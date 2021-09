Cedevita Olimpija za prvo lovoriko sezone v končnici zlomila Krko

Štiri leta po izjemnem mejniku za slovensko košarko (slovenska košarkarska reprezentanca je 17. septembra 2017 postala evropska prvakinja), ki je postal dan slovenske košarke, sta se za prvo lovoriko sezone udarila Cedevita Olimpija in Krka. Ljubljansko moštvo je v končnici obračuna v Hali Tivoli strlo goste (78:71) in osvojilo jubilejni deseti superpokal.

Praznik slovenske košarke 17. septembra je zadnja leta tradicionalno namenjen uvodu v novo tekmovalno sezono. Tako je bilo tudi tokrat, ko sta se za superpokalni naslov udarili prvakinja Lige Nova KBM Cedevita Olimpija in Krka, zmagovalka Pokala Spar.

Superpokalno srečanje si je v družbi očeta ogledal tudi Luka Dončić. Foto: Žiga Zupan/ Sportida Srečanje, ki ga je na tribunah v Tivoliju spremljal tudi svetovni košarkarski zvezdnik Luka Dončić, so bolje odprli Ljubljančani.

Ti so večji del uvodne četrtine vodili, največ za sedem (17:10), v drugem delu so prednost še zvišali, a so jih Novomeščani v zaključku četrtine najprej ujeli, nato pa povedli in na odmor odšli z vodstvom 36:34.

Nadaljevanje je bilo znova izenačeno, Olimpija je bila v tesni prednosti, v zadnjo četrtino je vstopila s +6, a Dolenjci so z delnim izidom 10:0 znova povedli. Gostitelji so v nadaljevanju znova prešli v vodstvo in ga uspeli zadržati do konca, ko je na semaforju pisalo 78:71.

Najkoristnejši igralec superpokalnega dvoboja je bil Zach Auguste, ki se je ustavil pri 23 točkah, pri Krki je bil najbolj razpoložen Rok Stipčević z 21 točkami.

Fotogalerija superpokalne tekme (foto: Žiga Zupan/Sportida):

Olimpija ima v vitrinah zdaj deset pokalov, Krka pa pet.