Slovenska vrnitev v evroligo: skok čez dve stopnici

"Od srca se mi je odvalil velik kamen. To je velik korak v moji karieri. Prav gotovo večji od še nedavnih pričakovanj," nam je ob našem klicu zatrdil donedavni dirigent slovenskega prvaka, katerega igralska usoda se je zdaj znašla v rokah črnogorskega trenerja Dejana Radonjića. "Ni ga, saj se je na zadnji tekmi lažje poškodoval," se je še v ponedeljek sprenevedal novi trener Kopra Primorske Andrej Žakelj, ki smo ga ob gostovanju Crvene zvezde spraševali o Žanu Marku Šišku. Že tedaj je bila javna skrivnost, da je 22-letni ljubljanski organizator igre, ki je znan po tem, da raje podaja kot pa pogleduje proti košu, z eno nogo na Bavarskem. Zdaj je tudi uradno.Žan Mark Šiško je z Bayernom iz Münchna podpisal pogodbo do konca sezone 2021/22. V klubu so ob tem poudarili, da je bil nekdanji član Olimpije, Škofje Loke, Cibone in Ilirije že lep čas na njihovem radarju. Ko se je Koper Primorska znašla v finančnih škripcih, pa so se zganili in ga pripeljali v svoje vrste. "Je projekt prihodnosti," priznavajo. Tega se veseli tudi prvi asistent lige ABA in rekorder tako prve (19) kot druge (17) lige ABA po številu asistenc na eni tekmi."Od srca se mi je odvalil velik kamen. To je velik korak v moji karieri. Prav gotovo večji od še nedavnih pričakovanj," nam je ob našem klicu zatrdil donedavni dirigent slovenskega prvaka, katerega igralska usoda se je zdaj znašla v rokah črnogorskega trenerja Dejana Radonjića.

Kako stresni so bili za vas zadnji tedni, ko ni bilo povsem jasno, v katero smer bo zavila vaša kariera?

Potem ko sem si ob podpisu pogodbe z Bayernom pošteno oddahnil, spoznavam, da zelo stresni. Ni mi bilo lahko. Glava ni bila na pravem mestu. Konkretno, v glavi sem imel kaos. Kot bi se v trenutku znašel v povsem negotovem položaju. Kaj se dogaja s Koprom Primorsko? Kaj se dogaja z menoj? Verjamem, da je zdaj vprašanje moje klubske prihodnosti rešeno. Kariero torej nadaljujem v Nemčiji.

V katerem trenutku sezone ste začutili, da zgodba s Primorsko ne gre več v pravo smer?

O različnih scenarijih, tudi najbolj črnih, se je v Kopru in okolici govorilo že lep čas. Iskreno, vse to sem skušal preslišati. Preprosto nisem dovolil, da bi se me govorice dotaknile. Verjel sem v zgodbo s srečnim koncem. Nisem pričakoval, da bi se lahko klubu kar sredi sezone zgodilo, kar se na koncu v resnici je. Vse skupaj se je pravzaprav zgodilo zelo na hitro. Koper je zapustil prvi igralec, nato še drugi, pa tretji … Jasno je bilo, da Primorska ne bo več, kar je bila. Ko se je poslovil še trener Jurica Golemac, je bil to zame znak konca. A ponavljam, vse do odhodov prvih igralcev sem verjel, da se bo zgodba zasukala v pravo smer.

A vseeno vam verjetno primorska zgodba ostaja v lepem spominu?

Zagotovo! Koper Primorska bo v mojem srcu vselej ostala zapisana z lepimi in velikimi črkami. Celotna ekipa je tukaj doživela zares lepe trenutke. Predvsem sezona 2018/19, v kateri smo osvojili dvojno domačo krono ter se prek druge lige ABA uvrstili med jadransko elito, je bila nepozabna. Tudi začetek nove sezone je bil sanjski. Če dodam še odlično igralsko kemijo in izjemno priložnost za igro, lahko sklenem, da sem se imel v Kopru zares zelo lepo. Bili smo kot družina. Zaradi tega sem največji prestop v svoji karieri vendarle opravil tudi s cmokom v grlu. Ni mi vseeno. Še vedno mi ni. Jaz sem odšel naprej. Klubu pa želim uspešno okrevanje.

Kot eden najbolj obetavnih organizatorjev igre v regiji ste imeli prav gotovo več snubcev. Kako pomembna je bila pri tem potrpežljivost in kolikšno mero pragmatičnosti ste uporabili ob tehtanju med različnimi ponudbami?

Govorim iskreno, ko poudarjam, da sem verjel v projekt Kopra Primorske. Želel sem ostati vsaj do konca sezone in se nato podati na novo pot. Dolgo nisem želel razmišljati o zanimanju drugih klubov, čeprav sem vedel, da se okrog mene veliko dogaja. Vse skupaj sem prepustil svojim zastopnikom. No, ko se je od nas poslovil trener Golemac, sem se v iskanje novih rešitev vendarle vmešal tudi sam. Uvidel sem, da je napočil pravi trenutek za menjavo delovnega okolja. Ne, v igri ni bil le Bayern. Toda zanimanje in vztrajnost tega kluba sta pretehtala.

Preskok v evroligašu?

Da, to je zame in za mojo kariero velik korak. Preskok. Vseeno verjamem, da sem lahko kos izzivu. Prepričan sem o tem, da se bom dobro znašel tudi v Münchnu.

Kaj pa Cedevita Olimpija?

Lahko potrdim stike z ljubljanskim klubom. Da, pogovori so potekali. A na koncu sem ocenil, da je odhod v tujino zame najboljša poteza.

Prvi vtisi?

Pozitivni. Za prave ocene je sicer še prezgodaj. V München sem se preselil šele v petek in si ogledal evroligaško tekmo novih soigralcev proti Žalgirisu. Na tem, kar pa sem videl, sem navdušen. Gre za veliko organizacijo. Za vse je poskrbljeno. Tu je ogromno zaposlenih. Vsak ima svojo nalogo. Nič ni prepuščeno naključju.

Imate kakšna igralna zagotovila? Vas skrbi za minutažo?

Skrbi? Ne. Vem, da se moram dokazovati. Obljub nimam, saj časa za poglobljene pogovore še ni bilo. Ponavljam, preskok je velikanski. Če sem iskren, ga v tej fazi kariere niti še nisem načrtoval. A zgodilo se je, kar se je zgodilo. Ne gojim konkretnih pričakovanj. Želim napredovati in postati bolj raznovrsten košarkar. Minute si bom moral izboriti. Ko si jih bom, jim bom skušal izkoristiti.

Kako pomembno je za vas, da trener prihaja iz balkanskega košarkarskega bazena?

To je zame pozitivno. Ne le glavni trener. S področja nekdanje skupne države prihajajo še pomočniki in več igralcev. To olajšuje moj prehod.

Jezikovna pregrada ne bo previsoka?

Z omenjenimi prav gotovo ne. Tudi angleščina ni problematična. Nemško ne govorim. A se bom skušal na tej ravni izboljšati.

S prestopom v evroligaški klub se nehote umikate s seznama nabornikov za februarsko kvalifikacijsko okno. Kaj pa poletni reprezentančni izziv Tokio 2020?

Vedno poudarjam, da je reprezentančni dres želja vsakega košarkarja. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku. Želim igrati. Ko bo to seveda mogoče. Če bom torej povabljen, bom z veseljem prišel.