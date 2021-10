Javil se je "Dončićev sovražnik" Voulgaris: V Dallasu je bila prava telenovela

Delovno okolje v teksaškem klubu Dallas Mavericks je bilo kot kakšna telenovela, pogovor Voulgarisa za ESPN povzema časnik Dallas News, sebe je predstavil kot žrtev kaotičnih razmer, ob koncu sezone pa je zapustil ladjo, kot tudi glavni trener Rick Carlisle in športni direktor Donnie Nelson, ki sta leta 2011 Mavericks pripeljala do edinega naslova prvaka lige NBA.

Trdi, da ni on Dončiću gestikuliral, naj se umiri

Voulgaris je širši javnosti postal znan junija letos, ko je izčrpen članek o tem "mojstru statistike in športnim direktorjem v senci" objavila revija The Athletic. V članku je bilo razkrito, da se Voulgaris ne ujame z Luko Dončićem, pa tudi, da je odnos Ljubljančana z glavnim trenerjem Carlislejem vse prej kot dober. Carlisle naj bi sicer zelo cenil Voulgarisove statistične podatke, medtem ko Donnie Nelson nekdanjega hazarderja, ki ga je v klub pripeljal lastnik Mark Cuban, ni maral.

Od tod verjetno tudi Dončićeva antipatija do Voulgarisa, saj je znano, da sta imela Dončić in Nelson odličen odnos. Voulgaris pa zanika, da bi drugače imel kakšen neposreden stik s slovenskim košarkarskim zvezdnikom. Tega je močno razburila gesta na eni od februarskih tekem, ko je Dončić besnel na sodnika, Voulgaris pa naj bi mu pokazal, naj se umiri. Seveda je bil učinek ravno nasproten, a Voulgaris pravi, da ni bil on tisti, ki je Dončiću gestikuliral, pač pa je bil to Cuban, ki je sedel poleg njega. "Misel, da bi mu jaz govoril, naj se umiri, je absurdna. Po tem pa nihče ni imel poguma, da bi mu razložil, da nisem jaz gestikuliral," je pred dnevi povedal Voulgaris.

V Dallasu je zdaj nova ekipa, nov trener Jason Kidd, pa nov športni direktor Nico Harrison, lastnik Mark Cuban je odpustil tudi Voulgarisa, vse, da bi bil Luka Dončić kar najbolj zadovoljen. Foto: Guliverimage

"Pravi športni direktor je Cuban, on je alfa, to je njegov klub"

Za Nelsona ni našel pozitivnih besed. "On je prekupčevalec, ko se rokuješ z njim, moraš preveriti, ali še imaš zapestno uro," pravi o nekdanjem športnem direktorju kluba, ki po njegovem mnenju to nikoli ni zares bil: "Pravi športni direktor je Cuban, on je alfa, to je njegov klub." Pohvalil se je, da je v resnici on predlagal, da na naboru leta 2018 izberejo Dončića, on naj bi Carlisleju predlagal, da Kristapsa Porzingisa v končnici prejšnje sezone odmakne stran od koša, pred leti pa naj bi Cubana prepričeval, naj na naboru izbere Giannisa Antentokounpa.

Za ESPN je priznal, da je njegova osebnost sicer težavna, pravi tudi, da je s košarko najverjetneje opravil. Danes ima Dallas novega trenerja Jasona Kidda in novega športnega direktorja Nica Harrisona in stanje so je po Voulgarisovem mnenju stabiliziralo: "Vsi se kar naenkrat odlično razumejo. Morda pa sem prispeval k nečemu dobremu."

