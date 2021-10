Luka Dončić znova navdušil s posebno mojstrovino #video

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so dobili tudi svojo drugo pripravljalno tekmo pred začetkom lige NBA. Varovanci Jasona Kidda so po zmagi nad Utah Jazz ugnal še Los Angeles Clippers (122:114), Dončić je bil s 14 točkami, osmimi skoki in devetimi asistencami v 14 minutah blizu trojnega dvojčka, s posebno vragolijo pa je navdušil že pred začetkom srečanja. Do zmage je z Denverjem nad Minenesoto po podaljšku prišel tudi Vlatko Čančar, ta je bil s 13 točkami tretji strelec svoje ekipe.