Dončić doživel brodolom

Slovenski superzvezdnik Luka Dončić si ni predstavljal tako klavrnega vstopa v novo sezono lige NBA. Košarkarji Atlanta Hawks so s 113:87 povozili Dallas Mavericks. Prvi mož teksaškega moštva je imel ogromno težav z agresivno obrambo tekmeca. Čeprav je obračun končal pri 18 točkah, 11 skokih in 7 asistencah, s svojo predstavo ni mogel biti zadovoljen, medtem ko je statistične stolpce obogatil, ko si je Atlanta že priigrala občutno prednost.

Atlanta Hawks : Dallas Mavericks 113:87 (86:64, 51:44, 22;20)

Luka Dončić 18 (met za 3 2/7, za 2 4/10, prosti meti 4/4), 11 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 5 izg. žog v 35 min.

Udarna trojka Luka Dončić, Kirstaps Porzingis in Tim Hardaway jr. je tista, od katere glavni trener Jason Kidd največ pričakuje v tej sezoni. In omenjeni košarkarji so bili na uvodu v sezono najbolj opazni, potem ko so dosegli prvih deset točk za Dallas, ki si je uspel priigrati prednost osmih točk pri 10:2.

Domači so po hitrem postopku s pomočjo dveh zadetih trojk srbskega košarkarja Bogdana Bogdanovića izenačili na 10:10 in počasi začeli prevzemati pobudo. A gostje sprva niso dopustili, da bi se tekmec preveč odlepil. S trojko je za to poskrbel tudi Dončić, ki je približal na 15:16. Dallas je imel v uvodni četrtini, v kateri se je slovenski superzvezdnik še ogreval, zadnjič prednost pri 18:17. Kot se je na koncu izkazalo, je bilo to tudi zadnja prednost na tekmo.

V nadaljevanju smo spremljali, kako so košarkarji Atlante leteli po parketu in prišli do prednosti desetih točk (34:24).

Vrhunci igre Luka Dončića

Dončićeve težave proti agresivni obrambi

Gostitelji so imeli obenem še veliko rezerv v dejstvu, da njihov prvi mož Trae Young ni bil na pravih obratih. Do tega trenutka je Dončićev vrstnik in veliki tekmec zgrešil vse mete.

Dvoboji med Dončićem in Youngom so vselej posebni. Zaradi dogovora Atlante in Dallasa na naboru 2018, ko so Hawks kot tretjega izbrali Dončića, Mavericks pa Younga kot petega in nato takoj opravili zamenjavo, bosta vselej povezana. Navijači ju bodo vedno primerjali, do zdaj pa sta oba močno presegla pričakovanja.

Vrhunci igre Atlanta Hawks : Dallas Mavericks

Organizator igre pri Hawks je prvo trojko zadel za 41:31, v naslednji akciji pa lepo zaposlil Clinta Capelo, ki je silovito zabil žogo v koš in prisili Kidda, da je reagiral z minuto odmora. Dončić je imel obilico težav v prvem polčasu z agresivno igro Atlante. Izgubil je že štiri žoge, bil tudi blokiran. Atlanta mu ni dopustila, da bi razvil svojo igro, na drugi strani pa se je razigral Young, ki je v zaključku polčasa dosegel sedem točk in imel z moštvenimi kolegi pred drugim delom sedem točk naskoka (51:44).

Luka Dončić ni mogel razviti svoje igre. Foto: Reuters Nič kaj drugačen ni bil pogled na parket dvorane State Farm Arena v začetku tretje četrtine. Dončić je imel še naprej težave z agresivnim pokrivanjem, učinkovita sta bila John Collins in De'Andre Hunter, in si je nabiral izgubljene žoge, hkrati pa ni prihajal do metov, kot smo jih vajeni. Prostor do rakete so mu zelo dobro zaprli, kjer ga je čakal visoki Capela, ali pa so ga nemudoma zaustavili s prekrškom. Kaj kmalu je bila prednost domačih že 21 točk (73:52), potem ko je dobro delovala naveza Young-Capela.

Najvišji zaostanek -30

Če je Dallas blestel v pripravljalnem obdobju in dobil vse štiri obračune, je na uvodu v sezono naletel na mino. Košarkarji Atlante so pokazali, da niso po naključju zaključili pretekle sezone šele v konferenčnem polfinalu, kjer so morali priznati premoč kasnejšim prvakom Milwaukee Bucks.

Dončić se je nekoliko razigral šele ob izredno visokem zaostanku in deloma popravil vtis ter zapolnil statistične stolpce. Vendar je bilo prepozno, saj so bili domači razigrani in držali tekmeca na varni razdalji.

Ob njegovi prisotnosti na igrišču je Dallas izgubil za kar 24 točk - najvišji naskok Atlante je bil pri 107:77. Gledano v celoti je zatajila osrednja peterka Mavericks. Če so Dončić-Porzingis-Hardaway jr. odlično vstopili v tekmo, je bilo nadaljevanje slabo. Porzingis se z 11 točkami in vsega petimi skoki prav tako ni mogel pohvaliti, Hardaway jr., ki je del dvoboja odigral s šivi, potem ko ga je z glavo v brado zadel Young, pa je zaključil predstavo pri 14 točkah.

Ob pogledu na statistiko bodeta v oči dve stvari. Met Dallasovih košarkarjev iz igre je bil skromnih 33 odstotkov, vsega 16 asistenc pa je dodaten pokazatelj, da igra gostov ni bila na ravni, kot si je želel Kidd. Na drugi strani jih je le Young zbral 14, celotna ekipa Atlante pa jih je vknjižila 31.

Dallas bo skušal bled vtis z uvodne tekme popraviti v noči na nedeljo, ko gostujejo pri Toronto Raptors našega Gorana Dragića.

Liga NBA, 21. oktober: 1:30, Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 2:00, Miami Heat - Milwaukee Bucks 4:00, Golden State Warriors - Los Angeles Clippers

