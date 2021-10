Dragićevi pokvarili zabavo Bostonu, ki je čakal 593 dni #video

Košarkarji Toronto Raptors, katerih član je v novi sezoni tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić, so tokrat gostovali pri Boston Celtics in visoko zmagali s 115:83. Ljubljančan tekme ni začel v prvi peterki; v slabih 12 minutah je k zmagi prispeval pet točk ter po en skok, podajo in ukradeno žogo. Najbolj se je s 25 točkami in 13 skoki izkazal novinec Scottie Barnes.

Barnes, novinec, ki je bil četrti izbor nabora severnoameriške lige NBA, je odigral izjemno partijo. Med tekmo ga je spodbujal trener Nick Nurse in hitro je našel svoj ritem. "Nekajkrat sem se pogovoril z njim med tekmo. Ni igral slabo, vendar sem čutil, da ima še precej več za pokazati. Danes je odigral v precej boljšem ritmu. Bolj je razmišljal, kaj bo odigral, in ne le tekal z enega konca na drugega. lahko ga le pohvalim," je razkril Nurse.

Vrhunci dvoboja v Bostonu:

Novinec je imel ob svojem prvencu; proti Washingtonu je odigral prvih 20 minut, pet izgubljenih žog in štiri prekrške. Proti Bostonu ni pokazal nobenih slabosti. "Bil sem osredotočen. Igral sem trdo in ekipa mi je pomagala pri nabiranju samozavesti. Bolj sem imel proste roke in izšlo se je super," je dejal Barnes.

Dvorana TD Garden v Bostonu je bila prvič polna po 593 dneh. Foto: Guliverimage

Gary Trent mlajši je 12 od svojih skupno 20 točk dosegel v tretji četrtini, ko so plazilci pritisnili na plin in si priigrali pomembno prednost. Precious Achiuwa je k zmagi dodal po 15 točk in 15 skokov, Fred VanVleet pa 11 točk in devet podaj.

Pri domači ekipi je bil z 18 točkami prvi strelec Jayson Tatum, Al Horford pa se je h Keltom vrnil z 11 točkami in 11 skoki. Jaylen Brown, ki je na uvodni tekmi dosegel svoj strelski rekord s 46 točkami, je tokrat zbral devet košev in iz igre zadel le tri od 13 metov. Boston je prvič na domači tekmi vodil Ime Udoka, 18. trener v zgodovini franšize. Dvorana TD Garden je bila prvič polna po 593 dneh. Pred tem je bila nazadnje polna 8. marca 2020, tik pred pandemijo novega koronavirusa v ZDA.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Zmagali so tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki ga vnovič ni bilo v kadru za tekmo proti San Antonio Spurs, ki so jo zlata zrna pred domačimi navijači dobila s 102:96. Vnovič je blestel Srb Nikola Jokić, ki je dosegel 32 točk in 16 skokov.

Dončić v gosteh pri Dragiću

Naslednja tekma plazilce čaka v noči na nedeljo po srednjeevropskem času, ko bodo Dragić in druščina v Torontu gostili Dallas Mavericks Luke Dončića. Ekipa iz Teksasa, ki v uvodni tekmi nove sezoni na gostovanju pri Atlanti ni navdušila navijačev, bo imela torej v Kanadi opravka z razigranim tekmecem. Obeta se prvi veliki slovenski obračun nekdanjih soigralcev Dragića in Dončića, odkar se je izkušeni Ljubljančan iz Miamija preselil v Toronto.

Liga NBA, 22. oktober: Boston Celtics : Toronto Raptors 83:115

Tatum 18, Richardson 12; Barnes 25, 13 sk., Trent Jr. 20, Achiuwa 15, 15 sk., Dragić 5 (met za tri 1/4, met za dve 1/2), 1 sk., 1 asist., 1 ukr. žoga v 12 minutah Denver Nuggets : San Antonio Spurs 102:96

Jokić 32 (met iz igre 14/19), 16 sk., 7 asist.. Morris 13, Čančar zaradi poškodbe ni igral; Johnson 27, White 16, 8 asist., Pöltl (8 sk.) in Murray (9 sk.) 15 Cleveland Cavaliers : Charlotte Hornets 112:123

Sexton 33, Rubio 15, 10 asist.; Bridges 30, Oubre Jr. 25, Hayward 18, 9 asist., Ball 17 Orlando Magic : New York Knicks 96:121

Wagner 16, Bamba 15, 10 sk., Suggs 14, 8 asist.; Randle 21, 10 sk., 7 asist., Fournier 18, Quickley 16 Washington Wizards : Indiana Pacers 135:134*

Dinwiddie 34 (trojke 6/9), 9 asist., Kuzma 26, 11 sk., Neto 18, Bertans 17; Turner 40 (met iz igre 15/22), Sabonis (9 sk., 7 asist.) in Brogdon (8 sk., 8 asist.) 28, Duarte 15 Philadelphia 76ers : Brooklyn Nets 109:114

Harris in Curry 23, Embiid 19, 8 sk., Maxey 15; Durant 29 (met iz igre 9/20), 15 sk., 12 asist., Aldridge 23, Harden 20, 8 asist., 7 sk. Chicago Bulls : New Orleans Pelicans 128:112

LaVine 32 (trojke 6/9), DeRozan 26, Ball 17, 10 sk., 10 asist.; Ingram 26, 8 sk., 8 asist., Graham 21, Valančiunas 18, 8 sk., Alexander-Walker 15 Houston Rockets : Oklahoma City Thunder 124:91

Wood 29 (met iz igre 12/18), 14 sk., Gordon 22, Porter Jr. 20, 9 asist., Tatte 16, 14 sk.; Gilgeous-Alexander in Muscala 13 Los Angeles Lakers : Phoenix Suns 105:115

James 25 (met iz igre 8/18), Davis 22 (met iz igre 6/18), 14 sk., Anthony 16, Westbrook 15 (met iz igre 6/15), 11 sk., 9 asist., Paul 23, 14 asist., Booker 22, Bridges 21 Sacramento Kings : Utah Jazz 101:110

Barnes 25, 15 sk., Hield 24, 7 sk., Haliburton 15; Mitchell 27 (trojke 6/14), Gobert (20 sk.) in Conley 17, Clarkson 15 * po podaljšku

Lestvica:

