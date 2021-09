Dončićev "sovražnik" zapušča Dallas

Nekdanji profesionalni igralec pokra in Dončić si nista bila naklonjena, na kar kaže tudi to, da slovenski reprezentant ni bil zadovoljen z vlogo, ki jo je Voulgaris imel v klubu. Ta naj bi namreč veljal za generalnega menedžerja iz ozadja. Vse skupaj pa se je očitno končalo včeraj, ko je Voulgaris prek Twitterja sporočil, da zapušča franšizo. Ni pa jasno, ali je prste vmes imel tudi Dončić, saj tako klub kot lastnik Mark Cuban ne dajeta izjav. V molk se je zavil tudi zdaj že nekdanji direktor.

I haven't commented since the season ended. Just for clarification I asked to be let out of my contract, was denied. Since then I've been waiting for my contract to expire.