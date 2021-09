Čakanja je tako rekoč konec. Košarkarski klub Cedevita Olimpija se v petek s superpokalno tekmo proti Krki podaja v novo sezono. Na domačem parketu želijo Ljubljančani nadaljevati nadvlado, visoke ambicije pa imajo tudi na zunaj naših meja.

Prav v želji po odmevnejšem rezultatu so nekoliko povečali proračun. V klubu menijo, da so približno četrti v ligi ABA, za Crveno zvezdo, Partizanom in Budućnostjo. Lani so za las zgrešili polfinale, v katerega si v novi sezoni želijo uvrstiti. Korak višje želijo stopiti tudi v EuroCupu, kjer je skupina kakovostnih desetih ekip (ob Cedeviti Olimpiji so še Budućnost, Bursaspor, Gran Canaria, Bourg, Promitheas, Ulm, Umana Reyer Venice, Valencia in Virtus Bologna). V osmino finala se bo uvrstila najboljša osmerica, zato bo veliko manevrskega prostora za nadaljevanje.

Želja je finale lige ABA, v EuroCupu četrtfinale

"Na začetku tretje sezone smo, od te veliko pričakujemo. Predvsem prihod navijačev. Na žalost je epidemija koronavirusa med nami. Verjamemo, da bomo to rešili in bodo Stožice kmalu polne, kot so že bile. To je ena od naših glavnih nalog. Naši cilji so, da bi se v ligi ABA najmanj bojevali za finale in, jasno, za sam vrh. Da bi se uvrstili v finale. Minimalni cilj je polfinale. V EuroCupu bi se radi uvrstili v drugi krog in se borili za četrtfinale. Kako bo šlo, bomo videli. V tem trenutku je to naša realnost in minimalni cilj. Jasno, osvojiti želimo še slovensko prvenstvo in pokal. Radi bi pokazali dobro igro. Da bi bilo veliko ljudi v dvorani," je v trgovskem središču Aleja ob predstavitvi ekipe pred sezono razlagal direktor kluba Davor Užbinec.

Jacob Pullen bo imel vlogo organizatorja igre. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ljubljanski klub se je konkretno okrepil z novimi obrazi, s katerimi želi uresničiti zadane cilje. Na mestu organizatorja se bosta od tujcev izmenjavala Jacob Pullen in Marcus Keene, pod košema bodo Zach Auguste, Jackie Carmichael in Ejim Melvin.

Čakajo na prihod gledalcev

Olimpija ima tudi štiri slovenske reprezentante, ki so na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu osvojili četrto mesto. Ob kapetanu Jaki Blažiču so še reprezentančni kapetan Edo Murić, Luka Rupnik in Žiga Dimec. Priložnost za igro bodo dobili tudi mladi slovenski košarkarji, največ pa si lahko obeta 19-letni Luka Ščuka, ki ima vse večjo vlogo.

Davor Užbinec si želi v Stožicah veliko navijačev. Ti so eden od poglavitnih ciljev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Sestavili smo dobro ekipo, verjamemo vanjo. Konkurenčni bomo. Visoke ambicije imamo v Eurocupu, višje v ligi ABA, biti najboljši v Sloveniji," pravi Užbinec, trener Jurica Golemac pa je pristavil: "Končno smo se zbrali, vsi smo zdravi. Fantje pridno delajo. Komaj čakamo, da se sezona začne. Veliko treningov je bilo. Komaj čakamo, da pridejo v Stožice gledalci. Da bodo šesti gledalec. Letos smo še nadgradili ekipo. Prepričani smo, da bomo garali na parketu, da bomo ljubljanskemu in slovenskemu občinstvu priredili všečne igre in dosegli dober rezultat še na klubski ravni. Vsi vemo, kaj je naredila slovenska reprezentanca. Cedevita Olimpija gleda na najvišje cilje. Hočemo zmagati na vsaki tekmi."