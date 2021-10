Dončić in Dragić spet vsak na svojem koncu

Po dveh nekoliko nenavadnih sezonah, ki sta bili posledica covid-19 razmer, je čas, da v ligi NBA spet zapeljejo na ustaljene tirnice. V rednem delu bodo tako klubi odigrali 82 tekem, nakar bo od 26. aprila naprej sledila končnica, v kateri bodo morali za napredovanje tekmeca premagati štirikrat. Veliki finale se bo začel 2. junija, morebitna odločilna sedma tekma pa bo 19. junija 2022.

Slovenija bo imela tako kot v zadnjih sezonah tri predstavnike. Največ pozornosti bo kanil zvezdnik Luka Dončić, ki bo ob takšnih predstavah še tretjič zapored kandidiral za nastop na All-Star tekmi (med 17. in 19. februarjem) in spada tudi med osrednje kandidate za naziv MVP rednega dela sezone. Zanj bo to četrta sezona v ligi NBA, v kateri bi rad popeljal ekipo dlje od prvega kroga končnice, v katerem so bili v zadnjih dveh letih boljši košarkarji Los Angeles Clippers.

Dragić ne začenja tam, kjer je želel

Goran Dragić bo sezono začel na povsem drugem koncu, in sicer v Kanadi v dresu Toronto Raptors, kamor ga ni vleklo srce. Želja je bila odhod v Dallas, kjer bi združil moči z Dončićem in Igorjem Kokoškovom, ki opravlja delo pomočnika glavnega trenerja Jasona Kidda. Zanj bo to že 14. sezona v najmočnejši ligi na svetu. Upal je, da bo pristal v ekipi, ki bi bila konkurenčna za naslov prvaka ali za višja mesta v eni izmed konferenc, a je jasno, da Toronto v tem trenutku ni pravo okolje za tovrstni podvig. Daleč je namreč od šampionske zasedbe iz leta 2019, ko je osvojil naziv najboljšega v ligi NBA.

Goran Dragić je oblekel dres Toronto Raptors. Foto: Guliverimage

Prostor pod soncem bo tretje leto zapored iskal Vlatko Čančar. Član Denver Nuggets je v pripravljalnem obdobju dobil nekoliko več priložnosti za igro, a je videti, da bodo v ligaškem delu njegove minute spet nekoliko bolj omejene. Kar se slovenskega zastopstva tiče, je to vse.

Osrednje vprašanje za ljubitelje košarke je, kdo bo junija okronan za novega prvaka. Aktualni so košarkarji Milwaukee Bucks, ki imajo v svojih vrstah zvezdnika Giannisa Antetokoumpa in tudi v novem tekmovalnem obdobju ciljajo na najvišjo stopničko.

Klubi so v poletnem obdobju bodisi prevetrili bodisi obogatili svoje igralske kadre. Pri LA Lakers, ki so bili na vrhu leta 2020, stavijo na izkušene košarkarje. Ob LeBronu Jamesu so tu še Anthony Davis, Russell Westbrook, Dwight Howard, Rajon Rondo, Trevor Ariza, Carmelo Anthony.

Težave pri Brooklyn Nets, težave pri Philadelphia 76ers

Če je bil v preteklih letih zahod močnejši, se je zdaj tehtnica nagnila na stran vzhoda, kjer imajo ob prvakih Milwaukee Bucks zvezdniško zasedbo pri Brooklyn Nets. A imajo v taboru newyorškega moštva težave, saj se eden od osrednjih igralcev Kyrie Irving ne želi cepiti proti covid-19 in ima prepoved vstopa v dvorano in igranja domačih tekem. Mesto New York namreč prepoveduje udejstvovanje športnikov v dvoranah in zaprtih prostorih, če niso bili cepljeni. Kako se bo ta saga končala, bo pokazal čas.

V ligi NBA je 96-odstotna precepljenost Le štiri odstotke košarkarjev se še ni cepilo proti covid-19. Od znanih so to Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Michael Porter jr. (Denver Nuggets), Bradley Beal (Washington Wizards) in Jonathan Isaac (Orlando Magic).

Zato pa so pri Brooklynu okrepili centrsko linijo in spet pripeljali LaMarcusa Aldridga, ki je bil v zadnjih mesecih zaradi težav s srcem na stranskem tiru, in Paula Millsapa. V New York je prišel tudi krvnik Slovenije v tekmi za bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu Patty Mills. Ko dodamo še imeni Kevin Durant in James Harden, je jasno, da ima Brooklyn enega najboljših napadov v ligi. A je v končnici pomembna tudi obramba.

Kyrie Irving je na stranskem tiru, ker se ne želi cepiti proti covid-19. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nič kaj umirjeno stanje ni niti pri Philadelphia 76ers, kjer prah dviguje Avstralec Ben Simmons, ki je po klavrnem lanskem zaključku dejal, da ne bo več igral za klub. V tem tednu smo ga lahko videli na treningu, vendar bolj na stranskem tiru, zato je še v zraku vprašanje, kako in predvsem kje se bo nadaljevala njegova kariera.

Novo poglavje Miamija in Chicaga?

Miami Heat je prav tako naredil konkretno spremembo in v zameno za Dragića iz Toronta pripeljal Kyla Lowryja, ki je leta 2019 pomagal Torontu do naslova. Skupaj z Jimmyjem Butlerjem bosta osrednji napadalni gonilni sili pri Vročici, veliko pa pričakujejo tudi od Victorja Oladipa, ki se zaradi poškodbe vse od prihoda še ni naigral in naj bi se v tekmovalni pogon vrnil v začetku novembra.

Zanimivo bo videti, kako uspešni bodo pri Atlanta Hawks. Trae Young in druščina so v pretekli sezoni prijetno presenetili in morali priznati premoč šele v konferenčnem finalu proti prvakom iz Milwuakeeja.

Pri Dallasu skušajo ustvariti kemijo. Foto: Guliverimage

Moštvo so prevetrili v vetrovnem Chicagu. Bulls, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja kraljevali z velikim Michaelom Jordanom na čelu, stavijo na imena DeMar DeRozan, Zach Lavine, Lonzo Ball, Nikola Vučević, Alex Caruso … in so dovolj trdna osnova za pozitiven izplen.

In kako je na zahodu? Ob LA Lakers visoko ciljajo pri mestnih tekmecih Clippers, kakor tudi pri lanskih finalistih Phoenix Suns, Utah Jazz, Golden State (čakajo na povratek poškodovanega ostrostrelca Klya Thompson) in Denver Nuggets.

Višje ambicije imajo tudi pri Dallasu, kjer se zavedajo, da bo v prvi vrsti potrebna kemija in boljša obrambna postavitev. Ključna bo predvsem kemija na relaciji Luka Dončić-Kristaps Porzingis. Latvijec je bil v pretekli sezoni že na izhodnih vratih, a je dobil novo priložnost. Če se ne bo izkazal, lahko pričakujemo, da se bo njegovo ime pojavilo v raznoraznih kombinacijah do zaključnega prestopnega roka, ki je po All-Star vikendu. Vendarle želijo v Teksasu v prihodnje še kdaj ponoviti leto 2011, ko so edinkrat postali prvaki lige NBA. Za zdaj je videti, da bodo morali še dodati nekaj kamenčkov v mozaik, če bodo želeli skočiti povsem na vrh.