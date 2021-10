Luka Dončić navduševal navijače, Dallasu teksaški obračun #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v prvem domačem dvoboju Dallas Mavericks v novi sezoni lige NBA prispeval pomemben delež k zmagi nad teksaškimi sosedi Houston Rockets (116:106) in spravil navijače v dobro voljo. S 26 točkami je bil ob 40-odstotnem metu iz igre (10/25) najboljši strelec srečanja. Prispeval je kar 14 skokov, od prvega trojnega dvojčka v tej sezoni pa so ga delile le tri asistence.

Dallas Mavericks : Houston Rockets 116:106 (91:88, 57:60, 27:31)

Učinek Luke Dončića: 26 točk (met za tri 1/6, met za dve 9/19, prosti meti 5/5), 14 sk., 7 asist., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žogi v 34 minutah in 15 sekundah

Nova sezona, novi izzivi. Dallas je v sezono 2021/22 vstopil z nekoliko spremenjeno zasedbo, kateri poveljuje novi trener Jason Kidd. Po dveh gostovanjih, na katerih so Mavericks najprej priznali premoč Atlanti, nato pa premagali Dragićev Toronto, je sledil krstni nastop na domačem parketu. Dvorana American Airlines Center je bila polna, vedno zanimiv teksaški spopad je spremljalo 19.337 gledalcev, pred začetkom tekme pa jih je v imenu domače ekipe nagovoril Luka Dončić. Prvi zvezdnik Dallasa je prejel mikrofon, se zahvalil občinstvu za podporo in nagovor končal z besedami: ''Go, Mavs.''

Foto: Reuters

Atraktivna asistenca Luke Dončića, po kateri je Kristaps Porzingis zadel trojko:

Izjemna blokada Luke Dončića, ki je presenetil Turka Alperena Senguna:

Taponazo de Luka Doncic a Alperen Sengun. 🚫🏀 #MFFL pic.twitter.com/V9opwNicgL — Esteban Letona (@EstebanLetona) October 27, 2021

.@luka7doncic addresses the MFFLs before tonight's game 🙏



Let's play ball! pic.twitter.com/1WH0sapR96 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 27, 2021

Foto: Reuters

Na delu bodo tudi košarkarji Denver Nuggets, ki pa na gostovanju pri Utah Jazz ne bodo mogli računati na še vedno poškodovanega Vlatka Čančarja.

Liga NBA, 26. oktober Dallas Mavericks : Houston Rockets 116:106

Dončić 26 (met za tri 1/6, met za dve 9/19, prosti meti 5/5), 14 sk., 7 asist., 2 ukr. žogi, 1 blok., 4 izg. žoge v 34 minutah in 16 sekundah, Hardaway (trojke 2/7) in Bullock (trojke 4/9) 16, Brunson (11 asist.) in Marjanović 11; Gordon 22 (met iz igre 7/11), Wood 16, 17 sk., Theis 15 (trojke 3/4), 10 sk., Porter Jr. 13, 8 asist., 6 izg. žog New York Knicks : Philadelphia 76ers 112:99

Walker 19 (trojke 5/11), Fournier 18, Randle 16, 11 sk., 7 asist.; Harris 23 (met iz igre 10/18), 9 sk., 9 asist., Embiid 14, 6 sk., 5 izg. žog



Oklahoma City Thunder : Golden State Warriors 98:106

Gilgeous-Alexander 30 (trojke 4/5), Robinson-Earl 12; Curry 23 (trojke 4/9), Wiggins 21 (met iz igre 9/17), Lee 20



San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 121:125*

Pöltl 27 (met iz igre 13/17), 14 sk., Murray (15 asist., 12 sk.) in Walker IV 21, Vassell 19, 7 sk.; Davis 35 (met iz igre 15/31), 17 sk., Westbrook 33 (met iz igre 15/27), 10 sk., 8 asist., Monk 17, James ni igral zaradi poškodbe



4.00 Utah Jazz - Denver Nuggets



* po podaljšku

