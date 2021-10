Dončićevi dobesedno ponižali klub velikega Michaela Jordana #video

Pravo razdejanje so povzročili košarkarji Dallas Mavericks na gostovanju pri Charlotte Hornets. Končnih 127:59 je konkreten podatek, kdo je imel glavno besedo na parketu. In to v večeru, ko prvi zvezdnik Luka Dončić strelsko ni bil vroč - tekmo je končal pri 10 točkah. Vlatku Čančarju je ob porazu njegovega Denverja pripadla drobtinica.

Glavni trener Jason Kidd je imel v glavi, da bo tekma proti Charlotte Hornets, katerih lastnik je legendarni Michael Jordan, tista prava generalka pred vstopom v sezono, pa čeprav bodo Dallas Mavericks v noči na soboto odigrali še zadnji pripravljalni obračun proti prvakom Milwaukee Bucks.

Že začetnih 8:0 za Dallas je bil nekakšen znak, da bi lahko spremljali igro mačke z mišjo. Domači, ki so igrali brez treh standardnih članov prve peterke, so se vrnili na dve točki zaostanka pri 8:10, kar se je na koncu izkazalo, da je bilo najbližje, kamor so jih gostje pustili. Prednost Dallasa je namreč iz minuto v minuto skokovito naraščala.

Vrhunci tekme med Charlotte Hornets in Dallas Mavericks

Četudi Dončiću ni stekel met, to ni bila ovira za košarkarje Dallasa, ki so dobesedno leteli po parketu. Slovenski zvezdnik je v sedmem poizkusu zadel prvi met iz igre. Zato pa je imel glavno besedo povsem ob koncu prvega in začetku drugega polčasa. Sprva je postavil rezultat prvega dela (61:30), po prihodu iz slačilnice pa je zadel še prvo trojko in dal ekipi Charlotte Hornets vedeti, da se s soigralci ne mislijo ustaviti.

Pri +42 se je usedel na klop, najvišja razlika kar +70

Ko je trener Kidd dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine potegnil Dončića na klop in je bil na semaforju rezultat 77:35, je bilo jasno, da ga v tem večeru ne bomo več videli na delu.

Vrhunci Dončićeve igre

Najvišja prednost Dallasa je znašala 70 točk (127:57), končni rezultat pa je bil 127:59, kar je najvišja zmaga v pripravljalnih tekmah v zadnjih 15 letih. Za Mavericks je dobrodošlo, da so prišli do tako suverene zmage, čeprav Dončić strelsko ni bil razpoložen, kar je dober kapital za sezono, ki se bo začela 19. oktobra - Dallas bo prvo tekmo odigral 21. oktobra na gostovanju pri Atlanti.

Zvezdnik svetovne košarke je obračun zaključil pri desetih točkah (met za 3 točke 2/8, za 2 2/6), v statistiko pa je 26 minutah igre dodal še osem asistenc in štiri skoke.

V pripravljalnem obdobju povsem drugačen Porzingis

Najboljša strelca pri Dallasu sta bila z 20 in 17 točkami Tim Hardaway jr. in Kristaps Porzingis. Navijači Dallasa kakor tudi glavni trener je bil zlasti vesel nad igro Latvijca, ki je po videnem drugačen Porzingis, kot smo ga vajeni v zadnjih letih. V prvi četrtini je dosegel polovico točk svojega moštva, le skok pa mu je na koncu zmanjkal do dvojnega dvojčka – 17 točk (met za 3 točke 2/4, za 2 5/6, prosti meti 1/2), 9 skokov v 23 minutah.

Če bo ostal zdrav brez poškodb, bo za Dallas zelo dobrodošlo. Lani po vnovični rehabilitaciji kolena sploh ni odigral pripravljalne tekme, v sezoni pa jih je izpustil 29. "Zelo dobro sem delal med poletjem. Dobro se počutim in to je pomembno. Prav tako mi je po godu vloga, ki jo imam," je po tekmi povedal Porzingis in na vprašanje, v čem vidi napredek pri Dončićevi igri, pristavil: "Luka je zelo pameten. Vse vključi v igro, kar je pomembno. Našo igro smo postavili na višjo raven tako v obrambi kot v napadu. Igramo ekipno."

Kristaps Porzingis je bil razpolžen za igro. Foto: Guliverimage

"Uživa in takrat si najboljši. Zdrav je, kar je pomembno. Dobro se počuti in to smo lahko videli na pripravljalnih tekmah," pa je o Porzigisu dejal Kidd.

Prvi mož stroke pri Teksačanih zahteva drugačen pristop kot njegov predhodnik Rick Carlisle. Večji poudarek je na obrambi in ekipni igri. Hornets so imeli kar dva mrka na tekmi. V prvem polčasu sedem minut in 38 sekund niso dosegli koša, naslednji niz brez same točke je znašal debelih 8 minut in 44 sekund. Obeti za Dallas so pred sezono dobri, a bo poglavitno, kaj bodo košarkarji pokazali, ko bo šlo dejansko zares.

Ponoči je bil aktiven tudi Vlatko Čančar, ki je dobil vsega dve minuti za igro. V tem času je njegova statistika ostala prazna - Denver je na gostovanju moral priznati premoč Oklahomi (99:108).