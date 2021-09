Nov veter v Dallasu, ki čaka tudi Luko Dončića

Dallas bo v torek začel uradne priprave na novo sezono, prva pripravljalna tekma pa četo Jasona Kidda, ki je pred to sezono prevzel vodenje kluba iz Teksasa, čaka 7. oktobra, ko bo Dallas v domačem American Airlines Centru gostil Utah Jazz. Zatem bodo Mavericks odigrali še tri pripravljalna srečanja. Prihodnji teden jih čaka še domači preizkus proti LA Clippers, zatem pa še gostovanja pri Charlotte Hornets in za konec še obračun s prvaki Milwaukee Bucks. Uraden začetek novega obdobja Dallas čaka 22. oktobra, ko bo njegov prvi tekmec v novi sezoni Atlanta.

Igor Kokoškov bo znova združil moči z Dončićem. Foto: Sportida

Dallas je pred začetkom nove sezone popolnoma preobrazil trenerske položaje. Kidd je postal deseti trener, ki bo vodil Dallas v njegovi 42-letni zgodovini, prenovljena pa je tudi njegova spremljevalna zasedba, ki jo med drugim sestavljajo Igor Kokoškov, Jared Dudley in Kristi Toliver. "Imamo posebno in res unikatno zasedbo. Igor je v tej ligi delal tako kot trener kot pomočnik. Zame je genij. Dudley je šele končal svojo igralsko kariero. Malce me spominja name, saj sem tudi sam takoj po koncu igralske kariere stopil v trenerske čevlje. Dobro razume košarkarsko igro in ve, kaj je treba, da si v ligi NBA uspešen. Tu je še Kristi, ki še vedno igra na visoki ravni in razume igro. Res sem zadovoljen z ekipo, ki smo jo zgradili," je ob tem dejal Kidd.

Dallas Mavericks 2021/22: Ostali v klubu: Luka Dončić, Kristaps Porzingis, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr., Boban Marjanović, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Trey Burke, Tyrell Terry in Josh Green. Okrepitve: Reggie Bullock (New York), Sterling Brown (Houston), Frank Ntilikina (New York), Moses Brown (Oklahoma City), Feron Hunt (SMU), Carlik Jones (Louisville), Eugene Omoruyi (Oregon) in JaQuori McLaughlin (UC Santa Barbara). Odhodi: Josh Richardson (Boston), JJ Redick, Nicolo Melli (Olimpia Milano), Nate Hinton (Indiana) in Tyler Bey.

Kidd je bil navdušen nad predstavami Slovenije na OI. Foto: Reuters

48-letni nekdanji košarkar, ki je v preteklosti kot glavni trener (ne)uspešno vodil Brooklyn in Milwaukee, bo v novi sezoni veliko stavil na slovenskega zvezdnika Luko Dončića, ki ga je nekdanji pomočnik pri LA Lakers obiskal tudi v Ljubljani. "Najprej bi rad povedal, da je Slovenija čudovita država. Tam sem res užival, sploh na novinarski konferenci in večerji z Luko. Res je izjemen 22-letnik. Za svoja leta je neverjetno zrel. Navdušen sem, da bom imel priložnost biti njegov trener," je v ameriški oddaji The Jump o slovenskem diamantu dejal Kidd.

Ne le Kidda, pač pa tudi svetovno javnost je Dončić navdušil na olimpijskih igrah. Dončić je v povprečju dosegal 23,8 točke na tekmo, 9,7 skoka in 9,5 podaje na srečanje. "Luka je zablestel na svetovnem odru. Ne ustraši se trenutka, v katerem se znajde. Slovenijo je popeljal do neverjetnega uspeha. Na žalost mu je po mojem mnenju na koncu zmanjkalo malce goriva. A naredil je vse. Za sabo je potegnil celotno ekipo, svoje moštvo je naredil izjemno. Res se ni ustrašil svoje vloge in priložnosti. Vsakič, ko naleti na novo oviro in izziv, se ju loti s polno paro. Za njim je res izjemno poletje," je svoje opažanje strnil v Kaliforniji rojeni košarkarski strateg.

Zaveda se pomanjkljivosti ekipe

Nekdanji izjemni košarkar se dobro zaveda tudi pomanjkljivosti v igri Dallasa. Dončić je v zadnjih dveh sezonah v dobrih košarkarskih predstavah prepogosto ostal sam, zatajila je pomoč s klopi, zato se je Mavericksom dvakrat zataknilo že v prvem krogu končnice. Letos si Mavericksi želijo storiti vsaj korak naprej. "V tej sezoni bo najpomembneje to, da ostanemo zdravi. Pokazati moramo naše najboljše predstave, ko bo to najbolj potrebno. Vem, da bodo naši glavni igralci naredili svoj posel, a tu bomo potrebovali tudi igralce s klopi, da dodajo svoje. To nam bo dalo tisti dodatni faktor. O teh stvareh se bomo pogovarjali vso sezono in upam, da bomo potem igrali tudi v končnici," je dejal Kidd, ki veliko upov polaga tudi v Latvijca Kristapsa Porzinigisa.

Kristaps Porzingis je imel v preteklosti ogromno težav s poškodbami in tudi slabšo fizično pripravljenostjo. Foto: Guliver Image

26-letni košarkar je imel v preteklih sezonah ogromno težav s poškodbami, tudi sicer v Dallasu vsaj za zdaj še ni pustil pravega pečata. Bo prihajajoča sezona tudi sezona Latvijca? "V pripravljalnem obdobju sem obiskal tudi Krispasa v Latviji. Vesel sem, da sem naše evropske igralce videl na domačih tleh, v okoljih, kjer so se kalili. Kristaps je izjemen tako na igrišču kot zunaj njega," je še dejal Kidd.

Neznank pred novo sezono Dallasa je tako še ogromno. Med drugim je v zraku tudi vprašanje, kako se bo Kidd znašel v novi vlogi in svoji prvi trenerski po sezoni 2017/18. Do zdaj je kot glavni trener v ligi NBA odvodil 373 tekem, na katerih pa ni blestel, saj je zmagal le na 183 obračunih. Če bo želel z Dallasom poseči do mest, ki si jih želi tudi Dončić, bo moral v tej sezoni ta izkupiček krepko popraviti.

