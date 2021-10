Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar se je izkazal na pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA. Denverju je z 12 točkami pomagal do zmage po podaljšku v Oklahoma Cityju, končni rezultat je bil 113:107. Primorec je na parketu prebil dobrih 34 minut, počivali pa so njegovi številni soigralci, med njimi tudi Nikola Jokić, Jamal Murray in Michael Porter Jr. To je bila zadnja pripravljalna tekma Denverja.

V noči na petek so klubi iz lige NBA pred začetkom sezone odigrali štiri pripravljalne tekme. Na parket je stopil tudi slovenski legionar Vlatko Čančar. Trener mu je ob odsotnosti številnih prvokategornikov namenil zelo visoko minutažo. Na parketu je prebil kar 34 minut in 17 sekund, v tem času pa dosegel 12 točk (zadel je tri trojke), prispeval pa tudi štiri skoke, podajo in ukradeno žogo.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Na razburljivem dvoboju v Oklahoma Cityju, kjer je zmagovalca določil šele podaljšek, je strelsko najbolj izstopal Čančarjev soigralec Markus Howard. V 31 minutah je prispeval 31 točk. Zadel je kar devet trojk (iz 17 poskusov) in bil z naskokom prvi strelec Denverja. Will Barton je kot drugi najboljši strelec Denverja dvoboj končal pri 14 točkah. Pri gostiteljih je izstopal mladi Srb Aleksej Pokuševski. Prispeval je 22 točk in osem skokov.

Denver, ki je zadnjo pripravljalno tekmo odigral brez šestih pomembnih igralcev (manjkali so Nikola Jokić, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Monte Morris, P.J. Dozier in Jeff Green), se bo na uvodnem nastopu v novi sezoni lige NBA pomeril s podprvakom Phoenixom (20. oktobra).

V noči na soboto bo zelo zanimivo v Milwaukeeju, kjer bodo branilci naslova na pripravljalnem srečanju pričakali Dončićev Dallas, ki se je na zadnji tekmi znesel nad Charlotte Hornets.