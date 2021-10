Dončić v Sloveniji?

Priznani novinar Marc Stein je zapisal, da nameravajo Dallas Mavericks leta 2022 odigrati dve pripravljalni tekmi v Evropi. Omenjata se dve destinaciji. Že lep čas je v igri Madrid, kjer se je Luka Dončić razvijal v enega najboljših košarkarjev na svetu. Lastnik kluba Mark Cuban je to javno že dal vedeti, medtem ko Slovenija sprva še ni bila v načrtu. Zdaj naj bi bila.

Očitno so se predstavniki kluba letos poleti, ko so prišli v Ljubljano na podpis pogodbe s slovenskim virtuozom, prepričali, da je tudi glavno mesto Slovenije primerno za gostovanje njihove ekipe v Stožicah.

O tem, da bi bil v Madridu tekmec Real Madrid, ni nobenega dvoma, vprašanje pa je, s kom bi se Dončić in soigralci pomerili v Sloveniji.

Pri Mavs naj bi se spogledovali tudi z gostovanjem v Tokiu, kjer ima Dončić prav tako ogromno navijačev - številne je pridobil tudi letos z dobrimi predstavami na olimpijskih igrah na Japonskem.

The Warriors are tentatively scheduled to make a preseason trip to Japan next season, sources say, and Dallas remains intent on playing exhibition games at Real Madrid and in Slovenia as soon as it's permissible.



