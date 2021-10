Brez panike

Uvodna tekma Dallas Mavericks se ni izšla po željah Luke Dončića in soigralcev. Na gostovanju pri Atlanta Hawks so bili bleda senca tiste zasedbe, ki želijo biti. A poraza s 87:113 ne jemljejo kot tragedijo. Poudarjajo, da bo njihov obraz v nadaljevanju sezone drugačen. Takšen, ki bo po godu njihovim navijačem.

"Igrali smo grozno. Bila je naša prva tekma, imamo novega trenerja, nov trenerski štab, nova igralca. Vse bo dobro. Je pa res, da je bil tokrat grozen dan. Nič nismo mogli narediti. Pred nami je še 81 tekem, zato ni treba nič skrbeti," je po izgubljeni bitki z Atlanta Hawks razlagal Luka Dončić – najvišji zaostanek je bil kar 30 točk (77:107).

Zvezdnik Dallasa ni imel veliko manevrskega prostora, da bi se razigral, saj se je tekmec odločil za agresivno pokrivanje v obrambi. Izgubljenih pet žog je pokazatelj, da je imel slovenski košarkar obilico težav pri organizaciji napadov. De’Andre Hunter in John Collins sta se dobro izmenjevala pri pokrivanju, kar je pomenilo, da si je Dončić vselej zrl iz oči v oči z visokim košarkarjem, kar mu je otežilo delo.

"Slabo je bilo, zelo slabo"

Prav to, da niso mogli izigrati nasprotnikove obrambe, je eden od vidikov, ki je najbolj bodel v oči. Drugi je bil slabo pokrivanje lastnega obroča, ko se je tekmec odločil za igranje pick'n'rolla.

Dončić je na koncu sicer končal tekmo pri solidnih številkah (18 točk, 11 skokov, sedem asistenc), a je zapolnil statistiko, ko je imela Atlanta že več kot 20 točk naskoka. Neprepričljiv je bil Kristaps Porzingis, ki je dosegel le enajst točk (met iz igre 4/13), glede na višino 221 centimetrov pa zbral skromnih pet skokov.

"Slabo je bilo, zelo slabo. Držati se moramo naše rutine, še naprej trdo delati, zaupati v naše delo in oditi na parket samozavestni. Ne smemo dvomiti vase. Vendarle je bila to le ena tekma, prva v sezoni. Takšne stvari se dogajajo. Zavedamo se, da smo sposobni prikazati boljšo igro. Malce se moramo organizirati in ujeti ritem v napadu. Lahko povem, da že zremo proti naslednjemu izzivu," je Porzingis dal vedeti, da ni časa za paniko.

"Dvignili se bomo. Dvignili smo se že v preteklosti."

Naslednjo tekmo bodo Dallas Mavericks odigrali v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri neprepričljivem Torontu, katerega član je naš Goran Dragić, ki je poleti želel priti v vrste Dallasa.

Glavni trener Jason Kidd je po uvodnem obračunu pohvalil igro Atlante in izpostavil, da lani niso kar tako prišli do konferenčnega finala in tam po šestih tekmah izgubili proti kasnejšim prvakom Milwaukee Bucks: "Nate (Nate McMillian, op. a.) je odličen trener. Imajo zares super ekipo. Fizično so bili čvrsti na obeh koncih, zato smo imeli polne roke dela. Ko so se razigrali v napadu, je bilo težje. Ogledali si bomo tekmo in preučili, da bomo na naslednji boljši."

Da ni časa za paniko, je dal vedeti tudi rezervni organizator igre pri Dallasu Jalen Brunson, ki je prišel s klopi in prispeval 17 točk ter bil med svetlimi izjemami svojega moštva: "Bili so v ritmu, medtem ko ga mi nismo našli. Ni treba skrbeti, a se moramo hitro dvigniti. Dvignili se bomo. Dvignili smo se že v preteklosti. Kot sem že rekel, nismo preveč zaskrbljeni."