Deseta zvezdica pred Dončićevimi očmi #video

Ob pogledu na kadrovsko sestavo obeh moštev je bilo jasno, kdo je favorit superpokalnega dvoboja. Cedevita Olimpija ima višje ambicije, povrhu vsega nastopa v EuroCupu, kjer prav tako želi priti do odmevnejšega rezultata, a so superpokalne tekme venomer posebne. Povrhu vsega ekipi še nista uigrani in v takšnih obračunih odigra vlogo tudi dnevna forma.

Uvodoma je šlo bolje od rok Ljubljančanom, zlasti ameriški košarkar Zach Auguste je povzročal nevšečnosti Novomeščanom. Agilni center je namreč v prvi četrtini zbral že 11 točk in šest skokov (skupaj 23 točk, 14 skokov, kar je bilo dovolj za naziv MVP superpokala), Olimpija pa je vodila z 22:16.

Izkušeni Stipčević trn v peti

Ko je bilo v legendarni Hali Tivoli, v kateri je bil Luka Dončić v družbi očeta Saša Dončića, že 26:17, je bilo videti, da imajo izbranci Jurice Golemca vse pod nadzorom. A so se Krkaši prebudili. Zrežirali so delni izid 14:4 in prišli do vodstva pri 31:30. V ospredju so bili tudi ob polčasu, ki so ga dobili s 36:34. Na drugi strani so imeli pri Olimpiji obilico težav pri metih za tri točke. Le kapetan Jaka Blažič je zadel eno iz dvanajstih poizkusov.

Saša Dončić in Luka Dončić sta si ogledala superpokalni obračun. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Zato pa so bili bolj natančni košarkarji Krke, zlasti izkušeni Rok Stipčević, ki je bil v prvem polčasu že pri štirih trojkah. Hrvaški košarkar je bil že v preteklosti večkrat trn v peti ljubljanski zasedbi in nič drugače ni bilo tokrat.

Ko je Olimpija pobegnila ob koncu tretje četrtine na šest točk naskoka, je bil pri vnovičnem preobratu spet v središču pozornosti prav on. Z novima trojkama je ob vstopu v zadnji del tekme popeljal Krko do novega vodstva pri 62:58.

V zaključku Olimpija le vnovčila kakovost

Čeprav sta trenerja v napovedi izpostavljala, da tekma sicer nima takšne veljave, ker je prva in skušata še uigrati moštvo, je bila želja po zmagi prisotna na obeh straneh. Spremljali smo čvrsto igro in agresivni obrambi.

Tako sta denimo zabijanje Luke Lapornika skušala družno blokirati Edo Murić in Melvin Ejim. Sodniška piščalka se je oglasila, da je šlo za prekršek, s čimer se ni strinjala ljubljanska klop, ki je prejela tehnično napako. Lapornik je zadel dva od treh prostih metov za 64:61. Videti je bilo, da je četa Daliborja Damjanovića na dobri poti proti šesti lovoriki, a se je v hipu potek dogodkov zasukal. Olimpija je po delnem izidu 7:0 postavila stvari na svoje mesto.

Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Ko je dobro minuto in pol pred koncem Jacob Pullen zadel trojko, tretjo v drugem polčasu, za 72:67, je postalo mirneje v ekipi Olimpije. V zaključku je nato rutinirano prišla do desete superpokalne lovorike.

Oba trenerja se zavedata, da je to šele začetek

"Zadovoljen nisi nikoli, ko izgubiš tekmo. Nisem pričakoval majhnih stvari, ki skozi tekmo postale velike. Tu mislim na skok v napadu. Na to sem opozarjal. V tem segmentu ne potrebuješ biti v formi, da zapiraš igralca. V določenih trenutkih je zmanjkala koncentracija na njihovih najboljših košarkarjih, kot je Pullen. Prav tako ni bila zbranost na določene trenutke v napadu. Če izpademo iz sistema, potem ne realiziramo, kar želimo. Začetek lige je. Dober test je bil za nas, glede nato, da smo odigrali šest pripravljalnih tekem. Videl sem, da košarkarji, ki sem jih izbral, lahko igrajo," je po tekmi spreogovoril trener Krke Damjanović.

"Pričakovali smo trd odpor Krke. Igrajo zelo agresivno košarko. Malce je ekipa nižje postave, a so košarkarji zelo gibčni. Igrajo zelo fizično, imajo izkušene košarkarje in mlade, ki so želni dokazovanja. Vemo, da je Olimpija venomer favorit. Proti nam bodo vsi igrali sproščeno. Pričakovana tekma. Zelo všeč mi je bilo, da je bila takšna. Čez osem dni nas spet čaka Krka (začetek lige ABA, op. a.) in da so fantje videli, da ne bo lahka tekma," pa je po osvojeni lovoriki opozoril Golemac.