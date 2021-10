Košarkarice iz vetrovnega mesta osvojile ligo WNBA

Košarkarice Chicago Sky so zmagovalke severnoameriške košarkarske lige WNBA. Po štirih tekmah so s skupnim izidom 3:1 ugnale moštvo Phoenix Mercury. Zadnjo tekmo so igralke iz Chicaga v svoji dvorani dobile z 80:74.

To je bil prvi naslov za Sky v WNBA, ki poteka od leta 1997, v sedanji obliki pa od 2016. Pred tem so košarkarice iz vetrovnega mesta v finalu igrale še leta 2014, a izgubile prav proti Phoenixu z 0:3.

Kahleah Copper je bila izbrana za najkoristnejšo igralko finala. Foto: Guliverimage

Tokrat so bile po štirih tekmah boljše na krilih najkoristnejše igralke finala Kahleah Copper ter Candace Parker, Allie Quigley, Courtney Vandersloot in drugih. Prvo tekmo so dobile z 91:77, drugo po podaljšku izgubile s 86:91, v naslednjih dveh pa so bile od tekmic boljše s 86:50 ter 80:74.

Po rednem delu tekmovanja so bile sicer najboljše košarkarice Connecticut Sun (26-6), Phoenix (19-13) in Chicago (16-16) pa sta bila šele na petem oz. šestem mestu.

Največ, štiri naslove, imajo v WNBA sicer Minnesota Lynx, Seattle Storm in Houston Comets (4), sledijo pa Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury in Dallas Wings s po tremi.

Dogajanje v ligi NBA se začenja jutri, 19. oktobra.