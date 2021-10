Šok za zvezdnika NBA: klub mu je obrnil hrbet in postavil ultimat

V ligi NBA se v zadnjem obdobju bolj kot okoli začetka sezone in favoritov za osvojitev šampionskega prstana dogajanje vrti okoli cepljenja proti koronavirusu. Potem ko je zvezdnik Brooklyn Nets Kyrie Irving zatrdil, da se ne bo cepil in da bo za Brooklyn igral le takrat, ko mu bodo to dovoljevale okoliščine, pa so mu zdaj v klubu postavili ultimat.

Klubi v ligi NBA se pospešeno pripravljajo na začetek nove sezone. Čeprav vodstvo lige od klubov ne zahteva, da so košarkarji cepljeni, pa se je kljub temu nekaj moštev in njihovih zvezdnikov znašlo v težavah. Zaradi pravil in ukrepov, povezanih z zajezitvijo novega koronavirusa, ki so zelo strogi predvsem v San Franciscu in New Yorku, je bila večina košarkarjev in članov strokovnih štabov primorana v cepljenje. Med tistimi, ki vztrajajo, da kljub temu iz osebnih oziroma verskih razlogov ne bodo privolili v cepljenje zoper koronavirusa pa je še naprej Kyrie Irving.

Brooklyn sicer pred začetkom sezone velja za enega od glavnih favoritov za osvojitev šampionskega prstana. Foto: Guliverimage

Zvezdnik Brooklyna je kljub pravilom Brooklynu na poti do naslova v ligi NBA želel pomagati na tekmah, kjer mu bodo to dovoljevala pravila oziroma v zveznih državah, v katerih cepljenje ni pogoj za nastopanje v zaprtih prostorih oziroma dvoranah. A vodilni pri Brooklynu se s tem niso strinjali. Pri odločanju o tem, ali bo Irving polovičen čas igralec Netsov, sta imela besedo tudi Kevin Durant in James Harden, pa seveda lastnik Brooklyna Jai Tsai.

Nets so po posvetovanju v izjavi za javnost zapisali, da 29-letni košarkar ne bo del ekipe, če ne bo stoodstotno navzoč. "Kyrie se je sam odločil, kot se je, in to spoštujemo. A njegova trenutna odločitev ga ovira pri tem, da bi bil stoodstoten član Brooklyna, in tega ne bomo dovolili nobenemu članu moštva. Pomembno je, da ostanemo skupaj, da gradimo kemijo moštva in da še naprej dajemo poudarek skupnosti in žrtvovanju za dobro ekipe," so med drugim zapisali pri NBA-moštvu.

Nets GM Sean Marks statement on Brooklyn's decision to sit Kyrie Irving until he fulfills NYC vaccination rules: pic.twitter.com/4LBIQXt7al — Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021

Če se ukrepi zoper koronavirus v New Yorku ne bodo v kratkem spremenili, to je zelo malo verjetno, se bo Irving moral kmalu odločiti. Lahko se cepi in postane član Brooklyna, a s tem izda svoja prepričanja, lahko pa izgubi vso sezono in plačo v vrednosti 35 milijonov dolarjev, s tem pa tudi možnost, da se poda v boj za šampionski prstan.

Preberite še: