Prvaki branjenje naslova začeli z zmago, Golden State slavil pri Jamesu in druščini

Po dveh skrajšanih in okrnjenih sezonah se je začela 75. sezona lige NBA. Košarkarji Milwaukee Bucks, ki so se pred meseci veselili prve zvezdice po letu 1971, so branjenje naslova začeli z zanesljivo zmago (127:104) nad Brooklyn Nets. Prvo ime ob zmagi je bil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Prvi favoriti za končno slavje po napovedih, košarkarji Los Angeles Lakers, so sezono odprli s porazom (114:121) proti Golden State Warriors.

Uvodni dan nove sezone je prinesel obračun prvakov Milwaukee Bucks in zvezdniških Brooklyn Nets, pred katerim so Giannis Antetokounmpo in soigralci ponosno razkazovali šampionske prstane, nato pa že v prvi četrtini nakazali, v katero smer bo šla tekma.

Gostje so sicer povedli z 2:0, a to je bilo edino vodstvo Brooklyna v dvorani Fiserv Forum. Milwaukee je hitro vzel vajeti v svoje roke in že v prvem delu ušel tudi na +18 (33:15). Z 32 točkami najbolj razpoložen igralec Brooklyna Kevin Durant se je s kolegi tik pred polčasom približal na zgolj pet točk zaostanka, a nadaljevanje se je odvijalo po domačih notah.

Milwaukeejeva prednost je znova postala dvoštevilčna, v zadnji del so vstopili s +12, nato pa prednost le še višali in na koncu slavili s 23 točkami razlike (127:104). Antetokounmpo je bil z 32 točkami in 14 skoki prvo ime zmagovalcev, na drugi strani je Durant 32 točkam dodal 11 skokov, James Harden pa je tekmo končal z 20 točkami, osmimi skoki in prav toliko asistencami.

Prvaki so pred tekmo takole razkazovali šampionske prstane. Foto: Guliverimage

Lakersi začeli s porazom proti Golden Statu

Na drugem obračunu so si nasproti stali eni glavnih favoritov za končni uspeh Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. Uvodne tri četrtine izenačene tekem so prednost bolj ali manj držali Kalifornijci, Stephen Curry in soigralci pa so v zadnjem delu stvari obrnili sebi v prid, četrtino dobili z 38:29 in zmagali (121:114).

Stephen Curry se je veselil zmage pri LeBronu Jamesu in soigralcih. Foto: Guliverimage

Curry je postal prvi igralec s trojnim dvojčkom v novi sezoni, 21 točkam je dodal po deset skokov in podaj. Jordan Poole je ob zmagi vpisal 20 točk, Nemanja Bjelica pa 15 točk in 11 skokov. Voz Lakersov sta s 34 oziroma 33 točkami ter 11 skoki vlekla zvezdnika LeBron James in Anthony Davis.

Slovenski trio

Slovenijo bodo zastopali trije igralci. Luka Dončić, ki je bil lani izbran v najboljšo peterko lige, bo nadaljeval svoje poslanstvo pri Dallas Mavericks, Vlatko Čančar si v Denverju obeta večjo minutažo kot v preteklih sezonah, Goran Dragić pa se je iz sončnega Miamija preselil v mrzli in vetrovni Toronto.

Dallas bo prvo tekmo igral v noči na petek proti Atlanti, Toronto Raptors in Denver Nuggets pa se bodo predstavili že dan prej. Dragića čaka Washington, Čančarja pa Phoenix.

Liga NBA, 19. oktober: Milwaukee Bucks : Brooklyn Nets 127:104

Antetokounmpo 32, 14 sk., Connaughton 20, Middleton 20, 9 sk.; Durant 32, 11 sk., Mills 21, Harden 20, 8 sk., 8 asist. Los Angeles Lakers : Golden State Warriors 114:121

James 34, 11 sk., Davis 33, 11 sk.; Curry 21, 10 sk., 10 asist, Poole 20, Bjelica 15, 11 sk.

Preberite še: