Slovencev ni med 76 najboljšimi igralci NBA vseh časov

Legendarni igralci, trenerji, vodstveni delavci klubov in novinarji so ob 75. obletnici severnoameriške košarkarske lige NBA izbirali njenih najboljših 75 igralcev vseh časov. Zaradi enakega števila glasov so jih na koncu izbrali 76, med njimi pa ni nobenega Slovenca.

Na seznamu so igralci, ki so skupno dosegli več kot 1,5 milijona košev, osvojili 158 šampionskih prstanov in odigrali 730 tekem All-Star. Igralcev, ki niso smeli glasovati zase, niso razvrstili po številu glasov.

Petdeset igralcev, ki so bili med najboljšimi že ob 50. obletnici, je spet na seznamu, na letošnjem pa je tudi 11 še aktivnih košarkarjev. To so Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul in Russell Westbrook.

Štirje igralci iz leta 1951, ki so igrali na prvi tekmi zvezd

V ekipi so štirje igralci, ki so leta 1951 igrali na prvi tekmi zvezd (Paul Arizin, Bob Cousy, George Mikan in Dolph Schayes), prvi dobitnik nagrade za najbolj koristnega igralca (Bob Pettit za sezono 1955-56) in prvi dobitnik nagrade Billa Russella za MVP finala NBA (Jerry West za finale NBA 1969).

Russell je ob Cousyju, Mikanu in Pettitu četrti, ki so ga uvrstili v ekipe ob 25., 35., 50. in 75. obletnici lige.

V ekipo so ob 75. obletnici uvrstili šest igralcev, ki ne prihajajo iz ZDA, to so Antetokounmpo (Grčija), Tim Duncan (Ameriški Deviški otoki), Patrick Ewing (Jamajka), Steve Nash (Kanada), Dirk Nowitzki (Nemčija) in Hakeem Olajuwon (Nigerija).