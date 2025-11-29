V noči na nedeljo bo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Dallas Mavericksi bodo manj kot 24 ur po porazu z Los Angeles Lakers in Luko Dončićem gostovali še pri Los Angeles Clippersih. To srečanje pa bo izpustil Anthony Davis, ki se je proti Jezernikom vrnil po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe, po kateri še ni pripravljen za največje napore in tekme, ki si sledijo v tako zgoščenem ritmu.

Pri Dallasu so v petek pozdravili vrnitev Anthonyja Davisa, ta je bil ob Dončiću drugi, ki je bil februarja vpleten v odmevno menjavo, Američana pa so bučno in z aplavzom pozdravili tudi navijači v Crypto.com areni. Davis je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 14 tekem, od prihoda v Dallas jih je skupno odigral 15 od skupno 53 mogočih. Za Davisa je bil to prvi medsebojni obračun z nekdanjim klubom od menjave, saj je lani oba zaradi poškodbe izpustil. Srečanje je končal pri 12 točkah, so pa bile njegove minute po vrnitvi na parket še omejene. Zaradi poškodbe bo Davis izpustil tudi srečanje s Clippersi, saj še ni pripravljen za tekme back-to-back.

Proti Clippersom pa bodo pri Dallasu manjkali tudi Kyrie Irving, Dereck Lively in Dante Exum, ki je že sklenil sezono.

Detroit je na 19 tekmah zmagal 15-krat. Foto: Reuters

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, bo po dveh porazih priložnost za zmago iskala proti Miami Heat. Niz sedmih zaporednih porazov pa bodo skušali prekiniti Milwaukee Bucks, ki ga čaka srečanje z Brooklynom.

Lakersi z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na ponedeljek, ko jih ob 3.30 po slovenskem času čaka srečanje z New Orleans Pelicansi.

Liga NBA, 29. november

Lestvica

