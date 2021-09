Luka Dončić v središču pozornosti, omenja se tudi ime Gorana Dragića

Se še spomnite, kdo je bil najkoristnejši košarkar lige NBA (MVP) v pretekli sezoni? Soigralec Vlatka Čančarja pri Denver Nuggets Nikola Jokić je bil najboljši v rednem delu. A ni bil končni junak. Na zmagovitem odru je stal grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo. Milwaukee Bucks je popeljal do naslova prvaka, hkrati pa si prislužil naziv MVP finala.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je imel lani prav tako odlično sezono (27,7 točke, 8,6 asistence, 8 skokov na tekmo), malo pa mu je zmanjkalo, da bi se uvrstil med tri kandidate za naziv najboljšega v rednem delu. Ga pa zato stroka uvršča v top 3 za prihodnjo sezono. Pred njega so pri medijski hiši ESPN zapisali le dve imeni. Na prvem mestu je član Brooklyn Nets Kevin Durant (45 točk), na drugem pa Antetokounmpo (38). Dončić je prejel 35 točk, četrti Joel Embiid (Philadelphia 76ers) le 14 točk.

Kandidati za naziv MVP 1. Kevin Durant | Brooklyn Nets: 45 točk

2. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks: 38 točk

3. Luka Dončić | Dallas Mavericks: 35 točk

4. Joel Embiid | Philadelphia 76ers: 14 točk

5. James Harden | Brooklyn Nets: 11 točk

6. Stephen Curry | Golden State Warriors: 10 točk

7. LeBron James | Los Angeles Lakers: 7 točk

Za Duranta in Jamesa pomembnejša druga lovorika

Vprašanje je, ali bo imel Durant v resnici toliko manevrskega prostora, saj ima ob sebi še dva košarkarja, ki želita imeti žogo v svojih rokah. To sta James Harden, ki bi prav tako lahko bil kandidat za MVP, in Kyrie Irving. Povrhu vsega bodo pri Brooklynu pozornejši na to, da bo Durant v ospredju v končnici, ko se bo začela dejanska bitka za naslov prvaka, ki je cilj kluba iz New Yorka.

Pri Brooklynu stavijo na Jamesa Hardna in Kevina Duranta. Ob njiju je še izvrstni Kyrie Irving. Foto: Reuters

Bolj realno je, da bodo v ospredju s svojimi raznovrstnimi predstavami ob Dončiću in Antetokounmpu še Jokić, Embiid in Steph Curry, medtem ko bo LeBron James v izjemno kakovostni zasedbi LA Lakers - pripeljali so veterana Russlla Westbrooka in Carmela Anthonyja - prav tako misli večinoma usmeril proti pokalu Larry O'Brian, ki ga dobi najboljši klub v ligi.

Brooklyn ima v anketi tudi največ možnosti za naslov prvaka, je pa jasno, da bo moral biti trojček Durant-Harden-Irving zdrav, da bo lahko trener Steve Nash zložil celotno sestavljanko.

Dragića omenjajo v kategoriji šesti igralec

Med "slovenskimi" klubi je pičlo točko za morebiten skok na vrh lige NBA dobil Čančarjev Denver, medtem ko sta Dončićev Dallas in klub Gorana Dragića Toronto Raptors na papirju ostala praznih rok.

Slovenskega veterana so sicer omenjali kot morebitnega kandidata za naziv najboljšega šestega igralca, vendar ni dobil dovolj točk za skok med najboljšo sedmerico.

Goran Dragić je dobil nekaj glasov za morebitnega najboljšega šestega igralca. V novi sezoni bo zaigral za Toronto Raptors. Foto: Guliverimage

Kaj se bo zares dogajalo, bomo lahko spremljali na parketu od 19. oktobra pa vse do sredine junija 2022, ko bo finale lige NBA. Od odprtja vrat najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja nas torej loči še slab mesec. Klubi bodo s pripravami svoja vrata odprli 28. septembra, po enem tednu pa že zajadrali v pripravljalne tekme.

In začetek bo najboljši mogoč, saj bo prva pripravljalna tekma med osrednjima kandidatoma za osvojitev lige, in sicer med Los Angeles Lakers in Brooklyn Nets (3. oktober). Dragićev Toronto bo 4. oktobra gostil Philadelphio 76ers, isto noč bo Čančarjev Denver gostoval pri Los Angeles Clippers, medtem ko bo Dončićev Dallas zaigral šele 6. oktobra, ko v Teksas prihaja moštvo Utah Jazz.