Jerman, ki ni izpustila še nobenega ljubljanskega maratona. Foto: Ana Kovač

9. Virtualni maraton

Tisti, ki bi se radi izognili gneči ali pa vam datum ljubljanskega maratona ne ustreza, se lahko tudi letos udeležite virtualnega maratona.

Izberete lahko poljubni datum od 10. do 23. oktobra in poljubno lokacijo. Pomembno je le, da rezultate s časovne ure posredujete na Timing Ljubljana, tako kot so številni storili že lani.

Na virtualni maraton se je treba prijaviti prek mobilne aplikacije Ljubljanski maraton, ki si jo naložite v trgovini Google Play ali App Store, do najpozneje 19. 10. 2021. Prijava je mogoča na tri razdalje: 10, 21 in 42 kilometrov.

Prijavnina (23 evrov) vključuje: spominsko medaljo, virtualno štartno številko, tekaško majico, poštnino in virtualno diplomo.

Dolgoletni direktor Timinga Ljubljana in Volkswagen Ljubljanskega maratona Gojko Zalokar je štafetno palico predal Barbari Železnik, ki je članica organizacijske ekipe že od 3. izvedbe ljubljanskega maratona. Foto: Vid Ponikvar

10. Brez Gojka Zalokarja v vlogi direktorja Timinga

Letos je drugače tudi to, da organizacije ne vodi Gojko Zalokar, dolgoletni direktor Timinga Ljubljana in ljubljanskega maratona, ki se je letos upokojil, ampak Barbara Železnik, vršilka dolžnosti direktorja Timinga Ljubljana, ki je članica organizacijske ekipe že od 3. izvedbe ljubljanskega maratona.

Že ob koncu 24. izvedbe maratona, leta 2019, je Zalokar v pogovoru za Sportal povedal, da si bo 24. ljubljanski maraton zapomnil po tem, da je bil to zaključek njegove dejavnosti na maratonu. "Mislim, da je čas, da funkcije in znanje predamo naprej," je dejal takrat.

Sprememba je tudi na položaju predsednika organizacijskega odbora, na katerem je Andreja Razdriha lani nasledil Danilo Ferjančič, generalni direktor podjetja Porsche Slovenija.