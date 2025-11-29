Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
29. 11. 2025,
17.10

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Anthony Davis Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA NBA

Sobota, 29. 11. 2025, 17.10

55 minut

Liga NBA, 29. november

Anthony Davis po vrnitvi proti Lakersom znova na stranskem tiru

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks, Anthony Davis | Davis proti Clippersom ne bo igral. | Foto Reuters

Davis proti Clippersom ne bo igral.

Foto: Reuters

V noči na nedeljo bo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Dallas Mavericksi bodo manj kot 24 ur po porazu z Los Angeles Lakers in Luko Dončićem gostovali še pri Los Angeles Clippersih. To srečanje pa bo izpustil Anthony Davis, ki se je proti Jezernikom vrnil po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe, po kateri še ni pripravljen za največje napore in tekme, ki si sledijo v tako zgoščenem ritmu.

Pri Dallasu so v petek pozdravili vrnitev Anthonyja Davisa, ta je bil ob Dončiću drugi, ki je bil februarja vpleten v odmevno menjavo, Američana pa so bučno in z aplavzom pozdravili tudi navijači v Crypto.com areni. Davis je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 14 tekem, od prihoda v Dallas jih je skupno odigral 15 od skupno 53 mogočih. Za Davisa je bil to prvi medsebojni obračun z nekdanjim klubom od menjave, saj je lani oba zaradi poškodbe izpustil. Srečanje je končal pri 12 točkah, so pa bile njegove minute po vrnitvi na parket še omejene. Zaradi poškodbe bo Davis izpustil tudi srečanje s Clippersi, saj še ni pripravljen za tekme back-to-back. 

Proti Clippersom pa bodo pri Dallasu manjkali tudi Kyrie IrvingDereck Lively in Dante Exum, ki je že sklenil sezono.

Detroit je na 19 tekmah zmagal 15-krat. | Foto: Reuters Detroit je na 19 tekmah zmagal 15-krat. Foto: Reuters

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, bo po dveh porazih priložnost za zmago iskala proti Miami Heat. Niz sedmih zaporednih porazov pa bodo skušali prekiniti Milwaukee Bucks, ki ga čaka srečanje z Brooklynom. 

Lakersi z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na ponedeljek, ko jih ob 3.30 po slovenskem času čaka srečanje z New Orleans Pelicansi.

Liga NBA, 29. november

Lestvica

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić: To je verjetno zadnja pohvala #video
Dončić_thumb
Sportal Ob prihodu Dončića je marsikdo ostal odprtih ust #video
Anthony Davis
Sportal Zvezdnik Dallasa pred vrnitvijo v LA jasen: To mene ne prizadene
Anthony Davis Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.