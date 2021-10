Hladna prha streznila Dončićeve, ki so zrežirali preobrat za nov skalp

Dallas Mavericks : San Antonio Spurs 104:99 (15:25, 47:49, 76:76)

Navijači Dallasa kakor tudi njihovi ljubljenci so le nekaj trenutkov pozneje, ko sta obe strani skočili za prvo žogo, doživeli hladno prho. Gostje so ekspresno povedli z 11:1 in trenerja domače zasedbe Jasona Kidda prisilili, da je prvič poklical igralce na krajši posvet. A se stanje na parketu ni spremenilo. Po štirih minutah in pol je bilo že 16:1. Igra Mavericks ni stekla, velike težave je imel tudi Luka Dončić, ki je izgubljal žoge. Njegova prva napaka na tekmi so bili celo koraki, kar je v ligi NBA redkost, saj veljajo nekoliko drugačna pravila kot v Evropi in je dovoljen korak več.

Morda se je sprva poznala tudi odsotnost Kristapsa Porzingisa, ki ima težave s hrbtom. Prvi met iz igre so domači dosegli po debelih petih minutah in pol, ko je bil uspešen prav slovenski košarkarski virtuoz. Drugič je alarm zazvonil pri zaostanku s 5:25, ko je Kidd še enkrat klical minuto odmora. Dončić se je v nadaljevanju četrtine usedel na klop, s prihodom Jalena Brunsona pa so se košarkarjem Dallasa razširila obzorja. V dveh minutah so zrežirali delni izid 10:0 in četrtino končali pri znosnih desetih točkah zaostanka (15:25).

Dončić hladen v prvem polčasu

Brunson je imel simultanko tudi v nadaljevanju, ko je s 13 točkami pripomogel, da je Dallas zrežiral velik preobrat (25:4). Po njegovi trojki je bilo 30:29, nekaj trenutkov pozneje pa je Dallas vodil že s +7 (36:29). A je bilo pričakovati, da se izbranci legendarnega trenerja Gregga Popovicha, ki končuje bogato kariero, ne bodo kar zaustavili. Do konca prvega polčasa so se spet prebudili in v zadnji sekundi prvega dela povedli s 50:47.

Prvi zvezdnik Dallasa je bil hladen v prvem polčasu. Ko je že mislil, da je končno zadel trojko s korakom nazaj iz kota, so sodniki po pregledu videoposnetka ugotovili, da je z nogo nekoliko stopil na avt črto. Na prvo trojko je moral počakati do konca druge četrtine, ko je zadel v zadnji sekundi napada za 47:46. Nekaj trenutkov pred tem pa je šele vknjižil šele prvo asistenco, medtem ko je bila statistična kolona pri skokih povsem prazna, kar se pri njem zelo redko zgodi. Zato pa je bil tisti, ki je izgubljal največ žog. Kar štiri jih je v prvih 24 minutah igre, v katerih je Dallas v času njegove prisotnosti na parketu izgubljal s 23 točkami razlike.

Dončić povsem drug v drugem polčasu, navijač z metom s sredine igrišča do bogate nagrade

Tako kot na začetku tekme so gostje tudi v drugi polčas vstopili bolj podjetno in si po zaslugi vročega Dejounteja Murrayja priigrali prednost petih točk (61:56). Takrat pa je na sceno stopil Dončić, ki je sam držal niti Dallasove igre v svojih rokah. Po osmih točkah mu je Kidd namenil počitek, Mavericks pa so še vedno imeli minus na svojem računu (68:71).

Spet pa je na sceno stopila dvojica Brunson-Maxi Kleber, ki je pred vstopom v zadnjo četrtino ekipi poravnala pri 76:76. Morda je gostitelje dodatno motiviral navijač, ki je pred vstopom v zadnjo četrtino zadel koš s sredine igrišča in si prislužil 100 tisoč ameriških dolarjev v kriptovaluti.

Odlično je začela delovati naveza Luka Dončić-Dwight Powell, ki je že dodobra utečena. Ali je zadeval Dončića ali pa je slovenski košarkar lepo zaposlil centra Dallasa, ki mu ni bilo težko potisniti žoge skozi obroč iz neposredne bližine. Dodatno je završalo na tribunah po novi izjemni Dončićevi akciji, ko je s korakom nazaj zadel trojko prek severnega soseda Jakoba Pöltla, nato pa še eno na enak način za 100:90.

Dončić in druščina sami dali možnost gostom, a so se na koncu le zbrali

Videti je bilo, da je tekma rešena, vendar so se gostje vrnili. Tudi po zaslugi nezbranosti domačih. Dončić je med drugim ob vodstvu s 102:96 zgrešil oba prosta meta (vsega 4/13 so jih metali člani Dallasove zasedbe), v naslednjem napadu izgubil še sedmo žogo in se pritoževal nad sodniki, češ da je prejel udarec po roku. Igralci San Antonio Spurs so imeli pol minute pred koncem priložnost, da izsilijo podaljšek, vendar so bili izbranci Jasona Kidda v zaključku zbrani in prišli do tretje zaporedne zmage v novi sezoni.

Pravega počitka pri Dallasu ne bodo imeli, saj jih že v noči na soboto čaka obračun z Denver Nuggets, v nedeljo pa ob 20.30 po slovenskem času še proti Sacramento Kings.