Ima prav posebno željo #video

Evropsko prvenstvo za dekleta se bo začelo 27. junija. Slovenska reprezentanca bo pod taktirko selektorja Damirja Grgića igrala v Nišu. Ena izmed ključnih slovenskih košarkaric Eva Lisec verjame, da bodo preskočile skupino, v kateri bodo Turčija, Italija in Madžarska, ter se uvrstile v drugi del, ki bo v glavnem mestu Srbije Beogradu.

Pred dnevi ste praznovali rojstni dan. So vam dekleta kaj pripravila?

Dobila sem torto. Darilo pride z evropskega prvenstva (smeh, op. a.).

Kaj ste si zaželeli?

Zaželela sem si več stvari. Ena je ta, da bi prišli z evropskega s kaj več kot le odigranimi tekmami.

Torej bi radi igrali v Beogradu, kjer bodo tekme drugega dela?

To je moj cilj. Zato imamo slogan #nisnasneustavi.

Poziv Eve Lisec navijačem

Kako so letošnje priprave na evropsko prvenstvo drugačne kot pred dvema letoma, ko ste premierno zaigrale na večjem tekmovanju?

Vsi vemo, kako je v Evropi. Pred dvema letoma je bila to zame povsem nova izkušnja. Prvič smo šle na evropsko prvenstvo. Lepo je bilo, da smo se uvrstile nanj. Zdaj vidimo, da lahko igramo z vsemi reprezentancami. Ne le, da se le pokažemo, ampak tudi igramo. Cilji so višji. Razlika je v tem, da smo izkušene in da smo nekatere tudi okusile, kako je biti del velikega tekmovanja. Manjka nam več starejših igralk, vendar v košarki tako je.

"Vsi vemo, kako stojimo v Evropi. Pred dvema letoma mi je bila povsem nova izkušnja." Foto: Matic Ritonja/Sportida Koliko pa vam je ponagajala poškodba ahilove tetitve?

Po poškodbi je bilo zelo težko, zlasti ko sem prihajala v tekmovalni ritem. Na prvih tekmah na kontakt sem pričakovala veliko. Da bom takšna kot pred poškodbo. A sem videla, da sem daleč od tega. Jokala sem. Na nekaterih treningih sem se zlomila. Noge se niso premikale, kot sem si želela. Takrat je bilo pomembno, da sem si v glavo vtisnila, da moram iti korak za korakom. Gledala sem, kako sem napredovala iz tedna v teden in je bilo vse skupaj spodbudno. Da sem se ozirala na tiste stvari, ki jih lahko naredim, ne na tiste, ki jih ne morem. Sezona je bila specifična, ker sem se vračala po poškodbi. Končno se počutim dobro, zdaj pa vedno bolj.

Na koncu v italijanskem prvenstvu za Schio niste igrali.

Ne, nisem. Imamo pet tujk, igrajo lahko tri. Na koncu so igrale starejše in po mojem mnenju tudi nekoliko boljše. Sem pa podpisala sodelovanje s klubom še za dve leti. Igramo v Evroligi. Prvaki smo. Za naslednjo sezono naj bi bil cilj, da bi poskušali priti v Evroligi na zaključni turnir najboljše četverice.

"S strokovnim vodstvom se razumemo, s puncami prav tako. Luštno je. Ni tako kot v klubu. Res se imamo dobro. Kemija je prava." Foto: Matic Ritonja/Sportida Kakšen je prehod iz klubskega okolja v reprezentančno?

Ne predstavljam si, da bi morala po sezoni priti v ekipo, da bi bilo na silo. Tu smo vse prijateljice. Lepo je biti tukaj. S strokovnim vodstvom se razumemo, s puncami prav tako. Luštno je. Ni tako kot v klubu. Res se imamo dobro. Kemija je prava.

Ali ste že kaj pozitivno nervozni, kajti evropsko prvenstvo se nezadržno približuje?

Ne, nisem še. Priprave so tako hitro minile. En mesec priprav je že za nami, ampak sploh nimam občutka, da smo že toliko časa skupaj. Tudi nimam občutka, da je naslednji teden že prva tekma. Ne predstavljam si še, da gremo na evropsko prvenstvo.

Navijači bi lahko zaradi bližine prvenstva odigrali pomembno vlogo.

Nam veliko pomenijo. Pozitivna energija je dobrodošla. Zagotovo nas bodo ponesli in bomo zaradi tega igrale bolje. Upam, da se čim več Slovencev odloči, da pride v Niš. Z njihovo pomočjo nam bo lažje.