Le še dober teden nas loči od Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona, ki nas bo v letu, ko premagujemo svetovne življenjske izzive, povezoval še močneje. In to ne le na 24. oktober, na dan osrednjega dogodka, ki bo letos drugačen, pač pa kar ves oktober, ki bo v znamenju rožnate barve, saj je to mednarodni mesec ozaveščanja o raku na dojkah.

Novost letošnjega ljubljanskega maratona je, da bo ta obarvan rožnato, saj je oktober mesec preventivnega ozaveščanja o raku na dojkah. Za tovrstnim rakom pa lahko zbolijo tudi moški.

Rožnati maraton, ki poteka od 8. do 31. oktobra, lahko v tem času pretečete (10, 21 ali 42 km) po uradni trasi Volkswagen Ljubljanskega maratona. Tečete lahko po pločniku, traso in čas si merite sami, upoštevajte le cestnoprometne predpise in predvsem tecite z mislijo na cenjene predstavnice nežnejšega spola, sporočajo organizatorji. Uradni start je pri Drami, cilj pa na Kongresnem trgu. Na trasi vas bodo ves oktober spremljala obeležja, rožnate kilometrske označbe, ki vodijo do cilja.

Dogajanje na Volkswagen 25. Ljubljanskem maratonu boste lahko v nedeljo, 24. oktobra, spremljali v neposrednem prenosu na www.siol.net.

Rožnati maraton ima dobrodelno noto. Timing Ljubljana bo namreč skupaj s sponzorji Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral en evro v sklad Europe Donne. Foto: Sportida

Dobrodelna nota

Rožnati maraton ima dobrodelno noto. Timing Ljubljana bo namreč skupaj s sponzorji Volkswagen Ljubljanskega maratona za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral en evro v sklad Europe Donne.

Organizatorji so pripravili tudi posebno spominsko tekaško majico Rožnati maraton, ki jo prejme vsak, ki nakaže najmanj pet evrov, lahko pa tudi več, na račun SI56 0313 4100 7833 866 (Timing Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana/donacija za Rožnati maraton). Vsa zbrana sredstva bodo predali združenju Europa Donna.

Kako sodelovati na Rožnatem maratonu?

Sodelovanje na Rožnatem maratonu je brezplačno, vseeno pa mora tekač ali tekačica izpolniti prijavnico. Pridružite se lahko v klubu Ljubljana Marathon, na omrežju strava, ob tem pa objavite fotografijo na družbenih omrežjih (zaželeno v rožnati majici) in uporabite #LJMARATON.