Medalja bi že bila, če bi se preselile iz Niša v Beograd #video

Za slovensko košarkarsko reprezentanco bo pod vodstvom Damirja Grgića letošnje evropsko prvenstvo drugo zaporedno. Pred dvema letoma so Slovenke končale nastope v predtekmovanju. Letos se želijo iz Niša preseliti v Beograd, kjer bodo izločilni boji.

Vse skupaj se bo začelo v četrtek, ko se bodo najprej pomerile z Madžarsko. Dan pozneje bo sledila tekma s Turčijo, po dnevu premora pa še obračun s sosedami Italijankami.

Prva reprezentanca iz skupine se bo uvrstila neposredno v četrtfinale, druga in tretja izbrana vrsta bosta odigrali repasaž za preboj med osem najboljših, zadnja ekipa pa bo končala svoje nastope na prvenstvu.

Če bi Slovenkam uspel veliki met in bi se prebile celo med šest najboljših, bi s tem dobile vozovnico za kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu 2020.

Madžarke nerazpoložene v pripravah, prihaja Američanka, imajo pa 208 centimetrov visoko igralko

A prvi mož stroke ne prehiteva dogodkov in se osredotoča la na naslednji izziv. Ta je Madžarska.

"Madžarke ne kotirajo na prvo ali drugo mesto v skupini. Čeprav so izgubile praktično vse pripravljalne tekme - premagale so le Bosno in Hercegovino, ki je igrala z drugo postavo -, so kakovostna zasedba. Ekipa je dobo sestavljena. Košarkarice igrajo v evroligi dolgo časa. Iz ženske lige WNBA se jim bo pridružila še Yvonne Turner. Na pripravljalnih tekmah je bila osrednja sila 208 centimetrov visoka Bernadett Hatar, ki je v povprečju dosegala po 20 točk. Njena višina je takšna, kot če bi bil v moški košarki kdo visok 230 centimetrov. Toliko, da si predstavljate. Proti vsaki reprezentanci imamo možnosti za zmago," se je moči prvih tekmic dotaknil Grgić.

Kapetanka Nika Barič je pred dvema letoma že bila na evropskem prvenstvu v Pragi in je kot nekatere iz takratne zasedbe zdaj dve leti izkušenejša. V nasprotju s prvim prvenstvom tokrat nima velikih oči. Verjame, da lahko Slovenke tudi kaj dosežejo in da ne bodo le nastopale.

Velika podpora s tribun

"V pripravah nismo imeli nobenih večjih težav. Nekaj manjših poškodb je bilo, a smo jih dobro odpravili. Nekatere tekme smo odigrale zelo dobro. Misli imamo osredotočene na Madžarsko. O tekmicah vemo vse. Z agresivnostjo bomo poskušale zmagati. Zame bi bila že medalja, če se bomo prebile iz skupine," poudarja organizatorka slovenske igre.

Nika Barič bo na EuroBasketu kapetanka slovenske izbrane vrste. Foto: KZS

V veliko pomoč bodo dekletom tudi slovenski navijači, ki naj bi prišli v večjem številu. Že v Pragi jih je bilo okoli 250, zdaj pa naj bi se številka celo podvojila. Na pomoč jim bodo prišli tudi slovenski navijači, ki živijo v Nišu. Dnevno naj bi jih iz tamkajšnjega okoliša na tekmo prihajalo približno 50. Na krilih navijačev bi Slovenke lahko dosegle cilj, ki so si ga zadale.

Slovenske košarkarice na EuroBasketu