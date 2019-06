Odmevna zmaga slovenskih košarkaric pred odhodom na evropsko prvenstvo

Košarkarice Slovenije so v Rigi odigrale predzadnjo prijateljsko tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Nišu, ki se bo začelo prihodnji teden. Proti zasedbi Kitajske, ki goji hitro košarko, so vodile skoraj celo tekmo in na koncu zmagale z 72:68.

Selektor Damir Grgić je tekmo začel s peterko, ki bo tudi na evropskem prvenstvu udarna moč slovenske reprezentance - Nika Barič, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Shante Evans in Eva Lisec. Prvo četrtino so punce dobile z izidom 21:17, v 13. minuti pa so imele že dvomestno prednost. Vseeno so na odmor odšle le s štiri točkami naskoka (40:36).

Tudi v tretji četrtini se razmerje moči na parketu ni spremenilo. Četrtino so za dve točki (15:13) dobile Slovenke in jasno je bilo, da bo odločitev o zmagovalkah padla v zadnjih desetih minutah.

Kitajke so rezultat izenačile na 62:62, vodstvo je Sloveniji vrnila Eva Lisec s trojko, zasluženo zmago pa sta s črte prostih metov potrdili Nika Barič in Shante Evans.

Točke za Slovenijo so dosegle: Krošelj 2, Oblak 8 (5 podaj), Prezelj 4, Seničar 3, Goršič, Barič 12 (6 skokov in 4 podaje), Jakovina, Lisec 15 (7 skokov in 4 podaje), Friškovec 9, Evans 19 (4 skoki).

Selektor Slovenije Damir Grgić je bil po tekmi seveda zadovoljen. Foto: Matic Ritonja/Sportida



Damir Grgić: Čestitam puncam za zgodovinsko zmago

V soboto bodo slovenske košarkarice odigrale še zadnjo, osmo tekmo v pripravah na evropsko prvenstvo. Pomerile se bodo z reprezentanco Latvije. Slednja v pripravljalnem obdobju kaže zelo dobre igre. V uvodu je sicer izgubila proti Franciji in Turčiji, nato pa premagala Bosno in Hercegovino, Češko ter dvakrat Madžarsko in na zadnji tekmi še Kitajsko s 74:56. Tekma v Rigi se bo začela ob 17.40 uri.

"Igralkam in štabu čestitam za zgodovinsko zmago. Igrati in zmagati tekmo proti takšni reprezentanci, kot je Kitajska, nam je v veliko čast in pokazatelj, da je slovenska ženska košarka v zadnjih letih res v velikem vzponu. Sicer pa je za nami zelo težka tekma. Lahko bi rekli, da je bila prava prvenstvena. Sodniki so pustili igro z veliko pretepa in tudi s tega vidika nam je ta tekma prišla zelo prav. Mislim, da smo v solidni formi. Jutri nas proti Latviji čaka še generalka pred prvenstvom. Prepričan sem, da nas čaka nova napeta tekma. Neke stvari v naši igri bomo skušali še skriti, določene pomanjkljivosti odpraviti, da se s čim boljšo popotnico odpravimo v Niš," je po tekmi povedal selektor Damir Grgić.