Še zdaj jih strese, ko se pomislijo na Dončića

V noči na sredo bi moralo biti na sporedu devet tekem, a so losangeleški derbi med LA Lakers in LA Clippers zaradi smrti Kobeja Bryanta prestavili, vseeno pa je pred nami, vsaj če pogledamo skozi prizmo slovenskih navijačev, burna noč. Na delu bodo vsi trije Slovenci. Luka Dončić bo z Dallasom gostil Phoenix, Miami Gorana Dragića, ta se je vrnil po poškodbi, čaka odlični Boston, Denver Vlatka Čančarja pa bo poskušal ugnati grizlije iz Memphisa.

Telički in sonca so se v tej sezoni že pomerili. Konec novembra je Dallas na gostovanju slavil z 120:113, kar 42 točk pa je soncem nasul slovenski čudežni deček Luka Dončić. K temu je dodal že 11 asistenc in devet skokov in poskrbel, da jih pri Phoenixu še danes zmrazi, ko slišijo zanj. Dallas je v odlični formi, na zadnjih osmih tekmah so zmagali šestkrat, Phoenix pa je na zadnjih osmih tekmah zmagal štirikrat.

Počitka ne bo niti za Gorana Dragića, ki je bil tako kot Dončić aktiven že v noči na torek. Tako kot Dallas bo tudi Miami iskal novo zmago, a čaka jih neprimerno težji nasprotnik. Na obisk prihajajo Kelti iz Bostona, ki so na vzhodu le mesto za vročico. Ko sta ekipi decembra lani zadnjič udarili, so se zmage veselili košarkarji Bostona.

Goran Dragić se je po poškodbi vrnil v noči na torek in dosegel 14 točk. Foto: Getty Images

Denver Vlatka Čančarja bo igral pri redni stranki. Nuggets so slavili na zadnjih štirih srečanjih, tudi na obeh v tej sezoni. Košarkarji Denverja bodo lovili še 33. zmago v sezoni, s čimer bi potrdili naziv ene od najbolj vročih ekip na zahodu.

Omenimo še vodilno ekipo lige Milwaukee Bucks in grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa. Daleč najboljša ekipa lige NBA pričakuje Washington Wizards, ki mu manjka cela vojska igralcev. Vse kaj drugega kot zmaga Greek Freaka in druščine bi bilo veliko presenečenje.

