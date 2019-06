Slovenke brez Oblakove v generalki za Niš boljše od Latvijk

Košarkarice Slovenije so v Rigi odigrale zadnjo prijateljsko tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Nišu, ki se bo začelo prihodnji teden. Igrale so proti domačinkam Latvijkam in tesno zmagale z izidom 80:79. Na osmih pripravljanjih tekmah so slovenske reprezentantke tako zabeležile šest zmag in le dva poraza.

Tekmo so Slovenke odigrale brez Teje Oblak, ki je dobila nekaj počitka. Selektor Damir Grgić je uresničil svojo napoved in zadnjo pripravljalno tekmo izkoristil za uigravanje določenih taktičnih zamisli in rotacij, tako da je že v prvi četrtini na parket poslal deset košarkaric.

Najboljši Latvijki se je zatresla roka

Slovenke so v pripravljalnem obdobju vknjižile šest zmag in dva poraza. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Slovenke so večino košev dosegle znotraj rakete, saj jim met z razdalje ni stekel. Za tri točke so v prvi četrtini metale 1:8, edino trojko je 40 sekund do konca zadela Aleksandra Krošelj za vodstvo 21:17. V nadaljevanju so bile uspešnejše domačinke, ki so ob polčasu vodile s 43:37.

Tudi drugi polčas so bolje začele Latvijke, a se Slovenke niso dale, po 30 minutah so vodile s 63:58. Tekmo pa je tako kot proti Kitajski znova odločila napeta končnica, v kateri so izbranke selektorja Damirja Grgića ohranile zbranost, na drugi strani pa se je domači najboljši igralki Karlini Pilabere pol sekunde pred koncem s črte prostih metov zatresla roka in zmaga 80:79 je odšla v Slovenijo.

Grgić: Znova smo pokazali, da imamo karakter

Selektor Damir Grgić pripravlja izbrano vrsto na uvodno tekmo EP proti Madžarski. Foto: Vid Ponikvar Najboljša slovenska strelka je bila s 16 točkami Eva Lisec, ki je temu dodala še šest skokov. Annamaria Prezelj je prispevala 14 točk in pet skokov, Nika Barič 12 točk in osem podaj, Aleksandra Krošelj 11 točk, Shante Marie Evans 10 točk in devet skokov. Med strelke so se vpisale še Zala Friškovec z devetimi točkami, Tina Jakovina s šestimi in Eva Rupnik z dvema točkama.

"Igralke in štab si zaslužijo čestitke za novo zmago. Že drugič zaporedoma smo odigrali napeto tekmo z zelo izenačeno končnico. Znova smo pokazali, da imamo karakter, ki nam bo tudi na samem evropskem prvenstvu prišel še kako prav. Mislim, da smo ulovili že kar dobro formo. Pred nami je le še nekaj treningov, zadržati moramo svežino in se maksimalno zbrano pripraviti na uvodno tekmo z Madžarsko," je ob zaključku pripravljalnih tekem dejal selektor Grgić.

Slovenke bodo v ponedeljek opravile še zadnja treninga na domačih tleh in javnosti na novinarski konferenci predstavile pričakovanja na evropskem prvenstvu. V Niš se reprezentanca odpravlja v torek, prva tekma na evropskem prvenstvu pa jo čaka v četrtek, 27. junija, ob 16. uri, ko se bo pomerila z madžarsko izbrano vrsto.