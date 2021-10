Cenjeni srbski strokovnjak, ki spet pomaga zvezdniku Luki Dončiću

Igor Kokoškov in Luka Dončić sta prvič sodelovala v slovenski reprezentanci leta 2017 in se skupaj veselila naslova evropskih prvakov.

Igor Kokoškov in Luka Dončić sta prvič sodelovala v slovenski reprezentanci leta 2017 in se skupaj veselila naslova evropskih prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Pridevnik prvi je tisti, ki zaznamuje srbskega košarkarskega trenerja Igorja Kokoškova na njegovi profesionalni poti. Tudi v Sloveniji ga je dobil, saj je leta 2017 kot prvi trener našo košarkarsko reprezentanco popeljal do medalje na velikih tekmovanjih. In to do zlate.

Zakaj je Igor Kokoškov gospod prvi? Kot najmlajši trener je vodil člansko moštvo Beograd (24 let).

Kot prvega evropskega trenerja so ga sprejeli v strokovni štab NCAA-ekipe (28 let).

Kot prvi neameriški trener je leta 2000 dobil službo v moštvu lige NBA. Postal je pomočnik trenerja pri Los Angeles Clippers (29 let).

Kot prvi trener je popeljal Slovenijo do zgodovinske članske medalje.

Kot prvi strokovnjak, ki ni bil rojen v ZDA, je prevzel vodenje ekipe lige NBA. V sezoni 2018/19 je bil na čelu Phoenix Suns.

V karieri se je preizkusil tudi kot glavni trener v ligi NBA. Prav po zlati medalji so se mu odprla ta vrata. Prevzel je vodenje Phoenix Suns. Že na začetku je imel smolo, saj je bil tisto leto na naboru lige NBA prav vzhajajoči zvezdnik svetovne košarke Luka Dončić. Čeprav ga je Kokoškov želel pripeljati v Arizono, ni imel glavne besede, saj so se v klubu odločili za centra Deandreja Aytona.

Postal je prvi trener ekipe lige NBA, ki se ni rodil v ZDA. Foto: Reuters

Letos poleti pa je vendarle napočil čas, da Kokoškov in Dončić združita moči tudi na klubski ravni. Pri Dallasu so potrkali na njegova vrata in bili tako odločni, da je celo prekinil pogodbo s Fenerbahčejem. Razlog je bil jasen. Ponudbe, da bo na željo glavnega trenerja Jasona Kidda delal z enim najboljših košarkarjev na svetu, ni mogel odbiti.

Zlasti zato, ker slovenskega košarkarja zelo dobro pozna in mu je ob tem prvi ponudil tako pomembno vlogo, saj je bil vsega 18-letni košarkar leta 2017 ob kapetanu Goranu Dragiću nosilec igre v naši izbrani vrsti. Ni veliko manjkalo, da bi vsi trije združili moči tudi pri Dallasu, a je moral Gogi odpotovati v Kanado k Toronto Raptors.

"Luka se zaveda, da mu Igor želi najboljše"

"Luka in Igor imata izjemen odnos. O tem smo razmišljali pred podpisom pogodbe. Z Luko je lahko odkrit, če počne kakšne stvari. Mislim, da je spoštovanje vzajemno. Luka se zaveda, da mu Igor želi najboljše in da ga bo postavil v položaj, da bo uspešen. Zaupanje je na zelo, zelo, zelo visoki ravni. In to je ključ," je o navezi Dončić-Kokoškov povedal Kidd.

Veselje po osvojeni zlati medalji na EuroBasketu 2017 Foto: Vid Ponikvar

Če želiš biti uspešen v ligi NBA, morajo biti razmerja v ekipi urejena, poudarja prvi mož stroke: "Zelo sem srečen, da ga imam lahko v trenerskem kadru. Ima ogromno znanja. Vsakič, ko se pogovarjam z njim, se učim."

Zanj je kot genij

S trenerskega vidika se res lahko veliko nauči, saj je bil Kokoškov med letoma leta 2000 in 2020 pomočnik številnih trenerjev v ligi NBA.

"Zelo je nadarjen pri snovanju taktike. Izjemen trener je. Ko se z njim pogovarjaš o akcijah, je kot genij. Zna dati vlogo košarkarjem na različnih igralnih položajih, tako da so hkrati uspešni. To nam bo dalo prednost. Ko najboljšemu košarkarju z žogo v posesti dodaš še Igorjev občutek, kako izkoristiti preostale košarkarje, je to osnova za uspešno delo," razlaga Kidd.

Foto: Vid Ponikvar

Dallas se je v pripravljalnem obdobju izkazal. Dobil je vse štiri obračune in videti je, da se že kažejo tudi obrisi Igorjevega doprinosa. Pri Dallasu je bila v preteklih letih težava to, da trener Rick Carlisle ni znal vključiti Kristapsa Porzingisa in preostalih. Latvijec se je v pripravljalnem obdobju izkazal. Zdaj bodo prišli na vrsto pravi preizkusi, saj se v noči na sredo začne nova sezona lige NBA. Takrat bo pomembno, kako bo ekipa delovala na parketu.