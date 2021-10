Dončić po obračunu z Dragićem prvič nasmejan

Že peti dan nove sezone lige NBA je prinesel verjetno najbolj zanimivo srečanje za slovenske ljubitelje lige NBA. Prvič sta se namreč pomerila Toronto Raptors z Goranom Dragićem in Dallas Mavericks z Luko Dončićem. Po preobratu v drugem polčasu so se zmage s 103:95 na krilih Dončića, ki mu je en skok zmanjkal do prvega trojnega dvojčka v sezoni (27 točk, 9 skokov, 12 asistenc), v Kanadi veselili gostje. Dragić je tekmo končal pri dveh točkah, dveh skokih in eni asistenci.

Ne Toronto Gorana Dragića, ne Dallas z Luko Dončićem s kolektivnima predstavama v Scotiabank Areni nista pretirano navdušila. "Liga NBA je končno našla trenerja, ki zna ustaviti Luko Dončića," so se po visokem porazu s 26 točkami razlike z Atlanto glasili nekateri zapisi ameriških medijev in navijačev, ki so s temi zapisi sarkastično uperili proti novemu trenerju Dallasa, Jasona Kidda, ki je v igro Dallasa vnesel nekaj sprememb. Med drugim je žoga, nekoliko manj kot smo navajeni, v rokah Luke Dončića. A tokrat si je Kidd lahko nekoliko oddahnil, saj je skupaj s svojimi varovanci po preobratu v drugem polčasu prvič na čelu Dallasa okusil slast zmage.

Goran Dragić je dosegel dve točki. Foto: Reuters

Prvi mož srečanja je bil po prebujenju v drugem polčasu Dončić, ki je srečanje končal z dvojnim dvojčkom (27 točk, 9 skokov, 12 asistenc). Dallas je tako na svoji drugi tekmi v sezoni prvič slavil, na drugi strani je bil Toronto, ki je nastopil brez Yute Watanabeja in Pascala Siakama, na svoji tretji drugič poražen. Dragić je obračun v domači dvorani sklenil z dvema točkama.

Predstava Dončića:

Prvi polčas pripadel domačim

Tekmo v Torontu so sicer bolj odločno odprli gostitelji, pri katerih je Dragić tekmo začel na klopi. Domači košarkarji so po dobrih štirih minutah prve četrtine vodili z 11:2, kar je bil prvi alarm za stratega Dallasa Kidda, ki je med drugim v začetni boj pričakovano uvrstil tudi Dončića. Ta je na začetku obračuna zgrešil oba poskusa iz igre in ni našel svoje značilne igre. Prvi slovenski obračun so počastili tudi v Scotiabank Areni v Torontu, kjer so v eni izmed minut odmorov nekaj besed ob rafalu slik namenili tudi odnosu Dragića in Dončića. Slovenski čudežni deček se je sicer na strelsko tabelo vpisal šele globoko na polovici prve četrtine, ko je po košu in zadetem dodatnem prostem metu Dallas približal na 5:16.

OG Anunboy je bil v prvem polčasu prvi mož tekme, nato pa so mu zagodle težave z osebnimi napakami. Foto: Guliverimage

Kmalu zatem je prvič na igrišče stopil tudi Dragić. Slovenca sta bila v prvi četrtini nerazpoložena, Dončić je dosegel le pet točk, Dragić pa se ni vpisal med strelce. Gostitelji so po prvih 12 minutah vodili s 25:18. Voz Toronta, ki je prvem delu vodil največ s 14 točkami naskoka, je v prvi četrtini vlekel OG Anunboy, ki je dosegel 12 točk. Dallas je izkoristil le dobrih 30 odstotkov metov iz igre, zgrešil je vseh osem metov za tri, košarkarji Toronta so izkoristili pet izmed enajstih poskusov.

Tudi v prvem delu druge četrtine je bila slika precej podobna tisti iz prve. Nadaljeval se je šov Anunboya, ki je v prvih 24 minutah dosegel točk. Dallas se je v drugem delu le počasi približal domačim, a bližje kot na koš zaostanka (47:45) ni uspel priti. Kljub temu je izid polčasa (51:45) napovedoval zanimiv drugi polčas.

Drugi polčas v znamenju Dončića

Podobno kot pred tem so košarkarji Dallasa na začetku tretje četrtine ves čas dihali za ovratnik gostiteljem, ob polovici prvega polčasa pa je Dončić s polaganjem izid prvič po rezultatu 0:0 poravnal na 62:62. Dallas je na krilih delnega izida 12:0 prvič povedel, dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine pa je 22-letni slovenski košarkar vendarle zadel svojo prvo trojko na tekmi (67:62), kmalu zatem pa še svojo drugo (72:64). Dodatne težave so Torontu povzročale težave z osebnimi napaki njihovega prvega igralca Anunboya. Gostje so po treh četrtinah vodili s košem razlike (74:72). Dončić se je v tretji četrtini vendarle prebudil, na drugi strani Dragić v tretji četrtini ni stopil na parket.

Je pa nekdanji član Miamija priložnost dobil v prvih minutah zadnje četrtine, v katerih je nekaj počitka dobil Dončić. Ravno slovenski košarkar je šest minut pred koncem z lepim polaganjem prvič na tekmi Dallas povedel do dvomestne razlike (86:76). Dallas je v drugem polčasu močno dvignil odstotek izkoriščenih metov iz igre, natančen je bil pri približno polovici, svojo strelsko napravo pa je nekoliko bolj naravnal tudi Dončić. Gostje so do konca srečanja brez težav zadržali vodstvo in se na koncu s 103:95 veselili prve zmage v novi sezoni.

Dončić, ki še ni povsem naravnal roke za met za tri, je bil po tekmi razglašen tudi za igralca tekme. S 25 točkami mu je na pomoč najbolj priskočil Tim Hardaway Jr., z dvojnim dvojčkom je tekmo končal Kristaps Porzingis (18 točk, 10 skokov). Pri domačih je bil kljub težavam z osebnimi napakami najučinkovitejši Anunboy s 23 točkami, Fred VanVleet jih je dodal 20.

Vrhunci tekme:

Liga NBA, 23. oktober: Toronto Raptors : Dallas Mavericks 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)

Anunoby 23, VanVleet 20, Barnes 17 (8 sk.) ..., Dragić 2 (1/3 za 2), 2 sk., 1 as., 1 bl., 1 izg. žoga v 14:28; Dončić 27 (9/14 za 2, 2/10 za 3, 3/5 prosti meti), 9 sk., 12 as., 1 bl., 5 izg. žog v 38:53, Hardaway Jr. 25, Porzingis 18 (10 sk.). Cleveland Cavaliers : Atlanta Hawks 101:95

Rubio 23 (6 sk., 8 as.), Mobley 17 (11 sk.); Young 24 (7 as.), Reddish 19, Hunter 12. Indiana Pacers : Miami Heat 102:91*

Duarte 19, Brissett (9 sk.) in Brogdon (14 sk.) po 18; Herro 30 (10 sk.), Butler 19, Adebayo 17 (16 sk.). Chicago Bulls : Detroit Pistons 97:82

DeRozan 21, Vučević 15 (18 sk.), LaVine 14; Bey 20, Lyles 12, Olynyk 10. Minnesota Timberwolves : New Orleans Pelicans 96:89

Towns 25, Edwards 19 (9 sk.); Ingram 30, Valančiunas 20 (17 sk.), Alexander-Walker 14 (14 sk.). San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns

Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies *po podaljšku

