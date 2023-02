Komu pokalni naslov?

To bo ponovitev lanskega finala, v katerem so Ljubljančani na Kodeljevem slavili z 99:80. Za Cedevito Olimpijo bo to šestindvajseti finale v pokalu, za Domžalčane pa šesti. V preostalih petih so izgubili prav proti Olimpiji. "Uvrstili smo se v finale, kar je bil tudi naš cilj. Jutri je nova tekma, ne predajamo se in gremo po zmago," pred tekmo poudarja kapetan domžalske ekipe Blaž Mahkovic.

Cedevita Olimpija bo imela hkrati priložnost za drugo lovoriko v tej sezoni. Septembra je osvojila slovenski superpokal, ko je v Škofji Loki ugnala Helios Suns s 112:85. "Pričakujemo težko tekmo, Helios je odlična ekipa z odličnimi strelci. Moramo se pripraviti in narediti vse, da pokal ostane v Ljubljani," je po zmagi v polfinalu o finalu povedal strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

V polfinalu so Helios Suns premagali Terme Olimia s 87:82, Cedevita Olimpija pa je bila boljša od Gorenjske gradbene družbe Šenčurja z 90:69.

Pokal Spar, finale:

Petek, 17. februar: